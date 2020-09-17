Ретростиль и V6 на «ручке»: Nissan представила прототип нового спорткара

Компания Nissan показала концептуальное купе Z Proto, которое предвещает появление серийного спорткара — преемника купе 370Z. Производство новинки начнётся в 2021 году.
В длину концепт вытянулся на 4381 мм, а ширина и высота Z Proto составили 1850 и 1310 мм соответственно. Таким образом, новинка оказалась на 127 мм длиннее Nissan 370Z, а также чуть шире и ниже. Колёсная база спорткара не упоминается.
Z Proto оснащён шестицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом в паре с шестиступенчатой «механикой» и приводом на задние колёса. Отдача двигателя не называется. По данным Carscoops, для серийной версии спорткара силовой агрегат позаимствуют у Infiniti Q60 Red Sport — он развивает 406 л.с. и 474 Нм крутящего момента.
Это сделает спорткар заметно мощнее предшественника Nissan 370Z, на который ставят 337-сильный V6 объёмом 3,7 литра. Кроме того, новое купе превзойдёт главного конкурента — Toyota Supra, чья рядная «шестёрка» развивает 340 л.с. Серийное купе опционально можно будет оснастить «автоматом».
Экстерьер концепта выполнен в ретростиле с множеством отсылок к внешности культовых моделей семейства Z. Силуэт купе должен напоминать о самом первом спорткаре семейства, прямоугольная чёрная вставка со светодиодной оптикой на корме — о Nissan 300ZX, а цвет кузова призван ассоциироваться с семейством Nissan 240Z первого поколения.
Кузов Z Proto дополнен лёгким аэродинамическим обвесом из карбона и опирается на 19-дюймовые колёсные диски.
Салон выглядит куда современнее и винтажных черт в своей архитектуре не имеет. Концепт оснастили полноценной мультимедийной системой с 9-дюймовым мультимедийным экраном и 12,3-дюймовой приборной панелью, спортивным многофункциональным рулём и тремя дополнительными приборами над центральной консолью.
Ближайшей серийной новинкой от Nissan должен стать кроссовер Qashqai нового поколения, который компания сейчас тестирует на дорогах общего пользования. Ему полностью переосмыслят моторную гамму, заменив дизельные двигатели на гибридные установки.
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