Ретростиль и V6 на «ручке»: Nissan представила прототип нового спорткара

В длину концепт вытянулся на 4381 мм, а ширина и высота Z Proto составили 1850 и 1310 мм соответ­ственно. Таким образом, новинка оказалась на 127 мм длиннее Nissan 370Z, а также чуть шире и ниже. Колёсная база спорткара не упоминается.

Z Proto оснащён шестицилиндровым мотором с двойным турбо­наддувом в паре с шестиступен­чатой «механикой» и приводом на задние колёса. Отдача двигателя не называется. По данным Carscoops, для серийной версии спорткара силовой агрегат позаим­ствуют у Infiniti Q60 Red Sport — он развивает 406 л.с. и 474 Нм крутящего момента.

Это сделает спорткар заметно мощнее предшественника Nissan 370Z, на который ставят 337-сильный V6 объёмом 3,7 литра. Кроме того, новое купе превзойдёт главного конкурента — Toyota Supra, чья рядная «шестёрка» развивает 340 л.с. Серийное купе опционально можно будет оснастить «автоматом».

Экстерьер концепта выполнен в ретростиле с множеством отсылок к внешности культовых моделей семей­ства Z. Силуэт купе должен напоминать о самом первом спорткаре семейства, прямо­угольная чёрная вставка со свето­диодной оптикой на корме — о Nissan 300ZX, а цвет кузова призван ассоцииро­ваться с семейством Nissan 240Z первого поколения.

Кузов Z Proto дополнен лёгким аэродинами­ческим обвесом из карбона и опирается на 19-дюймовые колёсные диски.

Салон выглядит куда современнее и винтажных черт в своей архи­тектуре не имеет. Концепт оснастили полноценной мульти­медийной системой с 9-дюймовым мульти­медийным экраном и 12,3-дюймовой приборной панелью, спортивным много­функци­ональным рулём и тремя дополнитель­ными приборами над центральной консолью.