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Ретростиль и V6 на «ручке»: Nissan представила прототип нового спорткара

Производство новинки начнётся в 2021 году
Новости
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Компания Nissan показала концептуальное купе Z Proto, которое предвещает появление серийного спорткара — преемника купе 370Z. Производство новинки начнётся в 2021 году.

  • В длину концепт вытянулся на 4381 мм, а ширина и высота Z Proto составили 1850 и 1310 мм соответ­ственно. Таким образом, новинка оказалась на 127 мм длиннее Nissan 370Z, а также чуть шире и ниже. Колёсная база спорткара не упоминается.

  • Z Proto оснащён шестицилиндровым мотором с двойным турбо­наддувом в паре с шестиступен­чатой «механикой» и приводом на задние колёса. Отдача двигателя не называется. По данным Carscoops, для серийной версии спорткара силовой агрегат позаим­ствуют у Infiniti Q60 Red Sport — он развивает 406 л.с. и 474 Нм крутящего момента.

  • Это сделает спорткар заметно мощнее предшественника Nissan 370Z, на который ставят 337-сильный V6 объёмом 3,7 литра. Кроме того, новое купе превзойдёт главного конкурента — Toyota Supra, чья рядная «шестёрка» развивает 340 л.с. Серийное купе опционально можно будет оснастить «автоматом».

  • Экстерьер концепта выполнен в ретростиле с множеством отсылок к внешности культовых моделей семей­ства Z. Силуэт купе должен напоминать о самом первом спорткаре семейства, прямо­угольная чёрная вставка со свето­диодной оптикой на корме — о Nissan 300ZX, а цвет кузова призван ассоцииро­ваться с семейством Nissan 240Z первого поколения.

  • Кузов Z Proto дополнен лёгким аэродинами­ческим обвесом из карбона и опирается на 19-дюймовые колёсные диски.

  • Салон выглядит куда современнее и винтажных черт в своей архи­тектуре не имеет. Концепт оснастили полноценной мульти­медийной системой с 9-дюймовым мульти­медийным экраном и 12,3-дюймовой приборной панелью, спортивным много­функци­ональным рулём и тремя дополнитель­ными приборами над центральной консолью.

  • Ближайшей серийной новинкой от Nissan должен стать кроссовер Qashqai нового поколения, который компания сейчас тестирует на дорогах общего пользо­вания. Ему полностью пере­осмыслят моторную гамму, заменив дизельные двигатели на гибридные установки.

Как вам новый спорткар Nissan?

Очень стильно и с уважением к прошлому
Подождём серийного варианта
Как-то безлико

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#Спорткары#Концепты#Nissan#370Z
Комментарии
Комментарии4
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17 сентября 2020
Прикольно, но давайте уже R36
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18 сентября 2020
Не могу поверить! Это что новая мультимедиа в Ниссане?
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21 сентября 2020
Уж очень похож на бмв Z 4. Учитывая что 350z легенда, приемники слабоваты
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23 сентября 2020
Полное фуфло как и Супра собранная из огрызков от других &quot;мощных&quot; машин. Жалко что такие культовые серии скатываются в не пойми что
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