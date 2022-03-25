Знаменитый рок-музыкант продаёт суперкар Ford GT почти без пробега

На аукционе RM Sotheby's, который состоится на нынешней неделе, будет выставлен на торги суперкар Ford GT выпуска 2004 года. За автомобиль рассчитывают выручить от 500 до 575 тысяч долларов. Дело не только в пробеге менее 5 тысяч километров: первым и единственным владельцем суперкара был знаменитый рок-музыкант и номинант премий Грэмми Роберт Джеймс Ритчи, более известный как Кид Рок.