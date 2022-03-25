Знаменитый рок-музыкант продаёт суперкар Ford GT почти без пробега

На аукционе RM Sotheby's, который состоится на нынешней неделе, будет выставлен на торги суперкар Ford GT выпуска 2004 года. За автомобиль рассчитывают выручить от 500 до 575 тысяч долларов. Дело не только в пробеге менее 5 тысяч километров: первым и единственным владельцем суперкара был знаменитый рок-музыкант и номинант премий Грэмми Роберт Джеймс Ритчи, более известный как Кид Рок.
- Кид Рок купил один из первых серийных Ford GT этого поколения — автомобиль собрали в августе 2004 года. Кроме того, по желанию музыканта суперкар снабдили всеми доступными на тот момент опциями. Это, к примеру, характерная окраска с белыми полосами на ярко-красном фоне, кованые алюминиевые диски BBS, красные тормозные суппорты и продвинутая аудиосистема McIntosh с сабвуфером.
- Аукционный дом утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии не только из-за того, что им почти не пользовались, но и потому, что за суперкаром тщательно следили. К машине Кид Рок приложит ещё и электрогитару с собственным автографом.
- Ford выпускал GT этого поколения всего несколько лет — с 2004 по 2006 годы. Было собрано чуть более 4 тысяч машин. Суперкар оснащался 5,4-литровым компрессорным V8, который развивал 550 л.с. и 678 Нм крутящего момента. Это позволяло Ford GT ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,3 секунды при максимальной скорости 330 км/ч.
Летом прошлого года на продажу выставляли ещё один автомобиль из гаража «звёздного» владельца — Mercedes-Benz 450SL, первым хозяином которого был Боно, солист культовой рок-группы U2.
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