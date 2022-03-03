Bugatti Chiron знаменитого рэпера выставили на продажу

Именно этот экземпляр отличает в первую очередь полностью белое оформление: у гиперкара выкрашенный в ярко-белый цвет кузов (этот оттенок называется Glacier) и

отделанный белой кожей

салон. Кроме того, снаружи Chiron применены особые серебристые решётки (38 200 долларов), а «обут» гиперкар в оригинальные колёсные диски Caractere по цене 64 000 долларов. Чёрные тормозные суппорты — это тоже платная опция: обошлись они владельцу, впрочем, вдесятеро дешевле колёс.