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Bugatti Chiron знаменитого рэпера выставили на продажу

Американский музыкант Post Malone выставил на продажу полностью белый гиперкар
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На duPont Registry выставлен на продажу гиперкар Bugatti Chiron из гаража знаменитого американского рэпера Post Malone. Гиперкар назван «невероятно редким» из-за его необычной отделки кузова и салона, на связанные с этим дополнительные опции музыкант потратил более 150 тысяч долларов. Кроме того, Chiron отличается достаточно скромным пробегом: с 2019 года гиперкар проехал чуть более 950 километров. Тем не менее цену продавец готов озвучить только напрямую заинтересованному покупателю.

  • Именно этот экземпляр отличает в первую очередь полностью белое оформление: у гиперкара выкрашенный в ярко-белый цвет кузов (этот оттенок называется Glacier) и отделанный белой кожей салон. Кроме того, снаружи Chiron применены особые серебристые решётки (38 200 долларов), а «обут» гиперкар в оригинальные колёсные диски Caractere по цене 64 000 долларов. Чёрные тормозные суппорты — это тоже платная опция: обошлись они владельцу, впрочем, вдесятеро дешевле колёс.
  • Салон отличается особо комфортными креслами (32 000 долларов) и алюминиевым декором на центральной консоли (10 900 долларов).
  • Гиперкар, как и прочие Chiron, укомплектован 16-цилиндровым турбомотором, который в стандартном своём варианте развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такое купе ускоряется примерно за 2,5 секунды.
  • Несмотря на отсутствие данных о цене гиперкара, издание Motor1 предполагает, что минимальная ставка составляет 3 миллиона долларов.

В январе нынешнего года стало известно, что купить Bugatti Chiron новым уже невозможно. Французская компания завершила приём заказов на гиперкары вне зависимости от вариантов исполнения, а два-три ближайших года потратит на их производство. На момент дебюта Chiron заявлялось, что общий тираж гиперкара не превысит 500 экземпляров.

Белый на белом — круто же?

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Круто, но крайне непрактично
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#Bugatti#Chiron#Суперкары
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