Культовое телешоу «Тачку на прокачку» вернётся в эфир 19 августа

Известно, что в первом сезоне шоу появятся, к примеру, VW Beetle 1996 года и Mitsubishi GTO выпуска 1992 года. Кроме того, в трейлере продемонстрированы и другие машины, которые предстоит «прокачать». Кроме того, в рамках шоу тюнеры будут заниматься не только модернизацией автомобилей, но и реставрацией классических моделей.