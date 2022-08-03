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Культовое телешоу «Тачку на прокачку» вернётся в эфир 19 августа

Реалити-сериал снимут в Великобритании и покажут на YouTube
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Знаменитое реалити-шоу Pimp My Ride (в русской версии — «Тачку на прокачку») о необычном тюнинге автомобилей вернётся в эфир 19 августа. Однако передача получит полностью новую команду и сменит как формат, так и «страну прописки»: производством Pimp My Ride займётся британское подразделение MTV, а выходить шоу будет на YouTube.

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  • Вместо прежнего ведущего Xzibit и мастерской West Coast Customs в съёмках шоу будут заняты британская хип-хоп-исполнительница Леди Лешер и тюнинг-ателье Wrench Studios. Оно займётся собственно работой с автомобилями.
  • Известно, что в первом сезоне шоу появятся, к примеру, VW Beetle 1996 года и Mitsubishi GTO выпуска 1992 года. Кроме того, в трейлере продемонстрированы и другие машины, которые предстоит «прокачать». Кроме того, в рамках шоу тюнеры будут заниматься не только модернизацией автомобилей, но и реставрацией классических моделей.
  • Партнёром шоу стало автомобильное подразделение онлайн-площадки eBay, которое занимается поставками сертифицированных запчастей.

Оригинальное шоу Pimp My Ride выходило на американском канале MTV в период с 2004 по 2007 год. В 2019 году на продажу выставляли Dodge Grand Caravan, ставший героем одного из последних эпизодов передачи. Просили за него всего 850 долларов.

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#Тюнинг
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