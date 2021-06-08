Знаменитую гоночную трассу затопило после сильных дождей

Администрация также планирует в некоторых местах укрепить отбойники, которые могли пострадать от разлива воды. Ожидается, что комплекс возобновит работу уже на этой неделе.

В конце прошлого года на бразильском треке Интерлагос произошёл курьёзный инцидент — во время трек-дня на трассу случайно выехал гражданский кроссовер Mercedes-Benz GLA, который заблокировал движение спорткаров. Позже выяснилось, что его водитель просто заблудился.