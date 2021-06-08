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Знаменитую гоночную трассу затопило после сильных дождей

Руководство гоночного комплекса Спа-Франкоршам в Бельгии объявило о приостановке работы трассы после потопа, случившегося в выходные. Из-за дождей близлежащая река Рохон вышла из берегов, и гоночный трек просто залило
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Руководство гоночного комплекса Спа-Франкоршам в Бельгии объявило о приостановке работы трассы после потопа, случившегося в выходные. Из-за дождей близлежащая река Рохон вышла из берегов, и гоночный трек просто залило. Администрация комплекса назвала это «настоящим цунами».

  • Ремонтникам придётся переложить часть покрытия гоночного трека (особенно в районе зрительских трибун) и тщательно очистить трассу: вода принесла с собой немало грязи. Кроме того, придётся осушить некоторые компоненты инфраструктуры, включая боксы, подвалы и туннели — они оказались затоплены.
  • Администрация также планирует в некоторых местах укрепить отбойники, которые могли пострадать от разлива воды. Ожидается, что комплекс возобновит работу уже на этой неделе.

В конце прошлого года на бразильском треке Интерлагос произошёл курьёзный инцидент — во время трек-дня на трассу случайно выехал гражданский кроссовер Mercedes-Benz GLA, который заблокировал движение спорткаров. Позже выяснилось, что его водитель просто заблудился.

А вам доводилось сталкиваться с потопами?

Да, спасибо соседям
Да, однажды видел разлив реки
Нет, я вообще воды боюсь

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#Дороги
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