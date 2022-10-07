Опубликован трейлер из новой части Need for Speed

Полный список автомобилей, которые будут задействованы в NFS: Unbound, пока не опубликован. В трейлере можно увидеть, к примеру, Nissan GT-R и 240SX

, Chevrolet Corvette, Porsche 911 и

Lamborghini Huracan, а также Mercedes-Benz 190E. По-прежнему будет доступна обширная программа тюнинга и доработок.