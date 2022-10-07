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Опубликован трейлер из новой части Need for Speed

Релиз игры про уличные гонки с открытым миром и необычной графикой состоится 2 декабря
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Компания Electronic Arts опубликовала официальный трейлер новой части культовой гоночной аркады Need for Speed. Она получит название Unbound и, судя по трейлеру, будет сильно отличаться визуальной стилистикой от предыдущих игр. Официальный релиз состоится уже 2 декабря.

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  • Уникальный визуальный дизайн в стиле комиксов сочетается в игре с реалистичными изображениями автомобилей: цветные полосы и рисунки, напоминающие граффити, накладываются на происходящие в игре события. Кроме того, герои игры также похожи на персонажей комиксов.
  • Полный список автомобилей, которые будут задействованы в NFS: Unbound, пока не опубликован. В трейлере можно увидеть, к примеру, Nissan GT-R и 240SX, Chevrolet Corvette, Porsche 911 и Lamborghini Huracan, а также Mercedes-Benz 190E. По-прежнему будет доступна обширная программа тюнинга и доработок.
  • Действие игры будет разворачиваться на улицах вымышленного города Лейкшор: главному герою предстоит стать «королём» уличных гонок. Обещаны захватывающий сюжет, интенсивный процесс и новые игровые механики, а также полностью открытый мир. Игра выйдет для PlayStation 5, Xbox Series XS и PC.

Ранее собственный виртуальный концепт для игрового пространства впервые представила компания Mercedes-Benz. Однако футуристичный прототип разработали не для компьютерных гонок, а для игры League of Legends.

Будете ждать новой Need for Speed?

Конечно, это будет бомба
Нет, какая-то она странная

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