Need For Speed: Underground по-настоящему: машины, которые можно купить в России

Хотя на российской «вторичке» можно найти с десяток аналогичных купе с шильдиками Honda (модели RSX и Integra — это одно и то же), мы будем придерживаться игрового канона и оценим пока единственную доступную для покупки Акуру со слегка доработанным шасси и двухлитровой «четвёркой» под капотом. В обеих частях NFS: Underground автомобиль демонстрировал живость и почти на равных боролся с соперниками, а для внешнего тюнинга остроносый кузов был отменной заготовкой.

Купе, которое выставлено на продажу в Москве, тоже несёт на себе тюнерские атрибуты: белоснежные кованые колёса Weds SA-90 на резине Nitto, пластиковый обвес с компонентами Type R и даже олдскульную по сегодняшним меркам подсветку днища. Всё это должно напомнить игроманам о том, как здорово было в середине двухтысячных.

Помимо внешних украшательств, Acura получила новую винтовую подвеску Tein и немного алькантары в салоне. Что до шильдиков «Honda» на решётке и багажнике, то давайте условимся считать их элементами, взятыми от другой машины.

Кстати, вот вам настоящие Honda Integra этого поколения.

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