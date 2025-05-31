Need For Speed: Underground по-настоящему: машины, которые можно купить в России

Недавно мы искали на Авто.ру спорткары, засветившиеся в легендарной аркаде NFS: Most Wanted, и нашли семь ярких моделей. А потом решили, что не можем пройти мимо самой тюнерской серии Need For Speed! Поэтому сегодняшний поиск мы посвящаем автопарку двух частей Underground. Так что встречайте автомобили с внешними (и не только) доработками, которые можно поставить в реальный гараж.
Хотя на российской «вторичке» можно найти с десяток аналогичных купе с шильдиками Honda (модели RSX и Integra — это одно и то же), мы будем придерживаться игрового канона и оценим пока единственную доступную для покупки Акуру со слегка доработанным шасси и двухлитровой «четвёркой» под капотом. В обеих частях NFS: Underground автомобиль демонстрировал живость и почти на равных боролся с соперниками, а для внешнего тюнинга остроносый кузов был отменной заготовкой.
Купе, которое выставлено на продажу в Москве, тоже несёт на себе тюнерские атрибуты: белоснежные кованые колёса Weds SA-90 на резине Nitto, пластиковый обвес с компонентами Type R и даже олдскульную по сегодняшним меркам подсветку днища. Всё это должно напомнить игроманам о том, как здорово было в середине двухтысячных.
Помимо внешних украшательств, Acura получила новую винтовую подвеску Tein и немного алькантары в салоне. Что до шильдиков «Honda» на решётке и багажнике, то давайте условимся считать их элементами, взятыми от другой машины.
Кстати, вот вам настоящие Honda Integra этого поколения.
Помимо 4,6-литрового Мустанга, которому шёл почти любой тюнинг, в NFS: Underground 2 присутствовал городской хэтчбек Focus, доступный в качестве начальной модели для знакомства с игровым миром. И всё же обладать масл-каром куда приятнее. То же самое можно сказать о реальной жизни, в которой доработанные Мустанги пятого поколения нечасто, но смачно оглашают рёвом городские перекрёстки.
Один из таких — этот 300-сильный автомобиль из Махачкалы, получивший дозу доработок — от новой выхлопной системы до улучшенной подвески и механической трансмиссии от BMW. Внешние изменения тоже заметны: карбоновое антикрыло APR Performance, шестиспицевые колёса с лихим вылетом, а также пара крупнокалиберных глушителей. В салоне — гоночный руль Takata, медиакомплекс на базе Android с камерой заднего вида и кое-что по мелочам. Куда любопытнее то, что продавец готов обменять свой тюнингованный Mustang на гражданский Ford Focus!
Здесь можно найти больше Мустангов пятого — «игрового» — поколения.
Роторное купе от Mazda — частый и желанный гость в Need For Speed, а набор девайсов для кастомизации в Underground 2 позволял превратить тачку Доминика Торетто в нечто, совершенно оторванное от реальности. Что можно встретить за пределами игрового мира, если душа просит дрифтовую «рыксу»? Например, эту RX-7 с пересобранным 1,3-литровым роторным мотором и внушительным перечнем апдейтов.
Стоит сказать, что двухсекционное «сердце» — роторный турбодвигатель 13B-REW — разбиралось не с целью радикально увеличить мощность, а для приведения агрегата в порядок. Судя по описанию на Авто.ру, отдача мотора Мазды должна быть близка к максимальным для заводской версии 280 лошадиным силам, а обновлённые детали полностью оригинальны. При этом у машины усилен кузов, видоизменена подвеска и доработан экстерьер. Кое-что (вроде свежих моторных «мозгов») ещё требует точечной настройки, поэтому цена указана со скидкой.
Само собой, мы не могли не сравнить эту RX-7 с другими доступными предложениями — взгляните, какая подобралась компания.
Наследника легендарной шестицилиндровой «Годзиллы» можно назвать одной из главных звёзд NFS. Несмотря на наличие полного привода, Skyline GT-R R34 блистал в дрифт-гонках, обходя признанных мэтров заноса вроде Toyota Supra и Nissan 240SX. Само собой, стайлинга и тюнинговых компонентов для Скайлайна не жалели. Что касается реальных спорткупе от Nissan в продаже, то среди найденных на Авто.ру предложений немало хорошо прокачанных проектов. Один из таких — 800-сильный спорткар, одинаково здорово улучшенный как внешне, так и по «железу».
Хотя ниссановская табель о рангах ставит 2,5-литровую (200 л.с.) версию GT-X сильно ниже неистового GT-R, в моторном отсеке конкретно этого купе прячется тот самый мотор RB26DETT, что и на «гэтэре». Вдобавок «турбошестёрка» усилена и форсирована, а помимо неё доработки коснулись электрики, трансмиссии и кое-каких салонных деталей, включая кресла и ремни безопасности. За лайки от прохожих в ответе перламутровый кузов, дополненный обвесом Neksa, углепластиковым капотом и лёгкими колёсами от Nismo.
Цена Skyline высока, поэтому здесь можно рассмотреть другие купе в этом кузове.
Наконец рассмотрим непримиримых соперников по обе стороны экрана: спортседаны от Subaru и Mitsubishi. Первая находка — праворульная четырёхдверка Impreza WRX в рестайлинговом варианте 2002 года — почти как в NFS: Underground 2. Владелец машины решил не оставлять кузов в заводском виде и от всей души прошёлся по экстерьеру. В итоге седан обзавёлся расширителями колёсных арок, новыми бамперами и порогами, а также лихо расставленными колёсами на низкопрофильной резине. Чем не шоу-стоппер?
Внутри установлены кастомная, полностью электронная «приборка» и медиапланшет Google Nexus 7, связанный с музыкальной системой. Сама «музыка» ещё требует настройки, но всё необходимое для мощного саунда (включая шумоизоляцию) уже установлено.
Двухлитровый мотор, по заявлению продавца, также форсирован, несмотря на прописанные в ПТС 250 лошадиных сил. А вот клацать механической коробкой на этой WRX не выйдет: в паре с двигателем работает «автомат».
Больше механических Impreza WRX в этом кузове? Смотрите, что доступно на Авто.ру!
Игровой и реальный оппонент «боевой» Импрезе в данном случае предстаёт в виде оммажа последнему поколению в истории модели. Но не ищите ошибку, ведь под пластиковым безумием скрывается именно восьмой Эвик, блеснувший в NFS:U2.
Те, кто хорошо помнит дерзкие обвесы мира «Андеграунда» и вечную гонку за стилем, едва ли станут удивляться непривычному внешнему виду седана: автор так видит. И уж точно им понравится приписка о наличии под новым капотом 420 лошадиных сил, снятых с двух литров рабочего объёма. Причём, по словам продавца, нынешняя конфигурация силового агрегата позволяет выдувать из турбочетвёрки 4G63 около 800 сил!
Шасси Evolution тоже подверглось доработкам. Машина получила новую подвеску Tein и тюнинговые стабилизаторы. Также вполне ожидаемо «прокачаны» выпускная система и электроника, а в салоне по тюнерским заветам появился набор дополнительных датчиков. Ничего не попишешь: «гонка» есть «гонка».
Для тех же, кому важна оригинальная внешность Эво, мы собрали другие спортседаны восьмого поколения. Все они — здесь.