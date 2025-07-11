ЗМЗ собрал первую партию раздаточных коробок JAC для внедорожных Sollers и УАЗ

Группа компаний Sollers объявила о начале выпуска раздаточных коробок на площадке предприятия «Соллерс производство трансмиссий» в Заволжье. Электромеханические агрегаты, предположительно, из китайских компонентов JAC будут ставить на пикапы Sollers и внедорожники УАЗ. Всего планируется выпускать порядка 20 тысяч коробок в год с углублением их локализации.