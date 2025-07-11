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ЗМЗ собрал первую партию раздаточных коробок JAC для внедорожных Sollers и УАЗ

Агрегаты планируется постепенно локализовать
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Группа компаний Sollers объявила о начале выпуска раздаточных коробок на площадке предприятия «Соллерс производство трансмиссий» в Заволжье. Электромеханические агрегаты, предположительно, из китайских компонентов JAC будут ставить на пикапы Sollers и внедорожники УАЗ. Всего планируется выпускать порядка 20 тысяч коробок в год с углублением их локализации.

  • Помимо сборочных операций в России планируется локализовать выпуск картеров для коробок. Их будут и отливать, и обрабатывать. Кроме того, на ЗМЗ будут проводить контрольно-испытательные тесты собранных агрегатов.
  • Общая сумма инвестиций в проект — более 350 миллионов рублей, реализуется он в рамках превращения промплощадки ЗМЗ в центр компетенций по производству силовых агрегатов.
  • Глава предприятия Ильнур Сахабиев заявил, что новые «раздатки» должны существенно повысить потребительские свойства УАЗов. Происхождение узла Sollers не уточняет, однако, вероятнее всего, его разработал партнёр российской компании  JAC. Ранее Sollers локализовал производство пикапа JAC T8 под собственным брендом, а вскоре начнёт выпуск внедорожника Sollers ST9 на базе другого пикапа китайской марки — T9.
  • Пока неизвестно, когда новые коробки начнут устанавливать на товарные автомобили, хотя Журналу Авто.ру рассказали в компании, что в случае с УАЗами агрегат предназначен для дизельных модификаций моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи».

В апреле на этой же площадке запустили сборку новых модификаций шестиступенчатой механической коробки передач. Ульяновскую площадку также планируется серьёзно модернизировать. На обновление существующих цехов и оборудования и создание новых мощностей до 2027 года потратят 18 миллиардов рублей.

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#Автопром#Sollers#УАЗ
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