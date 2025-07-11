ЗМЗ собрал первую партию раздаточных коробок JAC для внедорожных Sollers и УАЗ

Группа компаний Sollers объявила о начале выпуска раздаточных коробок на площадке предприятия «Соллерс производство трансмиссий» в Заволжье. Электромеханические агрегаты, предположительно, из китайских компонентов JAC будут ставить на пикапы Sollers и внедорожники УАЗ. Всего планируется выпускать порядка 20 тысяч коробок в год с углублением их локализации.
- Помимо сборочных операций в России планируется локализовать выпуск картеров для коробок. Их будут и отливать, и обрабатывать. Кроме того, на ЗМЗ будут проводить контрольно-испытательные тесты собранных агрегатов.
- Общая сумма инвестиций в проект — более 350 миллионов рублей, реализуется он в рамках превращения промплощадки ЗМЗ в центр компетенций по производству силовых агрегатов.
- Глава предприятия Ильнур Сахабиев заявил, что новые «раздатки» должны существенно повысить потребительские свойства УАЗов. Происхождение узла Sollers не уточняет, однако, вероятнее всего, его разработал партнёр российской компании — JAC. Ранее Sollers локализовал производство пикапа JAC T8 под собственным брендом, а вскоре начнёт выпуск внедорожника Sollers ST9 на базе другого пикапа китайской марки — T9.
- Пока неизвестно, когда новые коробки начнут устанавливать на товарные автомобили, хотя Журналу Авто.ру рассказали в компании, что в случае с УАЗами агрегат предназначен для дизельных модификаций моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи».
В апреле на этой же площадке запустили сборку новых модификаций шестиступенчатой механической коробки передач. Ульяновскую площадку также планируется серьёзно модернизировать. На обновление существующих цехов и оборудования и создание новых мощностей до 2027 года потратят 18 миллиардов рублей.
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