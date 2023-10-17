Стартовать из Москвы лучше рано утром. Сможете избежать пробок при выезде из города. Так к вечеру доберётесь до Ростова-на-Дону. До этого города трасса практически везде четырёхполосная с разделительным барьером между встречными потоками. Освещение, правда, есть не везде. Основные заторы образуются на пунктах взимания платы и на участках с ремонтными работами. Ограничение скорости в зависимости от места — от 90 до 110 км/ч. На участке в объезд Воронежа можно разогнаться до 130 км/ч. С понедельника по четверг проезд по платному участку до Ростова обойдётся примерно в 2880 рублей. Дороже будет, если отправитесь в пятницу, выходные или праздничный день — около 3620 рублей.

Ростов-на-Дону на этом маршруте — отличный вариант для ночлега. Позади 1000 километров и самое время перевести дух. Здесь можно прогуляться по набережной Дона и вкусно поесть. Рекомендуем попробовать местные блюда — донскую уху и раков. А найти отель на любой бюджет легко на Яндекс Путешествиях.