Окружённый горными хребтами зимний Архыз напоминает иллюстрацию из волшебной сказки. В том числе поэтому сюда стремятся горнолыжники и любители других зимних активностей. Но не заскучают и фанаты спокойных прогулок. Чистейший горный воздух, мягкий климат и красивая природа — это лишь минимум того, чем может порадовать регион. Добраться до места на машине не составит труда. В партнёрстве с моторными маслами ZIC рассказываем, как доехать до Архыза зимой, чем заняться и что посмотреть.
Подготовка к поездке
В зимнее время года подготовка автомобиля к путешествию, да ещё и в горный регион требует особого внимания. Чтобы минимизировать риск поломок в дороге — проведите полный техосмотр транспортного средства. Такая диагностика поможет выявить неполадки и устранить их в комфортных условиях до отправления. Также стоит взять с собой в продолжительную поездку технические жидкости, например, антифриз и масло. На серпантинах силовой агрегат испытывает повышенные нагрузки, поэтому запас смазки точно не повредит, а она должна подходить по своим характеристикам мотору. И не факт, что в ближайшем автомагазине будет нужное вам масло.
Флагманская линейка синтетических моторных масел ZIC TOP отлично подойдёт для длительных поездок. В составе исключительно лучшие компоненты — полиальфаолефины, собственное базовое масло и пакет современных присадок. Такая рецептура гарантирует лёгкий запуск и полную защиту двигателя в условиях повышенной нагрузки, что очень актуально во время путешествия.
Реклама / ООО «СК ЭНМУВ РУС»
Для тех, кто хочет подготовиться к поездке с особой тщательностью, мы сделали отдельный чек-лист. Сбор в дорогу по нему может уберечь от очень многих неприятностей.
Маршрутная карта
Добраться из Москвы до Архыза на машине быстрее всего можно по платной четырёхполосной трассе М-4 «Дон» — ехать предстоит до станицы Павловская. После маршрут будет пролегать по трассе Р-217 до Армавира и по 03К-017 почти до конечной точки. Без остановок на этот путь уйдёт около 19 часов. Бесплатный дублёр увеличит время в дороге минимум на 4 часа. В любом случае мы рекомендуем сделать на маршруте минимум одну остановку для отдыха.
Стартовать из Москвы лучше рано утром. Сможете избежать пробок при выезде из города. Так к вечеру доберётесь до Ростова-на-Дону. До этого города трасса практически везде четырёхполосная с разделительным барьером между встречными потоками. Освещение, правда, есть не везде. Основные заторы образуются на пунктах взимания платы и на участках с ремонтными работами. Ограничение скорости в зависимости от места — от 90 до 110 км/ч. На участке в объезд Воронежа можно разогнаться до 130 км/ч. С понедельника по четверг проезд по платному участку до Ростова обойдётся примерно в 2880 рублей. Дороже будет, если отправитесь в пятницу, выходные или праздничный день — около 3620 рублей.
Ростов-на-Дону на этом маршруте — отличный вариант для ночлега. Позади 1000 километров и самое время перевести дух. Здесь можно прогуляться по набережной Дона и вкусно поесть. Рекомендуем попробовать местные блюда — донскую уху и раков. А найти отель на любой бюджет легко на Яндекс Путешествиях.
Утром отправляйтесь дальше. Впереди ещё 540 километров до конечной точки. Набравшись сил, сможете преодолеть этот участок за 7 часов.
Едем на горнолыжный курорт
Архыз — молодой и весьма популярный горнолыжный курорт на Кавказе. Для любителей лыж и сноубордов здесь работают 27 километров трасс разного уровня сложности. «Чёрные» — для любителей адреналина, «красные» подойдут уверенным профессионалам, «синие» — для опытных райдеров, а «зёленые» — для новичков.
«Зимний Архыз — это, в первую очередь, горные лыжи и сноуборд. Сезон длится с начала декабря до середины апреля. При этом лучшее время для катания, на мой взгляд, середина декабря, январь после каникул и март после праздников. В эти периоды на курорте не так много людей, поэтому можно избежать суеты, очередей и пробок.
Пробки, кстати, один из главных минусов зимнего Архыза. Так, на новогодних каникулах и в феврале дорога от курорта до посёлка Архыз может занять и час, и два. Но можно схитрить. Либо забронировать отель на курорте, то есть в посёлках Романтик или Лунная Поляна. Либо выезжать на склон и уезжать со склона за 30–60 минут до основной волны. Основная волна туда — 9:00 до 11:00, обратно — 16:00 до 16:30. Ну или просто приезжать в "низкие" и "средние" даты».
Начинать знакомство с курортом лучше всего с инфоцентра (на Яндекс Картах). Здесь можно взять в аренду снаряжение, купить ски-пасс, нанять инструктора и задать любой вопрос по работе курорта и предоставляемым услугам. Приобретать ски-пассы лучше заранее — таким образом избежите очередей в кассу. Выгоднее приобретать ски-пасс на несколько дней, так как в этом случае на них действуют скидки. Самые высокие цены — в новогодние каникулы.
Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз»
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архыз, Горная, 1
Режим работы: ежедневно с 8:30 до 16:30
Стоимость дневного ски-пасса: в низкий сезон от 1900 рублей за взрослого, от 1250 рублей за ребёнка, в высокий сезон от 2400 рублей за взрослого и от 1550 рублей за ребёнка
Стоимость проката оборудования: в зависимости от периода — от 800 рублей для ребёнка и от 1200 рублей для взрослого
Горнолыжный курорт — не единственное, чем славится Архыз зимой. Хотя именно это развлечение привлекает большинство туристов. Рассказываем, чем заняться и куда съездить на Архызе, кроме традиционного катания.
Приближаемся к космосу
«На подъездах к Архызу можно заехать в крупнейшую в России астрофизическую обсерваторию (на Яндекс Картах). Съезд с основной трассы налево, в посёлок Нижний Архыз. На КПП нужно остановиться, предъявить документы на машину, пройти регистрацию (это займёт 5 минут) и можно заезжать на территорию “космических открытий”. Сначала вы попадёте в посёлок городского типа, где проживают учёные-астрофизики и инженеры. В посёлке есть необычное круглое здание — это планетарий (на Яндекс Картах). Там погружают в атмосферу космоса, галактик, звёзд и теорий, связанных с ними. В планетарии можно посетить вечернюю экскурсию.
Чтобы добраться до обсерватории, нужно проехать ещё 11 километров в гору по отличному асфальту. Переложили его совсем недавно, когда учёные везли на свой астрофизический объект новое шеститонное зеркало и любая кочка на дороге привела бы к трагедии. Так что эта дорога — рай для автомобилиста. Через 11 км вас ждёт грандиозное сооружение. Можете в него зайти и принять участие в экскурсии, на которой узнаете много интересного про космические исследования».
Планетарий
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, посёлок Нижний Архыз, 5
Режим работы: ежедневно с 13:00 до 18:00
Стоимость сеанса: 500 рублей для взрослого, 250 рублей для школьника, дети дошкольного возраста бесплатно
Ночная экскурсия: 600 рублей с человека
Специальная астрофизическая обсерватория
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, посёлок Нижний Архыз
Лабораторный корпус
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 15:00
Стоимость экскурсии: 500 рублей для взрослого, 250 рублей для школьника, дети дошкольного возраста бесплатно
Трогаем замёрзший водопад
«Обычно зимний сезон начинается в Архызе вместе с открытием горнолыжного сезона. Но после нескольких дней катание по склонам уже не кажется таким интересным, а на некоторых даже наводит скуку. На выручку может прийти сноубайк — это мотоцикл с лыжей вместо переднего колеса и гусеницей вместо заднего. Зимой на сноубайке можно посетить заповедные места и склоны с девственно чистым снегом, подняться на высоту 3000 метров и потрогать своими руками замёрзшие Софийские водопады.
Маршруты разрабатываются для каждой группы индивидуально. Более лёгкий, но не менее интересный — для новичков и суперэкстремальный с препятствиями — для продвинутых. В целом управление сноубайком не требует специальных навыков и водительского удостоверения, но любой маршрут обязательно должен сопровождаться гидом. Они всегда помогут, если случится что-то с техникой, предупредят о резкой смене погоды и напоят вкусным травяным чаем».
Аренда сноубайка
Телефон для записи: +7 (966) 146-92-43
Стоимость аренды: 25 000 рублей за один сноубайк, услуги гида 15 000 рублей, делится на количество участников в группе
Длительность: 7 часов
Софийские водопады — очень популярная локация у туристов. Живописный пеший маршрут открывается в мае-июне, как только сходит снег, и закрывается к октябрю. Помимо трекинга к водопаду можно добраться верхом или на уазике. Некоторые рискуют и едут на своей машине, но для этого нужен автомобиль с большим клиренсом. В общем, летом увидеть падающую с высоты воду не проблема.
Зимой грохочущие потоки превращаются в огромные сосульки самых необычных форм. И тогда добраться до Софийского водопада возможно только на сноубайке или снегоходе.
Смотрим на кавказских зубров
В посёлке Архыз находится вход в участок Тебердинского заповедника. Летом там открывается огромное количество всевозможных пеших маршрутов. Зимой туристам доступен путь к водопаду Казачий и Мёртвому озеру. Но лишь при условии, что нет предупреждения о лавиноопасности. Ориентиром для входа в заповедник служит рынок (на Яндекс Картах). От рынка идите вдоль по улице Хубиева к смотровой площадке (на Яндекс Картах). С неё открываются классные виды. За вход в заповедник возьмут незначительную плату — 100 рублей с человека.
Прогулка до озера пролегает по живописному сосновому и пихтовому лесу. Из леса тропинка выходит на поляну, откуда можно насладится красивыми видами на хребет Чагет-чат. По дороге есть большая вероятность встретить кавказских зубров. Животное это редкое и находится под особой охраной. Зимой Мёртвое озеро выглядит как заснеженная поляна, поэтому туристы отмечают, что сама дорога эффектнее, чем конечная точка.
В Карачаево-Черкесской Республике вообще много мест, который выглядят как с открытки. Природа региона богата озёрами, горами, пещерами и ущельями. Мы подробно рассказывали о КЧР в отдельном материале. А какие-то точки можно посмотреть на машине и в рамках путешествия на Архыз.
Катаемся верхом
«Я очень люблю прекрасную поляну под названием Софийская, или, как её ещё называют, поляну Таулу (на Яндекс Картах). Здесь можно найти развлечения на любой вкус. Отсюда, как правило, стартуют самые популярные экскурсии, которые предоставляют гиды и местные жители. Маршруты очень разнообразные, особенно для тех, кто любит экстрим, — это находка. Рекомендую взять конную прогулку. Летом верхом можно отправиться далеко в горы. Однако зимой пути ограничены. Тем не менее простая прогулка с лошадью по лесу принесёт массу удовольствия и много красивых фотографий.
Ещё здесь есть небольшая смотровая с видом на горы. Недавно её оборудовали скамейкой и столиком. Приходишь сюда, и отключается всё. Можно сказать, что ты остаёшься один на один с горами, которые помогают принять верное решение и настраивают на правильные мысли. На поляну можно доехать на легковой машине. На Таулу около мечети (на Яндекс Картах) перекусите в кафе «У Мадины». Там очень вкусно. Попробуйте хычины, шурпу и лагман — настоящая домашняя кухня».
Конная прогулка
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Софийская поляна
Режим работы: по предварительной записи +79283406662
Стоимость: 1000 рублей за один час
Поднимаемся к Иисусу
В конце прошлого века в горах Кавказа обнаружили необычную достопримечательность. На отвесной скале был замечен нерукотворный лик Христа (на Яндекс Картах). Образ находится на высоте 100 метров. На данный момент учёным неизвестны ни точная дата создания образа, ни автор произведения.
Верующие называют его нерукотворным, считая, что он появился там чудом. Учёные склоняются к мысли, что икона была написана византийцами во времена, когда там проходил Шёлковый путь.
Добраться до этой локации легко. От посёлка Архыз на машине нужно доехать до церкви Спаса Нерукотворного Образа (на Яндекс Картах). Оттуда к лику ведёт лестница — 526 ступеней. Зимой подниматься нужно с особой осторожностью. Ступени металлические и часто покрыты льдом. Выходит лестница к смотровой. Оттуда открывается полный вид на лик Иисуса.
Где лучше остановиться на Архызе
«Что касается объектов размещения, то они очень неоднородны. Есть действительно качественные отели — например, "Флора", "Майри парк" и "Ройял" в посёлке Романтик, "Марив Ски" и "Кавказ" в Архызе. Но много и "летних домиков" — быстровозводимых коттеджей с минимальным набором удобств. Поэтому к выбору жилья стоит подойти очень тщательно».
Если останавливаете свой выбор на посёлке Архыз и предполагаете кататься, то имейте в виду, что до горнолыжного курорта ехать около 10 километров. Парковка в селе Романтик (Яндекс Картах) обойдётся в 500 рублей в сутки. Дешевле будет стоить парковка в хуторе Лунная Поляна (на Яндекс Картах) — 150 рублей в сутки. И вовсе бесплатно в нескольких метрах от последней (на Яндекс Картах). Однако стоит учитывать, что примерно в одно и то же время все эти машины пытаются покинуть парковку, образуя заторы. Поэтому выезд с бесплатной парковки иногда превращается в целый аттракцион.
Отель Arkhyz Royal Resort & SPA
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, посёлок Романтик, Горная, 7
Цена за ночь: от 19 000 рублей, завтрак включён
Парковка: бесплатная, охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
Гостиница Flora boutique-hotel & SPA
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, посёлок Романтик, Ленина, 51
Цена за ночь: от 12 000 рублей, завтрак включён
Парковка: бесплатная, охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
«Майри Парк Отель»
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, посёлок Романтик, Горная, 13
Цена за ночь: от 14 400, без питания
Парковка: бесплатная охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
Отель Mariv Ski
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, Хубиева, 21
Цена за ночь: от 6600 рублей, завтрак включён
Парковка: бесплатная охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
Гостиница «Кавказ»
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, Хубиева, 3А
Цена за ночь: от 4400 рублей, завтрак включён
Парковка: бесплатная, охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
Где вкусно поесть на Архызе
Ресторан Flora
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, посёлок Романтик, Ленина, 51 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Что в меню: шулюм из баранины за 480 рублей, хачапури по-аджарски за 500 рублей, салат с хрустящими баклажанами за 620 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Кафе «Хижина»
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, Ленина, 8 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Что в меню: кутабы от 180 рублей, хашлама 360 рублей, хинкали 390 рублей
Средний чек: от 1000 рублей
Ресторан «Гризайль»
Адрес: Карачаево-Черкесская Республика, село Архыз, посёлок Романтик, Горная, 7 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Что в меню: борщ с салом и пампушками за 650 рублей, паста с томлёными щёчками за 980 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
Траты на дорогу до Архыза
Дорога из Москвы до Архыза займёт около 19 часов без остановок. Мы рекомендуем проделать этот путь с одним ночлегом. Посчитаем примерные траты на дорогу в одну сторону с остановкой в Ростове-на-Дону:
- Бензин: около 7000 рублей.
- Платная дорога: около 3620 рублей.
- Ночлег в Ростове-на-Дону: около 3500 рублей.
- Еда в дороге: около 3000 рублей.
Итак, на дорогу в одну сторону стоит закладывать примерно 17 500 рублей.
Зимний Архыз — это история не только про лыжи и сноуборд. Хотя именно горнолыжный комплекс привлекает основной поток туристов зимой. Но стоит приехать сюда, даже если вы не любитель кататься. Архыз — идеальное место для любителей гор. Мягкий зимний климат без резких перепадов температуры комфортен для медитативных прогулок.
Путешествие в эти края доставит массу положительных эмоций и новых впечатлений. И скорее всего захочется вернуться сюда летом, когда открываются главные трекинговые маршруты, а с горных озёр сходит снег.
В любом автомобильном путешествии важнее всего надёжность транспортного средства. Правильная подготовка машины к поездке и использование качественных расходных материалов — залог спокойной дороги.
Надёжным товарищем в путешествии станет ZIC — проверенный премиальный бренд на рынке смазочных материалов. Более 25 лет моторные масла производят на собственном заводе SK Enmove в Южной Корее. В полностью синтетических маслах ZIC используются только высококачественные базовые масла собственного производства — YUBASE и YUBASE PLUS и полиальфаолефины.Также в масле ZIC применяют модификаторы вязкости с высоким индексом стойкости к нагрузкам и современные присадки от ведущих мировых производителей. Благодаря этому масло ZIC станет верным партнёром в долгой дороге.
Линейка премиальных масел ZIC состоит из трёх продуктов — X9, TOP и ZERO. Удобный подборщик на сайте производителя не даст ошибиться в выборе масла именно для вашей машины. Выбирая ZIC, вы можете быть уверены, что купите качественные смазочные материалы, сертифицированные по самым современным стандартам ISO. Приобрести моторное масло ZIC можно у официальных партнёров производителя.
Реклама / ООО «СК ЭНМУВ РУС»
Все точки на карте
Чтобы вам было удобно передвигаться по окрестностям Архыза, добавили все места из текста на одну карту. Хорошей поездки!