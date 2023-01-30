Жителям Лондона пообещали до 5 тысяч фунтов за утилизацию старых машин

Ввод субсидий связан с тем, что уже с августа нынешнего года все 32 района Лондона превратятся в зону с ограничением въезда по экологическому классу. Соответственно, владельцы автомобилей с «грязными» двигателями передвигаться по британской столице на них не смогут либо будут вынуждены платить за въезд в определённые районы.