Жителям Лондона пообещали до 5 тысяч фунтов за утилизацию старых машин

Власти столицы Великобритании готовят к запуску программу стимулирования для владельцев старых автомобилей, загрязняющих атмосферу Лондона. В её рамках предусмотрены субсидии размером до 5 тысяч фунтов (более 6 тысяч долларов). Однако претендовать на получение помощи смогут только некоторые категории лондонцев.
- Ввод субсидий связан с тем, что уже с августа нынешнего года все 32 района Лондона превратятся в зону с ограничением въезда по экологическому классу. Соответственно, владельцы автомобилей с «грязными» двигателями передвигаться по британской столице на них не смогут либо будут вынуждены платить за въезд в определённые районы.
- Выплачивать субсидии власти Лондона будут только при условии утилизации старого автомобиля либо его модернизации под современные экостандарты. При этом на максимальную сумму в рамках программы смогут претендовать лишь владельцы автомобилей, адаптированных для управления инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. Ещё по 2 тысячи фунтов полагается жителям Лондона с ограниченными доходами, получающим социальные пособия.
- Помимо этого претендент на субсидию должен владеть автомобилем минимум год, а сам автомобиль — являться полноценным участником дорожного движения, то есть иметь необходимые сертификаты и регистрацию.
Летом прошлого года сообщалось о похожей программе, которую хотели запустить во Франции. Жителям страны предлагалось выплачивать до 4 тысяч евро в случае отказа от автомобилей в пользу велосипедов.
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