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«Жигули» по цене S-класса, роковые ошибки в ОСАГО и кое-что ещё

Всё самое важное и интересное за неделю
Новости

В свежем дайджесте Журнала Авто.ру: безумно дорогая «капсула времени» из гаража, поводы для аннулирования ОСАГО, свежие запреты для старых машин и многое другое!

На Авто.ру появился самый дорогой ВАЗ. Машина 1984 года выпуска проехала всего 87 километров. У неё был один владелец и это ещё не всё...

Тюнеры из Бахрейна загнали внедорожник на диностенд и получил неожиданные результаты. Теперь они решают, как поднять мощность Крузака.

Как работают экологические ограничения в России и кого они неминуемо затронут? Разбираемся в сложном вопросе и рассказываем.

Знаете ли вы, что к машинам тоже дают инструкции? И они очень увесистые. Но кто из вас их хотя бы открывал? Расскажите об этом в коротком опросе!

Оказывается, у страховщиков есть ряд поводов расторгнуть сделку с клиентом. Из-за чего это происходит и как не пострадать от собственной забывчивости?

Этим машинам по 30–40 лет, но даже сегодня они обращают на себя внимание. Оцените седаны, чей комфорт высок, а дизайн самобытен.

Про ВАЗы, ГАЗы и КамАЗы слышали все. А как насчёт менее раскрученных марок? Подскажите, такие бренды существовали в Советском Союзе или мы их выдумали?

Выясняем, что лучше для большой семьи: полноразмерный кроссовер, современный минивэн или здоровяк-внедорожник?

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