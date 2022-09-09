«Жестянка Лиззи» в самых будоражащих деталях. Откровенный фотопост

Глядя с вершин современной инженерии на первый массовый автомобиль — Ford Model T, кажется удивительным, насколько всё-таки простой была его конструкция. Никаких тридцати тысяч деталей в «Жестянке Лиззи» вы не насчитаете. И даже то, что сегодня представляет собой сборные элементы, на заре ХХ века было либо цельными конструкциями, либо отсутствовало вовсе. Смотреть, казалось бы, не на что: автомобиль гол как сокол и прост как рублёвая монета. Но это вообще не так!