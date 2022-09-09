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«Жестянка Лиззи» в самых будоражащих деталях. Откровенный фотопост

Пара столетних Ford T в объективе автомобильного фотографа
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Глядя с вершин современной инженерии на первый массовый автомобиль — Ford Model T, кажется удивительным, насколько всё-таки простой была его конструкция. Никаких тридцати тысяч деталей в «Жестянке Лиззи» вы не насчитаете. И даже то, что сегодня представляет собой сборные элементы, на заре ХХ века было либо цельными конструкциями, либо отсутствовало вовсе. Смотреть, казалось бы, не на что: автомобиль гол как сокол и прост как рублёвая монета. Но это вообще не так!

Лаконичность образа и тотальное упрощение конструкции спустя век автомобильной истории сформировали новый образ «Модели Т». Сегодня это — не дешёвая повозка на четырёх колёсах, а автомобиль для пуриста, способный за пару мгновений напомнить о том, что значит передвигаться, используя четыре конечности и все органы чувств. Мэтт Фара из Road & Track испытал всё это на себе. А фотографии двух живых моделей Ford можно разглядывать очень долго, смачно смакуя каждую деталь.

Фото: roadandtrack.com

Хотели бы проехаться на 100-летнем автомобиле?

Да, это моя мечта
Нет, боюсь разочароваться
#Ford#Model T#Фотопост#Ретро
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