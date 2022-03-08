«Женским автомобилем года» признали Peugeot 308

Экспертами выступили 56 женщин-автожурналистов из 40 стран с пяти континентов. Всего в конкурсе оценивались 65 новинок ушедшего года. В Peugeot 308 члены жюри высоко оценили ездовые характеристики, дизайн, оснащение, уровень комфорта. Кроме того, отметили доступность модели по цене.