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«Женским автомобилем года» признали Peugeot 308

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year) определилось с победителем в главной номинации. Лучшим признали Peugeot 308 нового поколения
Новости
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Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year) определилось с победителем в главной номинации. Лучшим признали Peugeot 308 нового поколения.    

  • Экспертами выступили 56 женщин-автожурналистов из 40 стран с пяти континентов. Всего в конкурсе оценивались 65 новинок ушедшего года. В Peugeot 308 члены жюри высоко оценили ездовые характеристики, дизайн, оснащение, уровень комфорта. Кроме того, отметили доступность модели по цене.
  • Модель Peugeot 308 дебютировала год назад в версиях пятидверный хэтчбек и универсал. Автомобили оснащаются бензиновыми турбомоторами 1.2 и 1.6, а также полуторалитровым дизелем. Есть гибридные версии, готовится электрическая.

Лучшие модели конкурса в шести номинациях назвали ещё в середине февраля. Тогда Peugeot 308 тоже не остался без награды: его выбрали лучшей городской машиной.

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#Автомобиль года#Peugeot#308
Комментарии
Комментарии1
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8 марта 2022
Не понимаю, как можно делать автомобили на женские и мужские. Новый 308 Пыж выглядит великолепно, с удовольствием приобрел бы себе этого француза. Знакомый ездит на предыдущем поколении 308 Пыжа и чувствует себя великолепно.
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