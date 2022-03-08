«Женским автомобилем года» признали Peugeot 308

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year) определилось с победителем в главной номинации. Лучшим признали Peugeot 308 нового поколения.
- Экспертами выступили 56 женщин-автожурналистов из 40 стран с пяти континентов. Всего в конкурсе оценивались 65 новинок ушедшего года. В Peugeot 308 члены жюри высоко оценили ездовые характеристики, дизайн, оснащение, уровень комфорта. Кроме того, отметили доступность модели по цене.
- Модель Peugeot 308 дебютировала год назад в версиях пятидверный хэтчбек и универсал. Автомобили оснащаются бензиновыми турбомоторами 1.2 и 1.6, а также полуторалитровым дизелем. Есть гибридные версии, готовится электрическая.
Лучшие модели конкурса в шести номинациях назвали ещё в середине февраля. Тогда Peugeot 308 тоже не остался без награды: его выбрали лучшей городской машиной.
Вы делите машины на «женские» и «мужские»?
Нет, они все унисекс
Частично
Да, у всех есть свой «пол»
Подождите
Новости загружаются