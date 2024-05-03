Супруга никак не может воспрепятствовать проведению сделки, так как по закону её нотариальное согласие для продажи машины не требуется. Однако согласие жены может попросить покупатель, чтобы впоследствии обезопасить себя от вероятных разбирательств. Но даже в этом случае обязанности предоставлять согласие нет, ведь, по ст. 35 Семейного кодекса РФ, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

При этом впоследствии супруга может оспорить эту сделку в суде, если посчитает, что её интересы были ущемлены. И если она выиграет суд, то сделку признают недействительной. Тогда машину придётся вернуть, а продавец должен будет отдать деньги.

Сделка, совершённая одним из супругов с общим имуществом, может быть признана судом недействительной как раз из-за отсутствия согласия. Но такое решение суд примет, только если недовольный супруг заявит свои требования и сможет доказать, что не знал о продаже или заранее не был с ней согласен.