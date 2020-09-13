Появились новые фото салона российского электрокара Zetta

Руль для Zetta позаимствован у «Гранты», при этом за ним нет классической приборной панели — эту функцию выполняет один относи­тельно большой тачскрин, одно­временно играющий роль мульти­медийной системы. Под ним распо­ложена большая площадка для беспроводной зарядки смартфона.

При этом через сенсорный дисплей предпо­лагается управлять и почти всем остальным: регулировкой зеркал, стекло­подъёмниками, фарами и так далее. Из обычных кнопок в салоне можно заметить разве что «аварийку», а также клавиши запуска двигателя и отключения парктроника.

Выпуск компактного электрокара Zetta планиро­валось начать до конца 2020 года, однако отсутствие финансиро­вания вынудило компанию отложить старт производ­ства как минимум до начала 2021 года.