Появились новые фото салона российского электрокара Zetta

В распоряжении издания «Автоброкер» оказались новые снимки интерьера российского электрокара Zetta, чей запуск пока отложен на неопределённый срок. На фото запечатлены руль, селектор выбора направления движения, отделка дверей и сиденья.
Руль для Zetta позаимствован у «Гранты», при этом за ним нет классической приборной панели — эту функцию выполняет один относительно большой тачскрин, одновременно играющий роль мультимедийной системы. Под ним расположена большая площадка для беспроводной зарядки смартфона.
При этом через сенсорный дисплей предполагается управлять и почти всем остальным: регулировкой зеркал, стеклоподъёмниками, фарами и так далее. Из обычных кнопок в салоне можно заметить разве что «аварийку», а также клавиши запуска двигателя и отключения парктроника.
Выпуск компактного электрокара Zetta планировалось начать до конца 2020 года, однако отсутствие финансирования вынудило компанию отложить старт производства как минимум до начала 2021 года.
Прогнозируемый ценник составляет от 550 тысяч рублей. В базовой версии модель должна оснащаться 10-киловаттным аккумуляторным блоком и двумя моторами в передних колёсах. Предполагается также наличие модификаций с батареями большей ёмкости и дополнительными электромоторами в задних колёсах. Здесь можно почитать о подробном знакомстве с предсерийным образцом Zetta.
Российскому и относительно недорогому электрокару — быть?
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