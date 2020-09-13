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Появились новые фото салона российского электрокара Zetta

У отечественного электромобиля будет руль от «Гранты» и не будет классической «приборки»
Новости
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В распоряжении издания «Автоброкер» оказались новые снимки интерьера россий­ского электрокара Zetta, чей запуск пока отложен на неопреде­лённый срок. На фото запечат­лены руль, селектор выбора направ­ления движения, отделка дверей и сиденья.

  • Руль для Zetta позаимствован у «Гранты», при этом за ним нет классической приборной панели — эту функцию выполняет один относи­тельно большой тачскрин, одно­временно играющий роль мульти­медийной системы. Под ним распо­ложена большая площадка для беспроводной зарядки смартфона.

  • При этом через сенсорный дисплей предпо­лагается управлять и почти всем остальным: регулировкой зеркал, стекло­подъёмниками, фарами и так далее. Из обычных кнопок в салоне можно заметить разве что «аварийку», а также клавиши запуска двигателя и отключения парктроника.

  • Выпуск компактного электрокара Zetta планиро­валось начать до конца 2020 года, однако отсутствие финансиро­вания вынудило компанию отложить старт производ­ства как минимум до начала 2021 года.

  • Прогнозируемый ценник составляет от 550 тысяч рублей. В базовой версии модель должна оснащаться 10-кило­ваттным аккуму­ляторным блоком и двумя моторами в передних колёсах. Пред­полагается также наличие моди­фикаций с батареями большей ёмкости и дополни­тельными электро­моторами в задних колёсах. Здесь можно почитать о подробном знакомстве с предсерийным образцом Zetta.

Российскому и относительно недорогому электрокару — быть?

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#Электрокары#Zetta
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Комментарии
Комментарии12
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13 сентября 2020
Хлам какой то, ни на что не годится даже для Москвы. Нет еще инфраструктуры, парковки с зарядками заняты машинами с ДВС, а те кто живет в загородном доме может и подороже купить. Зимой заряд будет уходить на печку, либо долго и в холоде, либо 50км и в тепле.
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13 сентября 2020
В салоне какой то дер*мовый пластик....
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14 сентября 2020
Согласен, тоже приметил это
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14 сентября 2020
Дрова знатные
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Комментарий удален
16 ноября 2020
Инвалидка очередная
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16 ноября 2020
Почему вы все такие желчные? То вы ноете, что в России ничего не делают, то вы обсераете все, что в России делают.<br />Главная проблема электрокаров - цена. Тут ее решили за счет дешевых материалов и максимальной унификации с серийными автомобилями, что вполне логично. Инфраструктура? Ну вот к Теслам продаются зарядные устройства и их можно заряжать от обычной розетки в 220v.<br />Главное, что бы качество сборки было на адекватном уровне и что бы аккумулятор нормально работал зимой.<br />А уж станций для зарядки автомобилей в короткие сроки сделают в нужном количестве на всех АЗС, если будет спрос.<br />Лично мне нужен экономичный автомобиль и я бы купил эту машину, если ее качество при такой цене будет хотя бы на уровне Лады Весты.
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17 ноября 2020
думаю, конкретно эта модель &quot;не зайдет&quot;. Да, все понятно - максимально унифицирована и удешевлена. Но кто их целевка? Это не молодежь, которые берут за 300к б/у субару, чтобы поотжигать, а это люди с детьми, которые хотят экономичный, недорогой и вместительный авто. Это не про Зетта. Целевая аудитория готова будет прощать дешевый и унылый салон, если будет 5тидверка с большим багажником и ценой 500к. К тому же, конкуренция на рынке дешевых &quot;электричек&quot; уже серьезная и придется бороться, к примеру, с Ниссан Лиф, который просто в другой лиге по качеству при той же цене.
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17 ноября 2020
при той же цене, но это новый авто и все-таки с новой батареей, а лиф б/у, так еще и не в самом лучшем состоянии
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17 ноября 2020
а вот компании каршеринга вполне могут заинтересоваться. Не нужно платить за парковки в крупных городах (а это существенно снизит стоимость). А по габаритам замена смарта.
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17 ноября 2020
Это какой-то гараж-монтаж. В основной статье увидел фото каркаса и рычагов. Это не машина, а нечто, сваренное из труб и профиля. Начинка китайская. Такую поделку можно сделать у себя в гараже за пару месяцев. Про безопасность речи вообще не идет.
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