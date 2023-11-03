Первый электроседан от Zeekr: опубликованы фотографии

Марка Zeekr, входящая в состав концерна Geely, опубликовала официальные «шпионские» фото прототипа новой модели — батарейного седана, сейчас известного под индексом CS1e. По данным AutoHome, электрокар разрабатывается собственными силами Zeekr, поэтому получит индивидуальный дизайн. Продажи новинки должны стартовать уже в нынешнем году.
- Составить полное представление о внешности Zeekr CS1e пока нельзя — прототип запечатлён «одетым» в необычный камуфляж. Однако можно разглядеть сдержанный аэродинамичный силуэт с крупным задним свесом, интегрированный спойлер и тонкую оптику, которая заметно отличается от применяемой на нынешних Zeekr. В целом закамуфлированный седан очень напоминает американский Lucid Air. Не исключено, учитывая сообщение компании о тестировании будущей новинки за пределами Китая, Air назначен одним из конкурентов.
- По предварительным данным, седан базируется на модернизированной платформе с 800-вольтовой архитектурой. Он должен стать мощнее прочих стандартных электрокаров бренда, получить более развитую систему водительских ассистентов и ряд других усовершенствований. В будущем по данным издания на этой же платформе будет основано ещё несколько новинок Zeekr и электрокаров Geely.
- Дебют Zeekr, как ожидается, состоится в рамках автосалона в Гуанчжоу. Тогда же будут объявлены характеристики и, возможно, стоимость нового электрокара.
Последней новинкой бренда стал лифтбек 001 в экстремальном исполнении FR. Он оснащается 1260-сильной силовой установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,37 секунды. В Китае суперкар продают по цене, эквивалентной 10 миллионам рублей.
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