Первый электроседан от Zeekr: опубликованы фотографии

По предварительным данным, седан базируется на модернизированной платформе с 800-вольтовой архитектурой. Он должен стать мощнее прочих стандартных электрокаров бренда,

получить более развитую систему водительских ассистентов и ряд других усовершенствований. В будущем по данным издания на этой же платформе будет основано ещё несколько новинок Zeekr и электрокаров Geely.