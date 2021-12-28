В 2022 году российский завод Hyundai увеличит производство до 240 тысяч машин

Hyundai Motor планирует увеличить производство на своём заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году до более чем 240 000 машин. Об этом говорится в сообщении российского представительства компании, поступившем Авто.ру. В нынешнем году предприятие произвело 234 000 автомобилей Hyundai и Kia, что превысило прошлогодний показатель на 6,5%.
- В 2021 году на заводе выпустили 71 000 седанов Hyundai Solaris и столько же кроссоверов Creta. Высокие показатели были достигнуты, несмотря на дефицит полупроводников, благодаря альтернативным логистическим цепочкам. В частности, корейцы начали завозить компоненты по железной дороге и через порт в Новороссийске. Новые маршруты сократили время доставки в полтора-два раза.
- Кроме того, из России на экспорт отправлено более 24 000 машин и машинокомплектов. Это на четверть больше, чем в 2020‑м.
- Главных событий в жизни завода за год было два. Первым стал запуск второго поколения Hyundai Creta. Кроссовер освоили при минимальном участии корейских специалистов: из-за ковидных ограничений они не смогли приехать в Россию. А в четвёртом квартале на конвейере появились двигатели, сборку которых наладили на российском заводе Hyundai WIA, открытом в Петербурге в сентябре 2021 года.
Год назад компания Hyundai Motor приобрела бывший завод General Motors в Северной столице. На минувшей неделе стало известно, что производство на нём перезапустят в 2023 году. Первыми на конвейер должны встать кроссоверы Hyundai Tucson и Palisade, а также Kia Sportage.
Надо ли нам радоваться такому успеху?
Да, завод ведь в России
Да, он делает машины для нашего рынка
Нет, от России тут только площадка и рабочие руки
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