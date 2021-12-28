В 2022 году российский завод Hyundai увеличит производство до 240 тысяч машин

Hyundai Motor планирует увеличить производство на своём заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году до более чем 240 000 машин. Об этом говорится в сообщении российского представи­тельства компании, поступившем Авто.ру. В нынешнем году предприятие произвело 234 000 автомобилей Hyundai и Kia, что превысило прошлогодний показатель на 6,5%.

В 2021 году на заводе выпустили 71 000 седанов Hyundai Solaris и столько же кроссоверов Creta. Высокие показатели были достигнуты, несмотря на дефицит полупро­водников, благодаря альтерна­тивным логисти­ческим цепочкам. В частности, корейцы начали завозить компоненты по железной дороге и через порт в Ново­российске. Новые маршруты сократили время доставки в полтора-два раза.