Заводы Skoda в Чехии остановят с 18 октября

Компания Skoda намеревается ввести ограничения на производство автомобилей на своих заводах в Чехии с 18 октября. Как уточняет Reuters со ссылкой на заявление представителей компании, сейчас рассматриваются два варианта — значительное сокращение либо полная остановка конвейеров на период до конца года. Связана эта мера с дефицитом электронных компонентов.
- Как заявил представитель Skoda Томас Котера, во время простоя работники заводов сосредоточатся на досборке тех автомобилей, которые уже хранятся на складах компании. Они ожидают поставок микроэлектроники перед отправкой к дилерам — таких машин насчитывается около 50 тысяч. Тем сотрудникам, которые останутся на этот период без работы, фирма обещает выплачивать 85% заработной платы.
- Как передаёт Automotive News, местные дилерские центры уже сообщают о многомесячных задержках в поставках автомобилей. Предполагается, что из-за нехватки комплектующих итоговые объёмы производства Skoda будут сопоставимы с результатами «пандемийного» 2020 года и составят около 1,15 миллиона машин. Таким образом, из-за кризиса Skoda недособерёт около 150 тысяч автомобилей.
- По мнению руководства компании, улучшаться ситуация с поставками чипов начнёт только во второй половине 2022 года.
- Кризис автопроизводства в Центральной Европе уже назван крупнейшим. Помимо Skoda, производство вынужден был приостановить концерн Toyota, чей завод находится в чешском Колине. Кроме того, ограничена работа венгерских заводов марок Mercedes-Benz и Suzuki.
О возможном сокращении производства на российских заводах Skoda пока не сообщается. На данный момент среди работающих в России иностранных брендов известно только об ограничении поставок кроссоверов Renault. Из-за нехватки датчиков тормозных систем задержка может достигать двух месяцев.
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