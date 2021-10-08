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Заводы Skoda в Чехии остановят с 18 октября

Чешские конвейеры будут приостановлены из-за нехватки электронных компонентов
Новости
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Компания Skoda намеревается ввести ограничения на производство автомобилей на своих заводах в Чехии с 18 октября. Как уточняет Reuters со ссылкой на заявление представителей компании, сейчас рассматриваются два варианта — значительное сокращение либо полная остановка конвейеров на период до конца года. Связана эта мера с дефицитом электронных компонентов.

  • Как заявил представитель Skoda Томас Котера, во время простоя работники заводов сосредоточатся на досборке тех автомобилей, которые уже хранятся на складах компании. Они ожидают поставок микро­электроники перед отправкой к дилерам — таких машин насчитывается около 50 тысяч. Тем сотрудникам, которые останутся на этот период без работы, фирма обещает выплачивать 85% заработной платы.
  • Как передаёт Automotive News, местные дилерские центры уже сообщают о много­месячных задержках в поставках автомобилей. Предполагается, что из-за нехватки комплектующих итоговые объёмы производства Skoda будут сопоставимы с результатами «пандемийного» 2020 года и составят около 1,15 миллиона машин. Таким образом, из-за кризиса Skoda недособерёт около 150 тысяч автомобилей.
  • По мнению руководства компании, улучшаться ситуация с поставками чипов начнёт только во второй половине 2022 года.
  • Кризис автопроизводства в Центральной Европе уже назван крупнейшим. Помимо Skoda, производство вынужден был приостановить концерн Toyota, чей завод находится в чешском Колине. Кроме того, ограничена работа венгерских заводов марок Mercedes-Benz и Suzuki.

О возможном сокращении производства на российских заводах Skoda пока не сообщается. На данный момент среди работающих в России иностранных брендов известно только об ограничении поставок кроссоверов Renault. Из-за нехватки датчиков тормозных систем задержка может достигать двух месяцев.

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#Автопром#Skoda
Комментарии
Комментарии19
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8 октября 2021
Отлично. А можно во всех странах остановить заводы этой недомарки?
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8 октября 2021
На чем же ты ездишь?
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8 октября 2021
На ишаке он ездит
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9 октября 2021
А ты, видимо, мечтаешь о рапиде?
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9 октября 2021
Уймись полудурок.
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9 октября 2021
А можно заткнуться? <br />Диванный эксперт
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8 октября 2021
О чем это говорит? Правильно, о грядущем дефиците и космическом росте цен на новые авто
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8 октября 2021
Лучше всего в ситуации с чипами выглядит УАЗ, он вряд ли пострадает ))
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12 октября 2021
))) Красава...
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12 октября 2021
где тут лайк ставить?
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13 октября 2021
скажите это новому хантеру за 1кк)
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9 октября 2021
Отличная машина !
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Комментарий удален
10 октября 2021
Не покупайте новые машины и вче проблемы с поставками решаться сами собой и цены не поднимут,вот вам и вся математика
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11 октября 2021
Это цену охладит - но экономику малёха подшатает,зряплаты рабочим,налоги и прочее там
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10 октября 2021
Да сказки это про отсутствие чипов. На таких монстрах все запланировано максимально наперёд на годы. Причина банальна - поднять цены. Увидите, они поднимутся и не спустятся после решения чиповой проблемы. Просто пришло время делать товары дороже. Работать в 0 уже не выгодно
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12 октября 2021
Олег, Вы очень далеки от реалий!!! Реально ждём долго зч. Элементарный ступичный подшипник на Тигуан, Германия две недели
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11 октября 2021
Всегда говорил , что вся эта кибернетика до добра не доведёт .
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14 октября 2021
Правильно надо жить в деревянной избе и кататься на лошади.
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