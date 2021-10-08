Заводы Skoda в Чехии остановят с 18 октября

Компания Skoda намеревается ввести ограничения на производство автомобилей на своих заводах в Чехии с 18 октября. Как уточняет Reuters со ссылкой на заявление представителей компании, сейчас рассматриваются два варианта — значительное сокращение либо полная остановка конвейеров на период до конца года. Связана эта мера с дефицитом электронных компонентов.