Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Завод Tesla получил партию роботов для сборки пикапа Cybertruck

Выпускать нашумевший пикап будут на заводе в Техасе, где уже идёт подготовка сборочных линий. Однако каким станет серийный Cybertruck, до сих пор неясно
Новости

Компания Tesla получила для завода в Техасе партию из 66 промышленных роботов немецкой фирмы Kuka. Об этом пишет Electrek со ссылкой на почтовые документы. Предполагается, что работать они будут на линии по сборке пикапа Cybertruck, к мелкосерийному производству которого Tesla рассчитывает приступить в середине следующего года.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
  • Издание отмечает, что фирма Kuka — основной поставщик роботов-манипуляторов на техасский завод Tesla. К примеру, в прошлом году компания оборудовала роботами этой марки конвейер по выпуску Model Y. Партию в 66 устройств издание называет недостаточной для полноценной сборочной линии и предполагает, что это только первая поставка.
  • Скорое начало производства Cybertruck издание InsideEVs подтверждает набором вакансий, опубликованных Tesla. К примеру, фирма ищет инженеров по робототехнике и техническому обслуживанию, а также руководителя производства, и в объявлениях упоминается, что речь идёт о подразделении Cybertruck.
  • Сроки запуска сборки пикапа неоднократно переносились: первоначально массовое производство необычной новинки должно было стартовать ещё два года назад. Сейчас Tesla рассчитывает начать полноценный выпуск Cybertruck к концу следующего года.

В середине осени стало известно о поставке на «Гигафабрику» Tesla в Техасе девятитонного пресса компании Idra — его будут задействовать при изготовлении кузовов Cybertruck.

Ждёте появления серийного Cybertruck?

Да, очень интересно, что получится
Нет, не мой формат

Подождите

Новости загружаются

#Электрокары#Автопром#Пикапы#Tesla#Cybertruck
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё