Завод Tesla получил партию роботов для сборки пикапа Cybertruck

Компания Tesla получила для завода в Техасе партию из 66 промышленных роботов немецкой фирмы Kuka. Об этом пишет Electrek со ссылкой на почтовые документы. Предполагается, что работать они будут на линии по сборке пикапа Cybertruck, к мелкосерийному производству которого Tesla рассчитывает приступить в середине следующего года.
- Издание отмечает, что фирма Kuka — основной поставщик роботов-манипуляторов на техасский завод Tesla. К примеру, в прошлом году компания оборудовала роботами этой марки конвейер по выпуску Model Y. Партию в 66 устройств издание называет недостаточной для полноценной сборочной линии и предполагает, что это только первая поставка.
- Скорое начало производства Cybertruck издание InsideEVs подтверждает набором вакансий, опубликованных Tesla. К примеру, фирма ищет инженеров по робототехнике и техническому обслуживанию, а также руководителя производства, и в объявлениях упоминается, что речь идёт о подразделении Cybertruck.
- Сроки запуска сборки пикапа неоднократно переносились: первоначально массовое производство необычной новинки должно было стартовать ещё два года назад. Сейчас Tesla рассчитывает начать полноценный выпуск Cybertruck к концу следующего года.
В середине осени стало известно о поставке на «Гигафабрику» Tesla в Техасе девятитонного пресса компании Idra — его будут задействовать при изготовлении кузовов Cybertruck.
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