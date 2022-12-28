Завод Tesla получил партию роботов для сборки пикапа Cybertruck

Компания Tesla получила для завода в Техасе партию из 66 промышленных роботов немецкой фирмы Kuka. Об этом пишет Electrek со ссылкой на почтовые документы. Предполагается, что работать они будут на линии по сборке пикапа Cybertruck, к мелкосерийному производству которого Tesla рассчитывает приступить в середине следующего года.