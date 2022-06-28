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Nissan продлил простой завода в России до 1 октября

Компания Nissan не перезапустит завод в Петербурге раньше 1 октября. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Макото Утида
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Компания Nissan не перезапустит завод в Петербурге раньше 1 октября. Исполнительный директор компании Макото Утида рассказал, что производство приостановлено на всю первую половину этого финансового года, который в Японии начинается с 1 апреля, пишет Reuters.

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  • В компании считают, что перспективы улучшения ситуации невелики. Поэтому сочли возможным сделать прогноз сразу на несколько месяцев вперёд.
  • Это не означает, что Nissan планирует возобновить производство с озвученной даты. Макото Утида не исключает, что ситуация может даже ухудшиться, перейти в затяжную фазу. И тогда простой затянется.
  • Рабочие питерского завода уже получили соответствующее уведомление. Компания продолжит «следить за ситуацией и пытаться минимизировать ее влияние».

Полтора месяца назад Макото Утида не исключил, что производство в Петербурге не возобновится до конца текущего финансового года. При этом компания не говорит об уходе с российского рынка. Завод простаивает с 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих.

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#Автопром#Кризис 2022#Nissan#Санкции
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