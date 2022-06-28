Nissan продлил простой завода в России до 1 октября

В компании считают, что перспективы улучшения ситуации невелики. Поэтому сочли возможным сделать прогноз сразу на несколько месяцев вперёд.

Это не означает, что Nissan планирует возобновить производство с озвученной даты. Макото Утида не исключает, что ситуация может даже ухудшиться, перейти в затяжную фазу. И тогда простой затянется.

Рабочие питерского завода уже получили соответствующее уведомление. Компания продолжит «следить за ситуацией и пытаться минимизировать ее влияние».

Полтора месяца назад Макото Утида не исключил, что производство в Петербурге не возобновится до конца текущего финансового года. При этом компания не говорит об уходе с российского рынка. Завод простаивает с 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих.