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Завод BYD в Узбекистане планируют сделать вторым по мощности после Китая

Производство электромобилей и гибридов BYD в Узбекистане может вырасти в 10 раз, до 500 тысяч машин в год. Если это произойдёт, завод станет крупнейшим после самого Китая
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Производство электромобилей и гибридов BYD в Узбекистане планируют увеличить в 10 раз, до 500 тысяч машин в год. Если это произойдёт, завод станет крупнейшим после самого Китая. Об этом пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на ташкентское издание «Автострада».

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  • Сейчас ведутся переговоры о возможном наращивании мощностей. На нынешнем этапе завод способен выпускать до 50 тысяч автомобилей крупноузловым методом. Для обеспечения максимального спроса в Узбекистане ограничат неофициальный импорт моделей BYD нетарифными методами.
  • Производство BYD в Джизаке стартовало в январе этого года. Налажена локальная сборка седана Chazor и кроссовера Song Plus. До запуска завода автомобили бренда поставлялись на рынок Узбекистана из Китая. В России до сих пор марка BYD официально не представлена.

Летом прошлого года стало известно, что на этой же производственной площадке в Джизаке может быть запущена сборка автомобилей Volkswagen. Власти страны рассчитывают, что линейку немецкого бренда также составят гибриды и электромобили.

Нужна марка BYD в России?

Да, её не хватает
Нет, и так уже всё китайское

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#BYD#Электрокары#Гибриды#Автопром
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