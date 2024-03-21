Завод BYD в Узбекистане планируют сделать вторым по мощности после Китая

Производство электромобилей и гибридов BYD в Узбекистане планируют увеличить в 10 раз, до 500 тысяч машин в год. Если это произойдёт, завод станет крупнейшим после самого Китая. Об этом пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на ташкентское издание «Автострада».