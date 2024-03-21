Завод BYD в Узбекистане планируют сделать вторым по мощности после Китая

Производство электромобилей и гибридов BYD в Узбекистане планируют увеличить в 10 раз, до 500 тысяч машин в год. Если это произойдёт, завод станет крупнейшим после самого Китая. Об этом пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на ташкентское издание «Автострада».
- Сейчас ведутся переговоры о возможном наращивании мощностей. На нынешнем этапе завод способен выпускать до 50 тысяч автомобилей крупноузловым методом. Для обеспечения максимального спроса в Узбекистане ограничат неофициальный импорт моделей BYD нетарифными методами.
- Производство BYD в Джизаке стартовало в январе этого года. Налажена локальная сборка седана Chazor и кроссовера Song Plus. До запуска завода автомобили бренда поставлялись на рынок Узбекистана из Китая. В России до сих пор марка BYD официально не представлена.
Летом прошлого года стало известно, что на этой же производственной площадке в Джизаке может быть запущена сборка автомобилей Volkswagen. Власти страны рассчитывают, что линейку немецкого бренда также составят гибриды и электромобили.
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