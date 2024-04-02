Российский автозавод AGR решил нарастить выпуск Солярисов

В первом квартале 2024 года петербургский завод AGR, ранее принадлежавший Hyundai, собрал 3 тысячи автомобилей нового для рынка РФ бренда Solaris. Его линейка состоит из четырёх моделей, которые в досанкционный период были известны под марками Hyundai и Kia. Завод также объявил о планах по наращиванию объёмов производства.
- Предприятие утверждает, что производство автомобилей Solaris в Санкт-Петербурге организовано по полному циклу: здесь налажены не только сборка, но и штамповка кузовных деталей, а также сварка и окраска кузовов. В процессе производства задействовано более 240 промышленных роботов.
- Руководитель завода Алексей Калицев заявил, что во II квартале 2024 года будет собрано больше машин, но конкретных производственных планов не привёл.
- О запуске массовой сборки автомобилей на экс-заводе Hyundai было официально объявлено в конце февраля, поставки стартовали 11 марта. Сейчас линейка Solaris состоит из седанов HS и KRS (ранее — Hyundai Solaris и Kia Rio), кросс-хэтча KRX (Rio X-Line) и кроссовера HC, до недавнего времени продававшегося в нашей стране как Hyundai Creta.
Официальных цен на свои автомобили AGR не объявляет, предоставляя дилерским центрам самим регулировать ценовую политику. К примеру, в конце марта один из официальных дилеров AGR предлагал Solaris KRX со 123-сильным мотором объёмом 1,6 литра в трёх комплектациях по цене от 2 580 000 до 2 660 000 рублей.
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