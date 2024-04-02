Российский автозавод AGR решил нарастить выпуск Солярисов

В первом квартале 2024 года петербургский завод AGR, ранее принадлежавший Hyundai, собрал 3 тысячи автомобилей нового для рынка РФ бренда Solaris. Его линейка состоит из четырёх моделей, которые в досанкционный период были известны под марками Hyundai и Kia. Завод также объявил о планах по наращиванию объёмов производства.