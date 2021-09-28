Заряженный Chevrolet Corvette Z06: первое фото и дата премьеры

Компания Chevrolet опубликовала первое официальное фото без камуфляжа суперкара Corvette в заряженной версии Z06: купе получило серьёзно доработанное аэродинамическое оперение, хотя и лишено антикрыла. Новая версия суперкара может оказаться примерно на 130 л.с мощнее нынешнего Corvette Stingray. Официальная премьера намечена на 26 октября.
- Насколько можно судить по фото, Chevrolet Corvette получит радикально переработанный передний бампер с развитым сплиттером, иную решётку радиатора, новые накладки на пороги и видоизменённое оформление боковых воздухозаборников. Изображения кормы новинки пока отсутствуют, но шпионские фото прототипов говорят о том, что задний бампер также переработают. Кроме того, купе получит иную выхлопную систему.
- На фото закамуфлированных прототипов (опубликованных в том числе и производителем) можно было увидеть и массивное антикрыло на корме Corvette Z06. Однако на официальном изображении будущей новинки этот элемент отсутствует. По основной гипотезе, это можно считать намёком на намерение Chevrolet предложить для Z06 несколько опциональных аэродинамических пакетов.
- Каким именно двигателем оснастят заряженный суперкар, официально пока не сообщается. Ранее предполагалось, что Z06 получит модифицированную версию 5,5-литрового V8 от гоночного Corvette C8.R — она сможет развивать до 626 л.с. и 651 Нм. Тем самым Z06 будет ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. 6,2-литровый мотор, который сейчас устанавливают на суперкар, в американской спецификации выдаёт 495 л.с.
- Chevrolet называет Corvette Z06 новинкой 2023 модельного года, и это означает, что продажи суперкара стартуют не ранее 2022‑го.
Ожидается, что после Z06 компания Chevrolet выведет на рынок ещё более мощную и быструю модификацию Corvette с индексом ZR1 — её двигатель будет развивать более 700 л.с. и 1000 Нм. А затем появится гиперкар с гибридной установкой, который поспорит по динамике с актуальным флагманом Ferrari — купе SF90 Stradale.
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