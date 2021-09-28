Заряженный Chevrolet Corvette Z06: первое фото и дата премьеры

Насколько можно судить по фото, Chevrolet Corvette получит радикально пере­работанный передний бампер с развитым сплиттером, иную решётку радиатора, новые накладки на пороги и видо­изменённое оформление боковых воздухо­заборников. Изображения кормы новинки пока отсут­ствуют, но шпионские фото прототипов говорят о том, что задний бампер также переработают. Кроме того, купе получит иную выхлопную систему.

На фото закамуфлированных прототипов (опублико­ванных в том числе и производите­лем) можно было увидеть и массивное антикрыло на корме Corvette Z06. Однако на официальном изображении будущей новинки этот элемент отсут­ствует. По основной гипотезе, это можно считать намёком на намерение Chevrolet предложить для Z06 несколько опциональных аэро­динамических пакетов.

Каким именно двигателем оснастят заряженный суперкар, официально пока не сообщается. Ранее предполагалось, что Z06 получит модифи­цированную версию 5,5-литрового V8 от гоночного Corvette C8.R — она сможет развивать до 626 л.с. и 651 Нм. Тем самым Z06 будет ускоряться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3 секунды. 6,2-литровый мотор, который сейчас устанавливают на суперкар, в американской специ­фикации выдаёт 495 л.с.

Chevrolet называет Corvette Z06 новинкой 2023 модельного года, и это означает, что продажи суперкара стартуют не ранее 2022‑го.

Ожидается, что после Z06 компания Chevrolet выведет на рынок ещё более мощную и быструю модификацию Corvette с индексом ZR1 — её двигатель будет развивать более 700 л.с. и 1000 Нм. А затем появится гиперкар с гибридной установкой, который поспорит по динамике с актуальным флагманом Ferrari — купе SF90 Stradale.