Не такие, как все: тюнинг-проекты на базе BMW M2 для тех, кто любит стиль и скорость

Но несмотря на то, что оммаж получился так себе, BMW M2 Meister смотрится круто! В пакет доработок входят новые бамперы, «злые» капот и расширители колёсных арок, два антикрыла на крышке багажника, диски в ретростиле и кастомный выхлоп. В компании утверждают, что комплект не только красив, но и эффективен, добавляя машине прижимной силы. Изготовить обвес можно из стеклопластика или карбона по желанию клиента.

В силовую установку в Zacoe предпочли не вмешиваться. Купе всё ещё оснащено рядным шестицилиндровым турбомотором, который выдаёт 460 лошадиных сил.