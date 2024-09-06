Не такие, как все: тюнинг-проекты на базе BMW M2 для тех, кто любит стиль и скорость

Бытует мнение, что BMW M2 — лучший из M-мобилей, что прямо сейчас есть на рынке. В частности, это говорил известный фермер Джереми Кларксон. Но ведь нет предела совершенству, правда? Такой же позиции придерживаются различные тюнинг-ателье по всему миру, которые за последние недели представили несколько очень впечатляющих проектов на базе младшей «эмки». Вот они!
M2 Meister от Zacoe
Специалисты тайваньского ателье Zacoe посвятили свой проект на базе M2 гоночному купе BMW M3 (E30), которое в конце 1980-х — начале 1990-х выступало в немецком кузовном чемпионате DTM. Правда, без подсказки догадаться об этом непросто. Общие у машин разве что кресты в передней части кузова. Но если у E30 они имеют функциональное назначение (нанесены на оптику, чтобы стёкла фар от удара не разлетались на части и не заваливали трассу осколками), то у проекта Meister они поселились в «ноздрях» радиаторной решётки и нужны исключительно для декора.
Но несмотря на то, что оммаж получился так себе, BMW M2 Meister смотрится круто! В пакет доработок входят новые бамперы, «злые» капот и расширители колёсных арок, два антикрыла на крышке багажника, диски в ретростиле и кастомный выхлоп. В компании утверждают, что комплект не только красив, но и эффективен, добавляя машине прижимной силы. Изготовить обвес можно из стеклопластика или карбона по желанию клиента.
В силовую установку в Zacoe предпочли не вмешиваться. Купе всё ещё оснащено рядным шестицилиндровым турбомотором, который выдаёт 460 лошадиных сил.
460 л.с. — этого достаточно спорткару?
M2 GT от Alpha-N Performance
Ателье Alpha-N из немецкого Райнбаха отдало дань уважения другому мюнхенскому авторитету — BMW M3 GT (E36. Таких машин в 1990-е собрали всего 356 шутк под омологацию для участия в гонках серий FIA GT2 и IMSA GT). M2 от Alpha-N выкрасили в цвет British Racing Green и укомплектовали полностью карбоновым обвесом, в который вошли большое антикрыло, массивный регулируемый сплиттер, видоизменённая радиаторная решётка, новый вентилируемый капот, накладки на пороги и передние крылья с «жабрами».
В общем, углепластика на этот автомобиль не пожалели: даже декоративная крышка двигателя под капотом сделана из него! Довершают образ колёсные диски Edelweiss диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.
Что касается техники, то ходовая часть доработана регулируемыми стойками Öhlins. А под капот немцы, как и их тайваньские коллеги, не залезали. Там всё те же три литра, две турбины и 460 сил, который отправляют на задние колёса транзитом либо через шестиступенчатую «механику», либо через восьмиступенчатый «автомат».
VRS BMW G8X M2 от Vorsteiner
Ещё одна компания, которая готова прокачать стиль, но не железо M2 — Vorsteiner. И с поставленной задачей они справились хорошо! Обвес состоит из семи элементов, общая стоимость которых выше, чем ценник некоторых, весьма неплохих автомобилей: за комплект придётся раскошелиться на 20 с лишним тысяч долларов.
При этом передний бампер и решётку радиатора тюнеры вообще не трогали! Они предлагают установить губу (1695 долларов), капот с прорезями по бокам (4495 долларов), широкие крылья с юбками в стиле M-Performance (5495 долларов), крышку багажника с интегрированным дактейлом (3495 долларов) и карбоновый диффузор (2495 долларов). Кованые колёсные диски собственного производства — ещё 2,5 тысячи баксов.
Как вам: хорошая цена за бешеный стиль?
Дороговато или нормально?
BMW M2 от Extreme Customs
В ателье Extreme Customs решили не изобретать велосипед и соединить в своём проекте детали от разных производителей. Основу составили аэродинамические элементы AC Schnitzer. Выбор пал на агрессивный сплиттер с канардами (те самые маленькие крылышки по краям бампера), расширители колёсных арок, новые пороги и задний диффузор. Спойлер тюнеры позаимствовали в каталоге Alpha-N (вы ведь его сразу узнали, правда?), а диски — у Wheelforce: диаметр передних составляет 20 дюймов, а сзади на дюйм больше.
Винтовая подвеска — Variant 3 от KW. Двигатель в Extreme Customs тоже прокачали: теперь он развивает 550 лошадиных сил. То есть эта малышка мощнее 530-сильного купе M4 Competition! Добились прибавки установкой новых даунпайпов и выхлопной системы Grail. Динамические характеристики ателье держит в секрете, как и стоимость доработок. Но медленно и дёшево точно не будет.
MH2 560 от Manhart
550 сил для такой крохи — много, но далеко не предел. В Manhart, к примеру, с помощью аналогичных манипуляций с выпуском отдачу довели до 560 л.с и 650 Нм. Проект так и назвали — MH2 560.
Внешность доработали собственными 21-дюймовыми дисками Concave One из полированного алюминия и чёрным обвесом со спойлером и голубыми акцентами. Получилось неброско, но угрожающе. Подвеску тюнеры предлагают выбрать из двух вариантов: стойки в сборе KW Variant 4 или только модернизированные пружины.
Тормоза остались штатными, но апгрейд обсуждается с клиентами индивидуально. В салоне с расширенной карбоновой отделкой особенных изменений не произошло, там появились только новые коврики и фирменные шильдики.
BMW M2 G-Power
Но особенно впечатляет подход ателье G-Power. Они предлагают сразу три варианта форсировки двигателя: на 600, 650 и 700 сил! Но
психопатам тем, кто выберет наиболее мощный пакет, придётся ездить на машине на свой страх и риск — гарантии на него фирма не даёт, тогда как для 600- и 650-сильных версий заявляется гарантия в 3 года или 100 тысяч километров. И в прайс-листе присуствует лёгкая чехарда, которая как бы намекает, что 700 сил может быть и не нужны. Максимальный апгрейд по прейскуранту обойдётся в 3595 евро, однако для его интеграции необходимы кастомные даунпайпы и выхлоп, которые потянут ещё на 10 тысяч!
Внешние доработки включают в себя карбоновые вставки в передний бампер, новый диффузор с выхлопными трубами по центру, а позже появится ещё и углепластиковый капот. На крышке багажника одновременно разместились и антикрыло, и спойлер из оригинального каталога BMW M. Довершают образ чёрные кованые колёсные диски Hurricane RS с «апельсиновыми» акцентами.
По желанию спорткар можно дооснастить карбоновой накладкой двигателя, новым рулём и подрулевыми лепестками, а также полностью перешить салон кожей и алькантарой. Среди других деталей — комплект алюминиевых патрубков турбокомпрессора и воздушные фильтры, изготовленные по технологиям Формулы-1.