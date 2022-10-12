Заряженная версия нового купе Mercedes-AMG вышла на тесты

Издание делает вывод о том, что на фото запечатлена именно версия от AMG, по некоторым деталям внешности прототипа. Это, к примеру, крупные воздухозаборники в переднем бампере и «шашки» камуфляжа на решётке радиатора, очевидно, призванные скрывать фирменный рисунок Panamericana. Кроме того, корма купе украшена развитым спойлером и четырьмя трапециевидными патрубками выхлопной системы.

Гибридный характер силовой установки тестовой машины подчёркивает дополнительный лючок в бампере — под ним, по всей видимости, скрывается зарядный порт.

Это же обстоятельство заставляет предположить, что AMG-версии купе и кабриолета CLE будут оснащаться силовыми установками от заряженных версий C-класса. К примеру, самая мощная из них располагает 680 л.с.: их обеспечивает сочетание двухлитровой «турбочетвёрки» и электромотора. До 100 км/ч такой седан ускорится за 3,4 секунды.

Это не первый случай, когда прототипы CLE попадаются на глаза фотошпионам. Стандартную модификацию будущей новинки замечали ещё несколько недель назад. Ранее сообщалось, что официальная премьера Mercedes-Benz CLE как преемника сразу четырёх двухдверных моделей может состояться уже в нынешнем году.