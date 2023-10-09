«Заряженная» Toyota Prius от Gazoo Racing получит больше 300 сил

Уже не в первый раз появляется информация о выходе самой мощной версии гибрида Toyota Prius GRMN. Подтверждается, что модификация от подразделения Gazoo Racing получит более производительную силовую установку, нежели доступные для модели сейчас, пишет Carscoops со ссылкой на японские СМИ.