«Заряженная» Toyota Prius от Gazoo Racing получит больше 300 сил

Уже не в первый раз появляется информация о выходе самой мощной версии гибрида Toyota Prius GRMN. Подтверждается, что модификация от подразделения Gazoo Racing получит более производительную силовую установку, нежели доступные для модели сейчас, пишет Carscoops со ссылкой на японские СМИ.
- Источники сообщают о мощности в 306 лошадиных сил. Такую выдаёт бензиновый атмосферник 2.5 при помощи двух электромоторов на plug-in кроссовере Toyota RAV4. Официально представители марки это не подтверждают, однако слухи появились не впервые.
- Сейчас топовая версия Приуса располагает мощностью в 223 л.с. Такой гибрид разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Таким образом, версия GRMN может выйти на результат около шести секунд.
- Инженеры Gazoo Racing также поработают над подвеской и рулевым управлением, внедрят более мощные тормоза. Не исключено, что кузов сделают жёстче за счёт дополнительных точек сварки и клеевых соединений. И, разумеется, Prius получит более агрессивную внешность.
- О точных сроках выхода данных пока нет. Скорее всего, машину рассекретят в 2024 году.
Если прогнозы сбудутся, то по энерговооружённости Toyota Prius GRMN станет ровней хот-хэтча GR Corolla. Его «турботройка» 1.6 развивает 304 л.с. А ещё гибрид станет первой моделью спортивного подразделения без механической коробки передач. Хотя не исключено, что Toyota предложит некую её имитацию.
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