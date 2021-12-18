Заряжать электрические Audi можно будет сидя в роскошном лаунже

Для примера Audi приводит свой наиболее быстро заряжающийся электро­мобиль e‑tron GT. Он адаптирован к зарядкам мощностью до 270 кВт, поэтому 100 километров запаса хода машина сможет набрать за пять минут.

Зарядки-лаунжи собираются из контейнеров по модуль­ному принципу. Это облегчает их монтаж и транспортировку, снижает себе­стоимость. Пилотный проект предполагает открытие шести станций в Германии. После этого компания примет решение, где и в каких количествах ставить другие подобные объекты.

Стоимость электричества составит 31 евроцент (23 рубля) за киловатт-час. В Audi заявляют, что это реальная альтер­натива по цене зарядке от домашней сети, которая идёт значительно медленнее. Станции будут доступны и для владельцев «зелёных» машин других марок.

Проект «кольца» анонсировали ещё весной. Тогда его назвали экспериментом. Не факт, что все детали и идеи первых станций сохранятся: возможны изменения по пожеланиям клиентов и другим причинам.