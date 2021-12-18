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Заряжать электрические Audi можно будет сидя в роскошном лаунже

Компания Audi представила новую концепцию зарядных станций, которая через некоторое время станет сетевой. Владельцы электромобилей на них будут проводить период ожидания в комфортабельном лаунже
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Компания Audi представила новую концепцию зарядных станций, которая через некоторое время станет сетевой. Владельцы электро­мобилей будут проводить там период ожидания в комфорта­бельном лаунже.

  • Первая станция заработает в Германии в будущий четверг, 23 декабря. На её первом уровне к розеткам смогут подключиться до шести машин. На втором этаже откроется зал ожидания площадью 200 квадратных метров. В нём водители будут проводить по 20–30 минут.
  • Фишка идеи не только в комфортабель­ной зоне отдыха. Энергия будет поступать в машины не напрямую из электро­сетей. Станция является хранилищем аккумуляторов, уже отслуживших своё на других электро­мобилях. Их ёмкости недостаточно для пере­движения автомобилей, однако как стационарные батареи они смогут проработать ещё несколько лет.
  • Хаб может запасать до 2450 кВт·ч электричества. Главным образом он станет использовать для этого солнечные панели мощностью 30 кВт и 200-кило­ваттную электро­сеть, вырабаты­вающую энергию экологически чистым способом. Этого количества хватит, чтобы за день могли зарядиться до 80 машин.
  • Для примера Audi приводит свой наиболее быстро заряжающийся электро­мобиль e‑tron GT. Он адаптирован к зарядкам мощностью до 270 кВт, поэтому 100 километров запаса хода машина сможет набрать за пять минут.
  • Зарядки-лаунжи собираются из контейнеров по модуль­ному принципу. Это облегчает их монтаж и транспортировку, снижает себе­стоимость. Пилотный проект предполагает открытие шести станций в Германии. После этого компания примет решение, где и в каких количествах ставить другие подобные объекты.
  • Стоимость электричества составит 31 евроцент (23 рубля) за киловатт-час. В Audi заявляют, что это реальная альтер­натива по цене зарядке от домашней сети, которая идёт значительно медленнее. Станции будут доступны и для владельцев «зелёных» машин других марок.

Проект «кольца» анонсировали ещё весной. Тогда его назвали экспериментом. Не факт, что все детали и идеи первых станций сохранятся: возможны изменения по пожеланиям клиентов и другим причинам.

Ну а такая штука — для вас аргумент в пользу электрокара?

Да, но ведь у нас таких не будет
Уже интереснее
Нет, я навеки с ДВС

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#Audi#Электрокары#Технологии
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