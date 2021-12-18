Заряжать электрические Audi можно будет сидя в роскошном лаунже

Компания Audi представила новую концепцию зарядных станций, которая через некоторое время станет сетевой. Владельцы электромобилей будут проводить там период ожидания в комфортабельном лаунже.
- Первая станция заработает в Германии в будущий четверг, 23 декабря. На её первом уровне к розеткам смогут подключиться до шести машин. На втором этаже откроется зал ожидания площадью 200 квадратных метров. В нём водители будут проводить по 20–30 минут.
- Фишка идеи не только в комфортабельной зоне отдыха. Энергия будет поступать в машины не напрямую из электросетей. Станция является хранилищем аккумуляторов, уже отслуживших своё на других электромобилях. Их ёмкости недостаточно для передвижения автомобилей, однако как стационарные батареи они смогут проработать ещё несколько лет.
- Хаб может запасать до 2450 кВт·ч электричества. Главным образом он станет использовать для этого солнечные панели мощностью 30 кВт и 200-киловаттную электросеть, вырабатывающую энергию экологически чистым способом. Этого количества хватит, чтобы за день могли зарядиться до 80 машин.
- Для примера Audi приводит свой наиболее быстро заряжающийся электромобиль e‑tron GT. Он адаптирован к зарядкам мощностью до 270 кВт, поэтому 100 километров запаса хода машина сможет набрать за пять минут.
- Зарядки-лаунжи собираются из контейнеров по модульному принципу. Это облегчает их монтаж и транспортировку, снижает себестоимость. Пилотный проект предполагает открытие шести станций в Германии. После этого компания примет решение, где и в каких количествах ставить другие подобные объекты.
- Стоимость электричества составит 31 евроцент (23 рубля) за киловатт-час. В Audi заявляют, что это реальная альтернатива по цене зарядке от домашней сети, которая идёт значительно медленнее. Станции будут доступны и для владельцев «зелёных» машин других марок.
Проект «кольца» анонсировали ещё весной. Тогда его назвали экспериментом. Не факт, что все детали и идеи первых станций сохранятся: возможны изменения по пожеланиям клиентов и другим причинам.
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