Запрет замены двигателей, платная парковка в Подмосковье и компенсации пассажиру после ДТП. Важное за неделю

Рассказываем, как автомобилист добился отмены штрафа за парковку под запрещающим знаком, когда камеры начнут выявлять машины без ОСАГО, кто платит компенсацию пострадавшему пассажиру, могут ли водителя лишить прав, если он нарушил ПДД на мотоблоке, в каких ещё городах появится платная парковка и что ГИБДД хочет запретить менять в автомобилях.
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Водитель из Санкт-Петербурга, получивший штраф за стоянку под запрещающим знаком, не согласился с ним и решил оспорить постановление. В районном и городском судах это не удалось, однако Верховный суд отменил наказание. Разбираем интересное дело.
Дорожные камеры начнут фиксировать автомобили без ОСАГО с 1 марта 2025 года. Сначала процесс будет носить экспериментальный статус, но, если всё пройдёт успешно, штрафы за отсутствие полиса разрешат выписывать в автоматическом режиме. Рассказываем, сколько будет идти тестирование и как может вырасти штраф за езду без обязательной страховки.
Если в аварии пассажир автомобиля получил травму, он вправе требовать возмещения вне зависимости от того, находился он в машине виновника или пострадавшего. Но кому из них предъявлять претензии? И какие для этого нужны документы? Отвечает юрист.
Мотоблок на сельских дорогах — привычная картина. А насколько легально ехать на нём по дороге общего пользования? И что будет, если водитель такого транспорта нарушит ПДД? Отвечает юрист.
1 ноября в Московской области начнёт работать муниципальная платная парковка. Пока это пилотный проект, в который попали четыре города региона. Областной дептранс объясняет нововведение борьбой с «нагромождением личного транспорта граждан».
ГИБДД подготовила проект новых ограничений для автомобилистов. Предлагается запретить удлинение рам в кустарных условиях и замену моторов на альтернативные в случае, если их мощность заметно превышает заводские параметры.
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