Запрет замены двигателей, платная парковка в Подмосковье и компенсации пассажиру после ДТП. Важное за неделю

Дорожные камеры начнут фиксировать автомобили без ОСАГО с 1 марта 2025 года. Сначала процесс будет носить экспериментальный статус, но, если всё пройдёт успешно, штрафы за отсутствие полиса разрешат выписывать в автоматическом режиме. Рассказываем, сколько будет идти тестирование и как может вырасти штраф за езду без обязательной страховки.

