Запрет «Пробабки», фастфуд и колл-центр: правила жизни необычного дрифтера Антона Козлова

«Возможность ехать на лёгкой машине и узком колесе была у многих. В том числе у Аркадия Цареградцева. Но все они решили, что более крупное колесо точно более держаковое, а я решил это проверить. И по моим расчётам получилось, что разницы между более широким и узким колесом по держаку не было. Разница была только в том, что нужно было меньше мощности для проворота маленького колеса. Мотор у меня был не особо мощный, поэтому я принял решение ехать на более узкой шине».

«"Пробабка" была крута своей простотой. Она была на обычных проводах. Мотор M60, который стоил 400 тысяч рублей, а не миллионы. Турбина стоила 80 000 рублей, хотя у всех в RDS турбины по 300 тысяч стоят. Сухой картер — самый дешёвый в пелетоне. И машина была создана на идее простоты».