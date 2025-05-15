Запрет «Пробабки», фастфуд и колл-центр: правила жизни необычного дрифтера Антона Козлова

Вероятно, через несколько лет многим придётся сильно напрячь память, чтобы вспомнить, кто стал чемпионом RDS GP в 2023 году. Но настоящие фанаты гонок точно знают, кто занял второе место. Серебряным призёром стал Антон Козлов, ворвавшийся в высший эшелон российского дрифта с двух ног на BMW E30, прозванной «Пробабкой». Появление гонщика из Ульяновска в Гран-при Российской дрифт-серии стало не только результативным, но очень резонансным. Настолько, что с сезона-2024 машину Козлова просто-напросто запретили регламентом!
Всё дело в том, что для RDS GP Антон спроектировал и построил лёгкую, простую и относительно недорогую машину, которая по правилам должна была ехать на более узких покрышках. Подобную конфигурацию в чемпионате не использовал больше никто. Как оказалось, зря! Антон сохранял шансы на титул до финального заезда последнего этапа сезона, где встретился с единственным пилотом, который смог оказать ему сопротивление, — Георгием Чивчяном. В финале Козлов всё же проиграл, а чемпионом стал титулованный красноярец. Это же была последняя гонка в GP для лёгкой и эффективной «Пробабки». При этом сам Антон уверен, что машина лишь одна из составляющих его успеха. Сезон 2025 года он уверенно начал с подиума за рулём BMW F22, но запрет E30 всё-таки воспринял болезненно.
Про «Пробабку» и сезон 2023 года
«Новость об изменении регламента и запрете лёгких машин я воспринял крайне негативно. А самое неприятное в том, что мою езду оценили по автомобилю. И тем самым обесценили мои навыки вождения».
«Возможность ехать на лёгкой машине и узком колесе была у многих. В том числе у Аркадия Цареградцева. Но все они решили, что более крупное колесо точно более держаковое, а я решил это проверить. И по моим расчётам получилось, что разницы между более широким и узким колесом по держаку не было. Разница была только в том, что нужно было меньше мощности для проворота маленького колеса. Мотор у меня был не особо мощный, поэтому я принял решение ехать на более узкой шине».
«"Пробабка" была крута своей простотой. Она была на обычных проводах. Мотор M60, который стоил 400 тысяч рублей, а не миллионы. Турбина стоила 80 000 рублей, хотя у всех в RDS турбины по 300 тысяч стоят. Сухой картер — самый дешёвый в пелетоне. И машина была создана на идее простоты».
«До меня многие ездили на лёгкой машине. И тогда это не было каким-то преимуществом. Просто влиятельные пилоты надавили на руководство серии и добились решения убрать мою машину, которая была всем неудобна».
«На самом же деле неудобная она была не из-за того, что лёгкая, или потому, что у неё узкое колесо. Это было сочетание того, что я с машиной буквально сросся и у меня совершенно другой стиль пилотирования. И это сочетание необычной машины и необычного пилота дало такой эффект».
«Но у простоты есть множество минусов, и я от них устал. Например, надёжность. Результат сезона 2023 года — он полностью на плечах моих механиков. Потому что каждый этап приносил нам миллион проблем с любой деталью. Как будто колесо фортуны вращалось перед каждой гонкой и, допустим, останавливалось на коробке. Всё, значит, мучаемся с коробкой весь уик-энд. И так было с каждым элементом машины. А когда сезон закончился, я понял, что хочу оружие, которое будет соответствовать по уровню другим машинам».
«Своё психологическое состояние в сезоне 2023 года я бы оценил на 3 из 10. Я доволен тем, что смог всё это пройти и выдержать. Но неприятно, что меня больше оценивали по автомобилю, а не по моим навыкам. Все заслуги того сезона привязывают к весу машины. Хотя даже Дмитрий Андреевич [Добровольский — руководитель RDS, прим. редакции], проехав на «тридцатке» с довесом, сказал, что двигается она по-другому. Это просто другой автомобиль, к которому я за пять лет прикатался. И очень хорошо его понял, привык к нему, поэтому сразу ехал на высоком уровне и понимал, что нужно делать. Но уже с первого этапа было давление, что я не такой, как все. Ощущение гадкого утёнка было на протяжении всего сезона. И оно неприятное».
«Я понимал, что сам спровоцировал всё это негативное влияние. Но я этого не планировал. Просто не хотел быть как все».
Про детство, быт и любовь к гонкам
Судя по всему, не таким, как все, Антон хотел быть с самого детства. Ведь уже в нежном возрасте, когда большинство российских мальчишек мечтает быть футболистами, милиционерами и космонавтами, Козлов хотел заниматься гонками. Однако семья его стремление не оценила, но гонщиком Антон всё-таки стал. И сегодня автоспорт занимает большую часть его жизни.
«С самого детства я мечтал быть автоспортсменом и заниматься гонками, но родители запрещали это делать. Говорили, что это небезопасно, что я могу разбиться. Но я очень хотел гонять и хотел машину. Поэтому собирал автожурналы, изучал, как можно расточить двигатель, и так далее».
«Уже во взрослой жизни, в 2017-м, мне было 22 года, я увидел дрифт на YouTube-канале Толи Зарубина. Тогда выходили видео с "Красного кольца" про зимний дрифт. Это было медленно, безопасно, но тоже автоспорт. И как будто бы он даже сложнее, чем какие-нибудь классические гонки. Поэтому я решил купить "Жигули" и заняться этой дисциплиной. Это увлечение семья приняла».
«У меня произошёл большой перекос в жизни в сторону дрифта. Наверное, 98 процентов времени я уделяю именно автоспорту. С этим связано много личных, семейных проблем и сложностей. Но мне кажется, что таков путь. Я одержим этим. Оставшиеся два процента свободного времени стараюсь посвятить семье, а на остальное времени уже нет. Максимум — почитать книгу. Да и она, скорее всего, будет про автоспорт».
«Я считаю, что, если есть возможность, бытовые вещи лучше покупать в виде услуг. Например, еду заказывать или ходить в кафе. Для уборки — нанимать специалиста. Тогда не придётся ссориться и выяснять, кто должен этим заниматься. Жизнь становится гораздо проще».
Про питание и подготовку
Дрифт — один из самых свободных видов гонок с точки зрения технического регламента и физической подготовки пилотов. Ведь дрифтерам не надо ехать долгие и изнурительные гонки — 30–40 секунд борьбы, и финиш. Однако даже ради этого непродолжительного отрезка нужно держать себя в тонусе. Козлов проверил это на себе.
«Очень сильно люблю еду. Вообще любую. Очень люблю жареную картошку, пельмени какие-нибудь царские или сибирские. Но это не значит, что я всё это сейчас ем… Всё, что назову из любимых блюд, я не употребляю. Может быть, поэтому они и любимые. Ну и на сладкое я падок, но сейчас себя приходится сильно в этом ограничивать».
«У меня был период в 2021 году, когда я взял первое чемпионство [в RDS Europe — прим. редакции]. И оно далось мне очень тяжело физически. Как сейчас помню, на финальном этапе после финального заезда я вышел из машины и лёг на асфальт. И просто лежал. Тогда я весил 113 килограммов и к еде относился как к чему-то, что должно быстро от меня отстать. То есть я шёл в ресторан быстрого питания, покупал что-то там, съедал и потом долго больше ничего не ел. Потом ужинал как-то плотно и со сладким. И считал: ну полный и полный, что такого? А когда понял, что по ходу сезона мне это мешает физически... то есть еду я топ-4 и думаю: "А можно уже всё? Я уже домой хочу, я устал". А ещё какое-нибудь OMT назначают, и ты уже вообще без сил. Я понял, что в этот момент уже теряю свою эффективность. Тогда и сел на диету, стал себя контролировать и занялся спортом. В итоге похудел на 27 килограммов и сильно нарастил выносливость, работая с тренером, которая готовила пилотов Формулы-2».
«Сейчас я жёстко на спорте. Зал, диета, стараюсь на велосипеде кататься. Люблю бегать».
«Свой выходной я проведу на турбазе, где не будет связи, с супругой, лёжа в каком-нибудь гамаке».
Про книги
«Есть одна книга — она суперуниверсальная. Она и в бизнесе, и в спорте, и везде поможет. Называется "Психология влияния" Роберта Чалдини. Книга, которая мне помогает вести диалог с поставщиками запчастей, с механиками, с командой. Эта книга помогает понять, что нужно сказать людям, чтобы получить от них необходимое и желаемое, но чтобы все остались в выигрыше от того, что ты задумал».
«Ещё мне очень понравилась "Как построить машину" Эдриана Ньюи. Я ожидал, что в этой книге всё-таки будет написано, как построить машину, но нет. Там собраны его истории из жизни. Но это всё равно здорово и классно».
Про бизнес
Но самая неожиданная сторона Козлова — это его бизнес. Широко это нигде не афишируется, но у Антона — собственный колл-центр! И да, его тоже бесят «холодные» обзвоны, но ни он, ни его подчинённые этим не занимаются.
«У меня в колл-центре немного другой вид звонков: мы звоним компаниям. И делаем точечные предложения необходимых услуг. Например, фирма занимается строительством. И ей точно нужны строительные материалы. Ну мы и звоним с соответствующим предложением. Поэтому наши звонки целевые, и к целевым звонкам с нормальным заходом я отношусь нормально».
«Самое бесящее — это когда тебе звонят, а там ещё и гудки идут. Вот это отвратительно. Когда какая-нибудь девочка монотонно зачитывает всё, что она видит перед собой, — это тоже отвратительно».
«Я думаю, что в этой сфере не хватает креативности и индивидуальности. Если бы тебе позвонили и предложили что-нибудь прикольное, то ты бы точно зацепился, и это общение, возможно, в итоге к чему-нибудь бы пришло».
«По факту ты всегда что-то покупаешь. Тратишь деньги, ходишь в магазины, что-то потребляешь. Чтобы попасть в круг твоего потребления, как-то тебе нужно об этом сообщить. И способ это сделать очень важен. Сейчас все много времени посвящают таргетированной рекламе, потому что люди всё больше становятся интровертами. Не хотят, чтобы их трогали, чтобы им кто-то звонил».
«Наш канал до сих пор эффективно работает среди юрлиц. Поэтому мы расширяемся каждый год».
«Как что-то продать человеку? Главное — установить и наладить связь. Потом выявить потребность. Ну а самое важное — закрыть сделку. Часто люди делают всё хорошо, но в последний момент не могут сказать "покупай". Как будто это звучит неприлично. Но не стоит этого бояться: нужно просто закрыть сделку».
«Знания, которые я получил в бизнесе, помогают мне двигаться и в дрифте: взаимоотношения с людьми, аналитика, математический подход. Я хочу всё просчитать, все вероятности, стараюсь быть стабильным благодаря этому. Стараюсь и настраивать автомобиль исходя из этого. Потому что на кривой нестабильной машине ты не сможешь ехать нормально».
Сможет Козлов ещё когда-нибудь побороться за титул после запрета «Пробабки»?
Фотографии: пресс-служба RDS