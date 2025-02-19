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Запатентован дизайн российского спорткара за 7 миллионов рублей

Дата начала сборки родстера CN3500 пока не названа, но разместить заказ уже можно
Новости
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась патентная заявка на внешний дизайн родстера. Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Ранее сообщалось, что базовая версия спорткара обойдётся в семь миллионов рублей.

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  • Спорткар на эскизах запечатлён без интерьера, крыши и антикрыла, которые разработчики планируют предлагать в качестве опции. Однако CN3500 можно узнать как по характерным плавным обводам передней части, так и по крупным аэродинамическим накладкам на бортах, а также массивному диффузору.
  • Разработчики планируют комплектовать базовую модификацию спорткара атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota на 350 л.с., но со временем его моторная гамма должна расшириться за счёт гибридной силовой установки с отдачей 527 сил. Она потребует доплаты в 4 миллиона рублей. Бюро уже ведёт приём предварительных заказов, на 2025 год осталось только семь свободных машин. Дата начала массовой сборки спорткаров не называется.

В ноябре прошлого года были опубликованы патентные изображения ещё одной потенциальной новинки из России. Госкорпорация «Росатом» закрепила за собой права на внешность необычного кроссовера, который может выйти на рынок под принадлежащим ей брендом Voyt.

Раз патентуют, значит, планы серьёзные?

Да, похоже на то
Нет, это ни о чём не говорит

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#Спорткары#Патенты
5
Комментарии
Комментарии6
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19 февраля 2025
Упал под стол
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2
19 февраля 2025
Выглядит как детский диван для сна ввиде машинки😅🤭
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4
19 февраля 2025
Мерседес?
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19 февраля 2025
Правда, дизайн похож полностью на "мерседесовский".
И как обычно делят шкуру неубитого медведя машины ещё нету даже на стадии концепта а уже цена есть
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20 февраля 2025
Напоминает либо Lotus 3-Eleven, либо Aventador J. Не клон, но что-то похожее в них есть...
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27 марта 2025
Сергей, чем напоминает? Тем, что крыши нет и лобовухи? Это буквально слизанный Мерседес СЛР Макларен Стирлинг Мосс. Но по крайней мере он не слишком бездарно слизан
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