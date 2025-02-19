Запатентован дизайн российского спорткара за 7 миллионов рублей

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась патентная заявка на внешний дизайн родстера. Название модели не приводится, но по приложенным к заявке эскизам в спорткаре можно узнать проект СN3500, который разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7» (она же Bureau Seven). Ранее сообщалось, что базовая версия спорткара обойдётся в семь миллионов рублей.
- Спорткар на эскизах запечатлён без интерьера, крыши и антикрыла, которые разработчики планируют предлагать в качестве опции. Однако CN3500 можно узнать как по характерным плавным обводам передней части, так и по крупным аэродинамическим накладкам на бортах, а также массивному диффузору.
- Разработчики планируют комплектовать базовую модификацию спорткара атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota на 350 л.с., но со временем его моторная гамма должна расшириться за счёт гибридной силовой установки с отдачей 527 сил. Она потребует доплаты в 4 миллиона рублей. Бюро уже ведёт приём предварительных заказов, на 2025 год осталось только семь свободных машин. Дата начала массовой сборки спорткаров не называется.
В ноябре прошлого года были опубликованы патентные изображения ещё одной потенциальной новинки из России. Госкорпорация «Росатом» закрепила за собой права на внешность необычного кроссовера, который может выйти на рынок под принадлежащим ей брендом Voyt.
Раз патентуют, значит, планы серьёзные?
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