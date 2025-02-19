Запатентован дизайн российского спорткара за 7 миллионов рублей

Спорткар на эскизах запечатлён без интерьера, крыши и антикрыла, которые разработчики планируют предлагать в качестве опции. Однако C

N

3500

можно узнать как по характерным плавным обводам передней части, так и по крупным аэродинамическим накладкам на бортах, а также масс

ивному диффузору.