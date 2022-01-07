Запас хода Model S превысил 1200 километров, но Tesla тут ни при чём

Стартап ONE (Our Next Energy) из Мичигана, который проектирует новые аккумуляторы, испытал свою разработку на электрокаре Tesla Model S. Как пишет InsideEVs, пятидверка с альтернативной батареей смогла проехать 752 мили (1210 километров) в реальном дорожном цикле, а на диностенде запас хода оказался ещё выше. При этом переделывать аккумуляторный отсек Model S для установки новой батареи не пришлось.