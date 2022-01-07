Запас хода Model S превысил 1200 километров, но Tesla тут ни при чём

Стартап ONE (Our Next Energy) из Мичигана, который проектирует новые аккумуляторы, испытал свою разработку на электрокаре Tesla Model S. Как пишет InsideEVs, пятидверка с альтернативной батареей смогла проехать 752 мили (1210 километров) в реальном дорожном цикле, а на диностенде запас хода оказался ещё выше. При этом переделывать аккумуляторный отсек Model S для установки новой батареи не пришлось.
- Базой для эксперимента стала Model S в исполнении Long Range Plus. Такая версия комплектуется 103,9-киловаттным аккумулятором и может проехать до 647 километров на одной зарядке. Инженеры компании ONE смогли разместить в штатном пространстве электромобиля батарею на 207,3 кВт⋅ч, улучшив характеристики Model S практически вдвое.
- Дорожные испытания проводились на дорогах Мичигана: средняя скорость движения экспериментальной Model S составила 88 км/ч. Установив электромобиль на диностенд и задав ту же скорость, инженеры получили результат в 1420 километров пробега на одной зарядке.
- В руководстве ONE уверяют, что сейчас разработчики электромобилей, проектируя батареи, не учитывают необходимость сохранять определённое количество энергии на случай «экстремальных» ситуаций — например, движения по гористой местности или в плохую погоду, а также буксировки прицепов. При этом такая дорожная обстановка может уменьшить номинальный запас хода электромобиля примерно на треть. Поэтому стартап и взялся за разработку аккумуляторов с высокой плотностью хранения энергии.
- Экспериментальная батарея получила наименование Gemini, но её разработка ещё не завершена. Стартап предполагает начать производство новых аккумуляторов только в 2023 году.
Электромобиль с запасом хода свыше тысячи километров среди производителей электрокаров пока представила только компания Mercedes-Benz, но экспериментальный EQXX считается лишь концептом. На достижение этого результата в конструкции концепт-кара работают все компоненты — от силовой установки и специально созданных батарей до программного обеспечения и аэродинамики.
1200 километров закроют вопрос запаса хода электрокаров?
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