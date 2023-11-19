Замену ветрового стекла в суперкаре McLaren F1 оценили как новый VW Golf

Производство McLaren F1 завершилось ещё в 1998 году. Всего было построено 106 экземпляров, из которых только 62 предназначены для дорог общего пользования. Тем не менее, у фирмы из Уокинга до сих пор сохранился небольшой запас запчастей, так что изготавливать стёкла с нуля не придётся. Однако новая деталь на замену оценивается в 25 тысяч долларов, и ещё 8 тысяч долларов нужно будет заплатить за её установку. Это 33 тысячи долларов или 30 тысяч евро — примерно столько же стоит, например, новый Volkswagen Golf в начальной комплектации.

По данным Motor1, в будущем подразделение McLaren Special Operations планирует наладить выпуск новых ветровых стёкол для F1, так что владельцы коллекционных суперкаров смогут приобрести оригинальные детали даже после того, как нынешние запасы истощатся. Кроме того, в MSO уже сейчас наладили производство топливных баков и колёс для F1.

Хронологически наследником McLaren F1 является супергибрид P1, тоже уже снятый с производства, но концептуально к нему ближе современный Speedtail, который также имеет трёхместный салон с водительским креслом по центру и выпущен аналогичным тиражом в 106 единиц. Новый флагманский гиперкар, который станет частью топовой линейки Ultimate Series, появится только в 2026 году.

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