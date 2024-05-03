Замена номера сегодня необязательна даже при смене собственника машины. Тем не менее есть ситуации, когда нужно перевыпустить государственные регистрационные знаки (ГРЗ). Рассказываем о замене номеров автомобиля: надо ли менять номера при их краже или утере, можно ли поменять номера на машине без причины и обязательно ли снимать номера при перерегистрации.
Замена госномера автомобиля: возможные причины
Государственные регистрационные знаки — уникальный набор символов, присвоенный транспортному средству в момент постановки на учёт. Без них собственник не может законно передвигаться по дорогам общего пользования (за исключением десятидневного периода после покупки машины). В общем случае таблички не имеют «срока годности» и обновлять их не нужно. Однако существует ряд причин, в связи с которыми может понадобиться поменять номера на автомобиле.
- Утрата или кража. Если регистрационный знак был утрачен или похищен, автовладелец должен незамедлительно заменить номерной знак. Правда, здесь речь о получении дубликата, а не о полноценной замене. Если этого не сделать, оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав на 1–3 месяца.
- Повреждение или износ. Согласно ГОСТ Р 50577-2018, номер должен легко читаться даже в тёмное время суток и не иметь серьёзных повреждений или потёртостей. Так что смена номеров на автомобиле может стать вынужденной процедурой, если табличка потеряла «товарный вид».
- Смена владельца. При покупке машины или смене собственника может потребоваться замена регистрационных номеров автомобиля — в случае, если предыдущий номер остался за прошлым владельцем или стал недействительным из-за снятия ТС с учёта после продажи.
- Смена региона регистрации владельца. Согласно пункту 8 статьи 11 №283-ФЗ, регистрационные данные ТС должны содержать информацию о месте жительства собственника. Соответственно, код региона на знаке и прописка в паспорте владельца должны совпадать. Если автомобиль приобретался в соседней области, то вопрос «менять ли номера при покупке» имеет единственно правильный ответ — да, менять. Аналогичная ситуация со сменой места жительства. Кстати, сменив прописку, СТС тоже придётся поменять — об этом мы уже рассказывали. Когда переезд произошёл между городами, машину надо заново поставить на учёт и получить новые таблички.
- Желание собственника. Не нужно веской причины, по которой владелец решил поменять номер. Изменять сочетание букв и цифр на табличке можно неограниченное количество раз даже без смены владельца. Стоит только помнить, что любая замена номера занимает время, а также подразумевает оплату госпошлины.
Как поменять номера на машине: инструкция
Закон не предусматривает возможности выбора определённых символов для регистрационных знаков. Однако собственник машины вправе «перевесить» старый номер на новую машину. Процедуру можно инициировать через Госуслуги.
Замена номеров автомобиля в целом не самая сложная процедура. Нужно:
- зайти на портал «Госуслуги» и пройти аутентификацию;
- выбрать рубрику «Авто, права, транспорт»;
- зайти в раздел «Регистрация транспортного средства» и кликнуть на опцию «Изменения регистрационных данных»;
- ввести всю необходимую информацию и оплатить госпошлину в размере 2000 рублей для легковушек и грузовиков или 1500 рублей на мотоциклы и прицепы, а также 350 рублей за внесение изменений в ПТС и 500 — за выдачу нового СТС;
- выбрать подходящее подразделение ГИБДД, дату и время его посещения;
- приехать в МРЭО. При себе нужно иметь старый госномер (если он остался), паспорт, ПТС (если он бумажный) и СТС, пройти процедуру регистрации и получить номера.
Сколько стоит поменять номера:
- замена сочетания знаков на случайное — 2850 рублей (2000 — новые ГРЗ, 350 рублей за внесение изменений в ПТС, 500 рублей за выдачу СТС);
- замена табличек на новые с тем же номером — 2000 рублей.
Менять ли номера при покупке автомобиля
Иногда новый или, наоборот, прежний автовладелец хочет сохранить номера машины. Если продавец не готов расстаться с комбинацией, а автомобиль продаётся без учёта, покупателю в любом случае придётся получать свежие ГРЗ. Не обойтись без этого, и когда у сторон ДКП не совпадают регионы прописки — об этом мы рассказали выше.
Более распространённый случай — продажа ТС, состоящего на учёте в пределах одного региона. В таком случае новоиспечённый владелец может оставить таблички себе. Тогда при заполнении заявления на регистрацию достаточно отметить, что новые госзнаки не нужны. После осмотра в МРЭО буквенно-цифровой код впишут в свежее СТС, и права на номер перейдут к новому собственнику.
Можно ли оставить за собой номера, продав машину
Согласно пункту 3 статьи 8 закона № 283-ФЗ, собственникам автомобилей предоставляется право оставить за собой прежние номера, даже если машина была продана. Для этого необходимо снять ГРЗ с машины перед продажей и оставить их в ГИБДД на хранение — эту процедуру мы подробно описывали. Параллельно лучше получить новые таблички — так ТС сможет после этого ездить по дорогам.
Максимальный срок хранения номеров составляет один год — за это время владельцу необходимо поставить на учёт новое транспортное средство и установить на него сохранённые номера.
Итак, совсем коротко
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– Замена номерных знаков на автомобиле необходима в случае их износа и при нескольких сценариях смены собственника.
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– Заменить ГРЗ можно без смены собственника или каких-либо объективных причин.
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– Если продавец готов передать свои номера новому собственнику вместе с машиной, а регион прописки у обеих сторон ДКП совпадает, менять номера не обязательно.
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– Замена номера может осуществляться неограниченное количество раз.
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– Автовладелец имеет право оставить старые номера за собой. Срок сохранения ГРЗ — 1 год.