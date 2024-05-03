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Замена номерного знака: менять ли номера при покупке автомобиля

Рассказываем, в каких случаях осуществляется замена ГРЗ и нужно ли менять номера
Учебник
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Замена номера сегодня необязательна даже при смене собственника машины. Тем не менее есть ситуации, когда нужно перевыпустить государственные регистрационные знаки (ГРЗ). Рассказываем о замене номеров автомобиля: надо ли менять номера при их краже или утере, можно ли поменять номера на машине без причины и обязательно ли снимать номера при перерегистрации. 

Оглавление

Замена госномера автомобиля: возможные причины

Государственные регистрационные знаки — уникальный набор символов, присвоенный транспортному средству в момент постановки на учёт. Без них собственник не может законно передвигаться по дорогам общего пользования (за исключением десятидневного периода после покупки машины). В общем случае таблички не имеют «срока годности» и обновлять их не нужно. Однако существует ряд причин, в связи с которыми может понадобиться поменять номера на автомобиле.

  • Утрата или кража. Если регистрационный знак был утрачен или похищен, автовладелец должен незамедлительно заменить номерной знак. Правда, здесь речь о получении дубликата, а не о полноценной замене. Если этого не сделать, оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав на 1–3 месяца. 
  • Повреждение или износ. Согласно ГОСТ Р 50577-2018номер должен легко читаться даже в тёмное время суток и не иметь серьёзных повреждений или потёртостей. Так что смена номеров на автомобиле может стать вынужденной процедурой, если табличка потеряла «товарный вид».
  • Смена владельца. При покупке машины или смене собственника может потребоваться замена регистрационных номеров автомобиля — в случае, если предыдущий номер остался за прошлым владельцем или стал недействительным из-за снятия ТС с учёта после продажи.
  • Смена региона регистрации владельца. Согласно пункту 8 статьи 11 №283-ФЗ, регистрационные данные ТС должны содержать информацию о месте жительства собственника. Соответственно, код региона на знаке и прописка в паспорте владельца должны совпадать. Если автомобиль приобретался в соседней области, то вопрос «менять ли номера при покупке» имеет единственно правильный ответ — да, менять. Аналогичная ситуация со сменой места жительства. Кстати, сменив прописку, СТС тоже придётся поменять — об этом мы уже рассказывали. Когда переезд произошёл между городами, машину надо заново поставить на учёт и получить новые таблички. 
  • Желание собственника. Не нужно веской причины, по которой владелец решил поменять номер. Изменять сочетание букв и цифр на табличке можно неограниченное количество раз даже без смены владельца. Стоит только помнить, что любая замена номера занимает время, а также подразумевает оплату госпошлины.

Фото: pixabay.com

Как поменять номера на машине: инструкция

Закон не предусматривает возможности выбора определённых символов для регистрационных знаков. Однако собственник машины вправе «перевесить» старый номер на новую машину. Процедуру можно инициировать через Госуслуги.

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Замена номеров автомобиля в целом не самая сложная процедура. Нужно:

  • зайти на портал «Госуслуги» и пройти аутентификацию;
  • выбрать рубрику «Авто, права, транспорт»;
  • зайти в раздел «Регистрация транспортного средства» и кликнуть на опцию «Изменения регистрационных данных»;
  • ввести всю необходимую информацию и оплатить госпошлину в размере 2000 рублей для легковушек и грузовиков или 1500 рублей на мотоциклы и прицепы, а также 350 рублей за внесение изменений в ПТС и 500 — за выдачу нового СТС;
  • выбрать подходящее подразделение ГИБДД, дату и время его посещения;
  • приехать в МРЭО. При себе нужно иметь старый госномер (если он остался), паспорт, ПТС (если он бумажный) и СТС, пройти процедуру регистрации и получить номера.

Сколько стоит поменять номера:

  • замена сочетания знаков на случайное — 2850 рублей (2000 — новые ГРЗ, 350 рублей за внесение изменений в ПТС, 500 рублей за выдачу СТС);
  • замена табличек на новые с тем же номером — 2000 рублей.

Менять ли номера при покупке автомобиля

Иногда новый или, наоборот, прежний автовладелец хочет сохранить номера машины. Если продавец не готов расстаться с комбинацией, а автомобиль продаётся без учёта, покупателю в любом случае придётся получать свежие ГРЗ. Не обойтись без этого, и когда у сторон ДКП не совпадают регионы прописки — об этом мы рассказали выше. 

Более распространённый случай — продажа ТС, состоящего на учёте в пределах одного региона. В таком случае новоиспечённый владелец может оставить таблички себе. Тогда при заполнении заявления на регистрацию достаточно отметить, что новые госзнаки не нужны. После осмотра в МРЭО буквенно-цифровой код впишут в свежее СТС, и права на номер перейдут к новому собственнику.

Фото: pixabay.com

Можно ли оставить за собой номера, продав машину

Согласно пункту 3 статьи 8 закона № 283-ФЗ, собственникам автомобилей предоставляется право оставить за собой прежние номера, даже если машина была продана. Для этого необходимо снять ГРЗ с машины перед продажей и оставить их в ГИБДД на хранение — эту процедуру мы подробно описывали. Параллельно лучше получить новые таблички — так ТС сможет после этого ездить по дорогам.

Максимальный срок хранения номеров составляет один год — за это время владельцу необходимо поставить на учёт новое транспортное средство и установить на него сохранённые номера. 

Итак, совсем коротко

  • – Замена номерных знаков на автомобиле необходима в случае их износа и при нескольких сценариях смены собственника.

  • – Заменить ГРЗ можно без смены собственника или каких-либо объективных причин.

  • – Если продавец готов передать свои номера новому собственнику вместе с машиной, а регион прописки у обеих сторон ДКП совпадает, менять номера не обязательно.

  • – Замена номера может осуществляться неограниченное количество раз.

  • – Автовладелец имеет право оставить старые номера за собой. Срок сохранения ГРЗ — 1 год.

#Законы#Оформление
3
Комментарии
Комментарии8
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3 мая 2024
Так и не понял, где содержится императивная норма, требующая замены номера в случае смены региона прописки. Свое авто регистрировал в мае 2019-го, без проблем оставил прежние московские номера и зарегистрировал авто в подмосковье, имея прописку в Брянске
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4
21 июня 2024
Синий пикап,
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5 октября 2024
А для замены регистрационного номера нужен автомобиль или только документы и старые номера?
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6
1 января 2025
При смене собственника авто (близкий родственник) можно ли оставить госномера? Как это можно сделать? По ген. доверенности или ДКП?
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14 сентября 2025
При краже номера, в кратчайший срок заменить. Да тебя остановят через 10 метров и ничерта ты не докажешь. Вообще ничего не понятно. Я на своей машине приехал с другого региона и прописался. В ГИБДД потребовали заменить номера, я заменил. Другие люди прописаные и живущие в этом же регионе ездят на номерах другого региона. КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
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14 сентября 2025
Машиной владею 14 лет... Три раза менял прописку! Если бы СТС менял... То места не хватило бы уже🥹🥹
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1
19 июня 2026
Михаил Тверской, СТС вы веняете, в птс не делаются записи
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26 марта 2026
Подскажите, если оставил прежние номера для хранения, т.к. продаю автомобиль и заменю их на обычные перед продажей, нужно ли проходить сверку для получения новых номеров на этот же мой автомобиль?
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