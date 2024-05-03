Утрата или кража. Если регистрационный знак был утрачен или похищен, автовладелец должен незамедлительно заменить

номерной знак

. Правда, здесь речь о получении дубликата, а не о полноценной замене. Если этого не сделать,

оштрафуют

на 5000 рублей или лишат прав на 1–3 месяца.