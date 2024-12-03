В статье 25 обновлённого закона сказано, что граждане Российской Федерации могут управлять транспортом на основании российского национального удостоверения. Если такового нет, то можно пользоваться иностранными национальными правами, но лишь в течение 12 месяцев. Отсчёт ведут с даты, когда гражданин пересёк границу, вернувшись в РФ, или с 1 апреля 2024 года, если к этому моменту он уже был в стране.

По истечении этого срока использование в РФ международных иностранных прав (без национального водительского удостоверения) для граждан России запрещено — хотя раньше это было законно.

Схожая ситуация и у иностранцев, получивших вид на жительство или российское гражданство. Их иностранные водительские удостоверения перестанут быть действительными на территории РФ через тот же год. Только отсчитывать его будут с момента получения ВНЖ или гражданства.

Разберёмся на конкретных примерах. В первом — водитель с российским паспортом, но ВУ получил в Бельгии. Он после долгого отсутствия приехал на родину 21 сентября 2024 года. С этого момента у него есть ровно год на получение российского водительского удостоверения (до 21.09.2025). По истечении срока этот водитель не сможет легально управлять транспортом на территории РФ.

Во втором случае испанец въехал в нашу страну 2 апреля, при нём испанское же водительское удостоверение и, на всякий случай, МВУ. 15 октября иностранный водитель получает вид на жительство, а значит, до 15.10.2025 он, если хочет и дальше ездить за рулём, должен обзавестись национальными российскими правами.

Исключение сделано для граждан Республики Беларусь. Таким образом, если водитель приехал из Белоруссии и стал резидентом РФ (гражданство или ВНЖ) или изначально являлся россиянином, но получил ВУ в этом государстве, права ему менять необязательно.