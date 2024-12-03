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Замена иностранных прав на российские: кому и почему нужна эта процедура в 2025 году

Рассказываем, как заменить иностранные права на российские, кому и когда это нужно сделать и что изменилось в правилах в 2025 году
Разбор
17
140

В 2024 году требования по замене иностранных водительских удостоверений на российские поменялись после принятия нового федерального закона, который внёс ряд изменений в статьи 25 и 26 Закона «О безопасности дорожного движения». Нововведения вступили в силу 1 апреля 2024 года. Рассказываем, кому теперь надо менять права, сколько на это есть времени и как это сделать. 

Оглавление

Правила замены иностранных прав для россиян

В статье 25 обновлённого закона сказано, что граждане Российской Федерации могут управлять транспортом на основании российского национального удостоверения. Если такового нет, то можно пользоваться иностранными национальными правами, но лишь в течение 12 месяцев. Отсчёт ведут с даты, когда гражданин пересёк границу, вернувшись в РФ, или с 1 апреля 2024 года, если к этому моменту он уже был в стране.

По истечении этого срока использование в РФ международных иностранных прав (без национального водительского удостоверения) для граждан России запрещено — хотя раньше это было законно.

Схожая ситуация и у иностранцев, получивших вид на жительство или российское гражданство. Их иностранные водительские удостоверения перестанут быть действительными на территории РФ через тот же год. Только отсчитывать его будут с момента получения ВНЖ или гражданства.

Разберёмся на конкретных примерах. В первом — водитель с российским паспортом, но ВУ получил в Бельгии. Он после долгого отсутствия приехал на родину 21 сентября 2024 года. С этого момента у него есть ровно год на получение российского водительского удостоверения (до 21.09.2025). По истечении срока этот водитель не сможет легально управлять транспортом на территории РФ.

Во втором случае испанец въехал в нашу страну 2 апреля, при нём испанское же водительское удостоверение и, на всякий случай, МВУ. 15 октября иностранный водитель получает вид на жительство, а значит, до 15.10.2025 он, если хочет и дальше ездить за рулём, должен обзавестись национальными российскими правами.

Исключение сделано для граждан Республики Беларусь. Таким образом, если водитель приехал из Белоруссии и стал резидентом РФ (гражданство или ВНЖ) или изначально являлся россиянином, но получил ВУ в этом государстве, права ему менять необязательно.

Правила замены прав на российские для иностранных граждан

В случае, если иностранный гражданин не получает вид на жительство или гражданство, то обязательная замена прав на российские его не касается. Водители из других государств имеют право пользоваться ТС на основании как иностранных национальных прав либо международных иностранных водительских удостоверений, так и российских ВУ.

Важно: зарубежные права действуют при условии, что они выпущены одной из стран, подписавших Венскую конвенцию. Помимо участников этого соглашения, в перечень входят Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Для граждан других государств возможен иной вариант: права будут действовать при одновременном наличии их оригинала и заверенного перевода.

Здесь важно обратить внимание, что в случае получения таким иностранцем гражданства или вида на жительство вступает в силу правило замены водительского удостоверения для россиян. Соответственно, водитель уже не сможет использовать международные права, а имеющееся национальное удостоверение должен будет поменять.

Если иностранные права были получены до 1 апреля 2024 года, то на выпуск водительского удостоверения даётся один год. Замена такого ВУ в течение года будет проводиться без дополнительной сдачи экзамена.

Если резидент въехал в Россию после 1 апреля 2024 года, ему также даётся год на замену иностранных прав. Но после 1 апреля 2025 года водительское удостоверение придётся менять уже на общих основаниях — со сдачей экзамена. Дополнительно сдавать на права должны и те, у кого водительское удостоверение не соответствует Венской конвенции и категориям транспорта, установленным в РФ.

Нужно ли иностранцам учиться, чтобы получить российские права

Обмен прав будет производиться только в соответствии с категориями, указанными в иностранном ВУ, а также при соответствии зарубежного документа международным стандартам Венской конвенции.

Сдавать экзамен в МРЭО не потребуют, если права меняет гражданин РФ или Белоруссии, которые имеют белорусские права любой категории. Также без экзамена права могут поменять дипломаты, консулы и их члены семьи.

Всем остальным иностранцам и россиянам с другими зарубежными правами придётся сдавать как минимум теоретический экзамен — для получения российского ВУ с категориями М, А, В, а также подкатегорий А1 и В1. При этом закон не обязывает их учить ПДД в автошколе.

А вот лицам, которые хотят получить российские права с категориями С, D, СЕ и DE, а также подкатегориями C1E и D1E, предстоит полное прохождение обучения в автошколе с дальнейшими практическими и теоретическими экзаменами. Исключение сделано для граждан Киргизии и государств, где русский язык признан официальным: Казахстана, Южной Осетии и Абхазии. Им и для этих категорий достаточно сдать «теорию».

При обмене прав стаж переносится в российские права, а иностранное водительское удостоверение возвращается владельцу после оформления документов.

Чтобы было проще разобраться, кому что сдавать, мы сделали специальную таблицу:

Срок замены прав

Особенности замены прав

С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года

Замена иностранных прав проводится без экзамена для россиян, белорусов и дипломатов

С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года

Замена иностранных прав проводится с теоретическим экзаменом для водителей из Казахстана, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии, а также обладателей иностранных удостоверений с категориями М, А, B, BE и подкатегориями А1 и B1

С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года

Замена прав проводится при условии окончания школы вождения в России и сдачи практического и теоретического экзамена для владельцев иностранных прав (за исключением лиц, указанных выше) категорий С, D, СЕ и DE, а также с подкатегориями C1E и D1E.

После 1 апреля 2025 года

Замена прав проводится по общему правилу с прохождением обучения и сдачей экзамена для всех лиц

Нужно ли менять иностранные права тем, кто работает водителем

Выше речь шла исключительно об использовании транспорта в личных целях. При трудоустройстве водителем, согласно всё тому же закону, в России запрещено пользоваться иностранными или международными правами. Также российские права нужны для занятия любой другой коммерческой деятельностью, связанной с перевозками.

Это правило не распространяется только на иностранцев (без ВНЖ), кто имеет гражданство Киргизии и государств, где русский язык признан официальным: Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и Абхазии.

Как получить права в России на основании иностранных

Для замены прав нужно подготовить ряд документов:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если документ на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод.
  • Иностранные водительские права. Если необходимо, тоже понадобится перевод с отметкой нотариуса.
  • Документ, который подтверждает право нахождения на территории России: миграционная карта, виза или вид на жительство.
  • Медицинская справка по форме 003-В/У (не старше 1 года).
  • Свидетельство об окончании автошколы (в ряде случаев).
  • Согласие родителей и его перевод (для несовершеннолетних).

Помимо комплекта бумаг, необходимо подать заявление. Это можно сделать через сервис Госуслуг при наличии подтверждённого аккаунта, а также лично в МРЭО — образец есть на информационном стенде и официальном сайте.

В зависимости от конкретной ситуации нужно либо записаться на экзамен, либо просто оформить удостоверение. В первом случае в ГАИ, возможно, придётся съездить ещё раз — после успешного прохождения испытаний с полным комплектом документов. Во втором случае ВУ, скорее всего, выдадут в тот же день — исключением будет только дополнительный запрос в дорожную полицию государства, выдавшего иностранные права, тогда процедура затянется до получения ответа. Но подобные запросы направляют не всегда, так как это необязательно.

Можно ли поменять просроченные иностранные права на российские

Если у иностранных водительских прав закончился срок действия, то в России они не будут подлежать обмену. В этом случае придётся пройти стандартную процедуру для получения российских прав либо поменять или продлить иностранное удостоверение в стране, где оно было выдано.

Итак, совсем коротко

  • – С 1 апреля 2024 года в РФ действуют новые правила замены иностранных прав на российские.

  • – До 1 апреля 2025 года замена иностранных прав для россиян и граждан Белоруссии с видом на жительство производится без экзаменов.

  • – После 1 апреля 2025 года замена прав будет происходить по общему правилу с обучением и прохождением экзаменов.

  • – Просроченные иностранные права нельзя обменять.

А вам надо менять иностранные права?

Да, нужно будет поменять
Уже поменял
Нет, у меня российские
У меня нет водительского удостоверения
#Законы#Оформление
17
Комментарии
Комментарии140
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3 декабря 2024
Киргизский права на русский поменят
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3 декабря 2024
Сабыркулов Алмаз,
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3 декабря 2024
Сабыркулов Алмаз, да
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31 марта 2025
Сабыркулов Алмаз, Кыргызстанцам не надо менять права. Но Кыргызстанцы которые получили РФ, ВНЖ должны поменять.
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1
16 декабря 2024
А как в случае получения ВНЖ иностранным гражданином, не владеющим русским языком, имеющим право получения ВНЖ по возрасту без сдачи русского языка? Он может поменять права без сдачи теории, имея большой стаж вождения?
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6
21 декабря 2024
Здравствуйте.у меня видножительсто России. Прова у меня румынские. Могу ли я поменять прова, на Российские без задачи эгзаминов.
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24 декабря 2024
Добрый вечер почему без вайни учёт заминт прова на российский не принимает
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30 декабря 2024
Могу ли я выезжать за пределы РФ пока не поменял иностранное ВУ на российское?
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3 января 2025
у нас такая же ситуация.
если ВНЖ и Водительские Права (выданные страной подписавшей венскую конвенцию о безопасности движения на дорогах) получено до 1 апреля 2024 года - можно менять без экзаменов.
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9 января 2025
У меня права был просроченной 15.04.2024,мне ГИБДД сказали поменять откуда я получил,я специально ездил себе страны поменять.
Теперь говорят что получение после 01.04.20024.
Вопрос Я могу поменять иностранные водительские удостоверения без экзамен.
Спасибо
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1
13 января 2025
Красный хэтчбек, нет, теперь не сможешь
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2
30 января 2025
У меня ситуация как у красный хэтчбек,но теперь у меня есть справку о данных водительского права .
Впорос так могу поменять без экзамен?
Я гражданин Египет и у меня есть внж.
Спасибо.
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30 января 2025
Синий грузовик, здравствуйте.
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13 января 2025
Здравствуйте.у меня РВП России. Прова у меня узбекский. Могу ли я поменять прова, на Российские без задачи эгзаминов.
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1 февраля 2025
Доброго дня суток. Не могу добиться конкретного ответа. Я иностранец с Южной Кореи, есть давно внж,живу долго в России, стаж большой в РФ по вождению. Сказали, что точно надо сдавать экзамены, но.. Мне обязательно идти в автошколу учиться,или же можно взять уроки практики по вождению, т.е. нужен с автошколы сертификат об окончании? Спасибо.
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2 февраля 2025
Киргизский права на русский поменять?
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3 февраля 2025
Можно ли поменять права если есть РВП
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4 февраля 2025
Я гр РФ Ву Кыргызское могу без экзамена до 1 апреля
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5 февраля 2025
Здравствуйте вопрос по замене водительских прав
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5 февраля 2025
Если внж получил после 1 апреля 2024 без экзамен или нет?
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19 февраля 2025
Коричневый пикап, Если внж после апреля 2024 а ВУ до апреля 2024, надо будет сдавать только теоретический экзамен.
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6 февраля 2025
Турецкий права менять на русский
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13 февраля 2025
У меня права и паспорт Армянский.Есть временная регистрация в Саратове.Могу я менять права на Российскую?
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17 февраля 2025
Добрый вечер, у меня такая ситуация, иностранный права просроченный был , в январе поменял , взял новый права , могу поменять или нет , в гаи мне сказали что не можешь, типа права получил после 1.04.2024 года
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18 февраля 2025
Добрый вечер с 2023г. нахожусь на теретории РФ, в августе 2024г. получил ВНЖ, а ноябре 2024г. получил гражданство РФ, у меня В/У республики Армения категория B, C, для замены В/У на РФ образца надо ли мне сдавать экзамен ?????!??!? 
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19 февраля 2025
Коричневое купе, Добрый. Да, тебе надо будет сдавать и теорию и практику, так как обе документы получены после апреля 2024
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21 февраля 2025
Здравствуйте я имею гражданство РФ полученное до 1.04.2024 года хотел поменять узбекское Ву на российское с категориями В,С замененное в 22.11.2024 года что мне надо для этого экзамен нужно сдавать?
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21 февраля 2025
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня старый права почему у меня отказали менять
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21 февраля 2025
Здравствуйте киргизский права можно на русском поменять без экзамена
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22 февраля 2025
Всем доброго времени суток.
Я получил гражданство РФ 2 года назад, мне сейчас 17 лет в сентябре этого года я получаю иностранные права у себя на родине.
Вопрос заключается в том что?
Могу ли я заменить права на русский после сентября 2025 года (я только получаю иностранные права) ???
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25 февраля 2025
Я получил внж 2024 октября Таджик права можно русский права поменять
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28 февраля 2025
А что скажите о постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 2462
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28 февраля 2025
Здравствуйте у меня паспорт Россие а прав Таджикистан хочу паминат права как ето зделат 
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1 марта 2025
Гражданин России постоянно живущий в стране ЕС.
Надо ли получать рос форму, чтобы приезжать в Россию на своей машине с номерами ЕС ?
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1
3 марта 2025
Я гр.РФно ВУ у меня Киргизии где я могу поменять их.
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3 марта 2025
Здравствуйте! Я получил Росийские права будучи инастранным гражданином(отучился в школе, сдал экзамен), сейчас получил гражданство РФ. Нужно мне менять права?
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3 марта 2025
Доброго дня! Вопрос: Есть ВНЖ январь 2025г, то после 1 апреля 2025 года замена прав будет происходить по общему правилу с обучением и прохождением экзаменов ???
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4 марта 2025
Гражданин Армении,Вид на жительство 10лет, срок прав закончился ив мае 2024 поменял,продлили ещё на 10 лет,основы обучения есть.Нужно ли сдавать экзамен по теории?К кому можно обратиться для ответа .?
Кто нибудь подскажет?
Спасибо
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6 марта 2025
Добрый день . Подскажите . Я гражданин РФ, у меня есть водительские права РФ В и В1 . Но , я выезжал в Кыргыстан на 1 год и там получил права категории В,В1 и А . Сейчас хочу открыть себе категории А в россии . Можно ли на основании ВУ Кыргызстана и будучи гражданином РФ заменить права Кыргызстана , где открыта нужна мне категория , на российские . А то сдавать 2 раза права на мотоцикл- желания мало . Спасибо
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7 марта 2025
Скажите пожалуйста. Хот кто нибудь я гражданин РФ права иностранных, сделал перевод права прошел медкомиссию, Госполшен записал на подачи мне сказали через экзамен, зато что у меня свежие прописки Крыму, пожалуйста кто будет ответе спасибо за ранее
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9 марта 2025
Здравствуйте!я получил гражданство рф 01.07.24 .до этого я был гражданином казахстана были права кз. А в 2023 я проживал в беларуси и там перездавал теорию на права , надо сейчас опять перездовать здесь на российские права
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9 марта 2025
Здравствуйте , а с момента подачи на замену водительские права иностранного , скольдлиться очередь?
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10 марта 2025
Здравствуйте! Права получены в Уругвае в 2023 году на легковые автомобили. В правах категория обозначается буквой «А». Не поменяли в гибдд как несоответствие категорий, как заменить на российские? 
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11 марта 2025
Таджикский права на русский поменять
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13 марта 2025
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня есть вид на жительство о права узбекской на замену требуется экзамен или нет
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14 марта 2025
Здравствуйте. У меня эстонские права, категория В. Гражданство РФ и постоянный вид на жительство в Эстонии. В РФ есть временная регистрация и внутренний паспорт. Но проживаю я постоянно в Эстонии. Нужно ли мне получать права РФ, чтобы передвигаться на евро-номерах по РФ или я могу ездить с иностранными? И могут ли мне отказать в выдаче российских прав, если 01.04.24 я не находилась на территории РФ?
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15 марта 2025
Эх, я уже в мае прошлого года хотела этим заниматься, а сотрудник ГИБДД отказался со словами, что это делается только для граждан с ВНЖ (а у меня виза). Теперь придется за две недели справится, ужас.
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16 марта 2025
Здравствуйте. Хотела уточнить у меня права узбекский выдачи 17.08 2023г и документы тоже получила в этом году только в январе вид на жительства. Можете пожалуйста сказать я могу получить российское право без экзамена. Жду ответа заранее Спасибо
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1 апреля 2025
Коричневый хэтчбек, нет
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19 марта 2025
Здравствуйте! После 1 апреля 2025 года надо будет и практику сдавать?
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1 апреля 2025
Фиолетовый хэтчбек, да
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22 марта 2025
Здравствуйте. У меня РВПО. Я могу поменять права.?
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22 марта 2025
Уминя Ерпв права минат нада нет?
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1 апреля 2025
Зелёный хэтчбек, теперь только через экзамены
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25 марта 2025
Здравствуйте! А китайский права как поменять на русский?
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1 апреля 2025
Красный универсал, никак
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25 марта 2025
Калифорнийские права можно поменять на российские, россиянке
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1 апреля 2025
Красный универсал, нет. Только через обучение.
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26 марта 2025
Интересно что надо делать с 2025 1 Марта нахожусь в РФ по программе переселения с-ков. права с 2013 B,C . Хотя нет ВНЖ но по праграмме имею право сразу на гражданство чем и занимаюсь. Вот я тоже должен и с нуля здать экзамен ?
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26 марта 2025
Я гражданин Таджикистан работаю курьером мне нужно поменять права или можно с перевод правами ездить на легковой машине компании
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1 апреля 2025
Синий седан, только меняит
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26 марта 2025
ФЗ-53 статья 8 пункт 1: Граждане постоянно проживающие за границей не подлежат военскому учету, только в ГАИ на это не смотрят, требуют военнский учет, и отказывают в выдаче прав, уже 4 раза пытался каждый раз по 2000 рублей теряя.
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1 апреля 2025
Зелёный грузовик, что ж...
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26 марта 2025
Если я с России поеду в Кыргызстан, потом вернусь в рашку, надо будет сдавать практику?
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1 апреля 2025
Фиолетовый пикап, да
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26 марта 2025
Не со всех ситуаций описан Закон. Нигде не указано, как будут передвигаться лица, имеющие российский паспорт, а также, имеющие вид на жительство другого государства. На автотранспорте, зарегистрированном в РФ, необходимо иметь РФ вод удостоверение? А если на автотранспорте, зарегистрированном в другом государстве?
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1 апреля 2025
Зелёный пикап, а какая разница на чём?
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28 марта 2025
Здравствуйте! Я бывшаягражданка Украин, получила гр РФ до 2024 г., права украинские до 2024г. Сейчас подала на замену через госуслуги, запись ГИБДД на 1 апреля. Поменяют мне права без экзаменов? Закон до 1 апреля
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2
28 марта 2025
штепанек татьяна, вот тоже очень интересно
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29 марта 2025
Как зделд русский права
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1 апреля 2025
Красный внедорожник, теперь только учиться и сдавать жкзамены.
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31 марта 2025
Добрый день могу я завтра(1/04/2025)подать на поменять иностранного права на российскими права как они не работают? 
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1 апреля 2025
Коричневый минивэн, с завтрешнего дня только через обучение ч автошколе
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31 марта 2025
Добрый день а если своя машина то тоже надо менять иностранные права?
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1 апреля 2025
Sanginov Atham, да. И теперь через обучение в автошколе
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1 апреля 2025
Похоже, что с сегодняшнего дня только через обучение в автошколе и экзамены. И теория, и практика.
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1 апреля 2025
И это поавильно.
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1 апреля 2025
Подскажите пожалуйста, индийский права можно ли поменять на Российский ???
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2 апреля 2025
Привет!
Я гражданин Узбекистана у меня водительская права категории В узбекская права я хотел поменять на российском права но спрашивает сотрудник отдела на каком основании хотел поменять?
И что делать дальше?
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3 апреля 2025
Сейчас можно менять узбекский прав на российские подскажите пожалуйста
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5 апреля 2025
Я собрал все документы и справки и в марте 21 числа подал через гос услуги оплатил пошлину 2000₽ и была свободная запись только на 5 апреля , а 4 апреля пришло отказ потому что 1 апреля 2025 г только это можно сделать через пересдачу экзамена (и денег нет и прав не и время потрачено зря , но самое главное то что не было уведомления о смене закона на гос услугах. 
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7 апреля 2025
Синий седан,у тебя есть ВНЖ?
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6 апреля 2025
Здравствуйте у меня прав Таджикский менять можно???
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6 апреля 2025
Я приехал из казахстана прова были обменяны посл 1 2024 при обращении ГАИ скозал что нужно здовать теорию здал теперь говорят что поставят только в а у меня все категории я вычитал что гражданин Киргизия Казахстана юж. Асетии и Апхазии здаю теорию и категории переносятся
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7 апреля 2025
Кто опаздаль будем ждать новый закон ещё месяц потому что каждый день меняются закон
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7 апреля 2025
Я гражданин Казахстана и права тоже казахские , в России есть РВП , СНИЛС , ИНН , регистрация и миграционная карта могу ли я поменять права на российские если сдам экзамены , пройду мед комиссию и оплачу гос пошлину или нужно обязательно получать ВНЖ? Кто то говорит что можно без ВНЖ поменять кто то говорит что сначала нужно получить ВНЖ 
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8 апреля 2025
А почему за эти законы не оповещают доблестные сотрудники ДПС , или они не знают , вот очень много людей не знали и пропустили сроки , что теперь им делать ?
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2
8 апреля 2025
Уважаемые администраторы сайта , поднимите пожалуйста вопрос за иностранные водительские, пусть людям дадут право их поменять , очень-очень много людей не знают законы и не знали за этот период , можно же как-то урегулировать, дать допустим три месяца времени именно тем кто не знал и пропустил .
С уважением Дмитрий
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9 апреля 2025
Здравствуйте. Раз сто перечитала, не до конца поняла. У меня двойное гражданство. Гражданство РФ с 1993г у меня ( с рождения то есть ), второе гражданство с 2008г - грузинское. Водительскоие права я получила в Грузии в 2013г, российские мне не нужны, т.к. не работаю в России, а только иногда на своей машине приезжаю в Россию по делам. Мне нужно менять права или могу ездить с грузинскими правами до истечения ввоза авто?
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9 апреля 2025
на данный момент можно поменять грузинские права или уже отменили ?
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10 апреля 2025
Права Иран или Пакистан и афганский тоже можно заминать или нет ? 
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10 апреля 2025
А если гражданин россиянин может поменять армянский права без экзамен?
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10 апреля 2025
Чёрный минивэн, теперь и практика и теория и возможность скажут в автошколу идти
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10 апреля 2025
А после 1 апреля 25 года остаётся возможность ездить этот 1 год ?
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11 апреля 2025
Здравствуйте! Судя по пункту 12.1 указанного Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ со всеми изменениями после получения гражданином РФ ВУ в другом государстве оно действует на территории РФ один год после пересечения границы. Также согласно пункту 18.3 этой же статьи Гражданин РФ может обменять иностранное ВУ на Российское со сдачей только теоритического экзамена. Объясните откуда у вас информацию и про сдачу практики и про невозможность использовать иностранное ВУ?
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1
11 апреля 2025
У меня узбекская права документ В Н Ж как можно поменять на русский права я получила 2025 г 20 сентября внж
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12 апреля 2025
Здравствуйте я гражданин РФ. Есть внутренний паспорт, Нет прописки в России. Живу постоянно в Германии, я ж могу ездит в РФ по немецким правам.? Но при этом необходимо иметь перевод прав заверенные? Спасибо.
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14 апреля 2025
День добрый, а если я не получил РВП или ВНЖ, являюсь гражданином Узбекистана, в РФ нахожусь на основании патента, имею ли я право ездить по РФ с национальным ВУ при наличии нотариально заверенного перевода?
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19 апреля 2025
Здравствуйте, получил ВНЖ 14.05.2024 до 14.05.2025 я могу обменять их ( сдав теорию ) или до 1 .04.2025 надо было !?
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20 апреля 2025
Могу ли я поменят права без экзамена? Получил права 2016 году но я обновил ву 2024 сентябре
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