В 2024 году требования по замене иностранных водительских удостоверений на российские поменялись после принятия нового федерального закона, который внёс ряд изменений в статьи 25 и 26 Закона «О безопасности дорожного движения». Нововведения вступили в силу 1 апреля 2024 года. Рассказываем, кому теперь надо менять права, сколько на это есть времени и как это сделать.
Правила замены иностранных прав для россиян
В статье 25 обновлённого закона сказано, что граждане Российской Федерации могут управлять транспортом на основании российского национального удостоверения. Если такового нет, то можно пользоваться иностранными национальными правами, но лишь в течение 12 месяцев. Отсчёт ведут с даты, когда гражданин пересёк границу, вернувшись в РФ, или с 1 апреля 2024 года, если к этому моменту он уже был в стране.
По истечении этого срока использование в РФ международных иностранных прав (без национального водительского удостоверения) для граждан России запрещено — хотя раньше это было законно.
Схожая ситуация и у иностранцев, получивших вид на жительство или российское гражданство. Их иностранные водительские удостоверения перестанут быть действительными на территории РФ через тот же год. Только отсчитывать его будут с момента получения ВНЖ или гражданства.
Разберёмся на конкретных примерах. В первом — водитель с российским паспортом, но ВУ получил в Бельгии. Он после долгого отсутствия приехал на родину 21 сентября 2024 года. С этого момента у него есть ровно год на получение российского водительского удостоверения (до 21.09.2025). По истечении срока этот водитель не сможет легально управлять транспортом на территории РФ.
Во втором случае испанец въехал в нашу страну 2 апреля, при нём испанское же водительское удостоверение и, на всякий случай, МВУ. 15 октября иностранный водитель получает вид на жительство, а значит, до 15.10.2025 он, если хочет и дальше ездить за рулём, должен обзавестись национальными российскими правами.
Исключение сделано для граждан Республики Беларусь. Таким образом, если водитель приехал из Белоруссии и стал резидентом РФ (гражданство или ВНЖ) или изначально являлся россиянином, но получил ВУ в этом государстве, права ему менять необязательно.
Правила замены прав на российские для иностранных граждан
В случае, если иностранный гражданин не получает вид на жительство или гражданство, то обязательная замена прав на российские его не касается. Водители из других государств имеют право пользоваться ТС на основании как иностранных национальных прав либо международных иностранных водительских удостоверений, так и российских ВУ.
Важно: зарубежные права действуют при условии, что они выпущены одной из стран, подписавших Венскую конвенцию. Помимо участников этого соглашения, в перечень входят Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Для граждан других государств возможен иной вариант: права будут действовать при одновременном наличии их оригинала и заверенного перевода.
Здесь важно обратить внимание, что в случае получения таким иностранцем гражданства или вида на жительство вступает в силу правило замены водительского удостоверения для россиян. Соответственно, водитель уже не сможет использовать международные права, а имеющееся национальное удостоверение должен будет поменять.
Если иностранные права были получены до 1 апреля 2024 года, то на выпуск водительского удостоверения даётся один год. Замена такого ВУ в течение года будет проводиться без дополнительной сдачи экзамена.
Если резидент въехал в Россию после 1 апреля 2024 года, ему также даётся год на замену иностранных прав. Но после 1 апреля 2025 года водительское удостоверение придётся менять уже на общих основаниях — со сдачей экзамена. Дополнительно сдавать на права должны и те, у кого водительское удостоверение не соответствует Венской конвенции и категориям транспорта, установленным в РФ.
Нужно ли иностранцам учиться, чтобы получить российские права
Обмен прав будет производиться только в соответствии с категориями, указанными в иностранном ВУ, а также при соответствии зарубежного документа международным стандартам Венской конвенции.
Сдавать экзамен в МРЭО не потребуют, если права меняет гражданин РФ или Белоруссии, которые имеют белорусские права любой категории. Также без экзамена права могут поменять дипломаты, консулы и их члены семьи.
Всем остальным иностранцам и россиянам с другими зарубежными правами придётся сдавать как минимум теоретический экзамен — для получения российского ВУ с категориями М, А, В, а также подкатегорий А1 и В1. При этом закон не обязывает их учить ПДД в автошколе.
А вот лицам, которые хотят получить российские права с категориями С, D, СЕ и DE, а также подкатегориями C1E и D1E, предстоит полное прохождение обучения в автошколе с дальнейшими практическими и теоретическими экзаменами. Исключение сделано для граждан Киргизии и государств, где русский язык признан официальным: Казахстана, Южной Осетии и Абхазии. Им и для этих категорий достаточно сдать «теорию».
При обмене прав стаж переносится в российские права, а иностранное водительское удостоверение возвращается владельцу после оформления документов.
Чтобы было проще разобраться, кому что сдавать, мы сделали специальную таблицу:
Срок замены прав
Особенности замены прав
С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года
Замена иностранных прав проводится без экзамена для россиян, белорусов и дипломатов
С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года
Замена иностранных прав проводится с теоретическим экзаменом для водителей из Казахстана, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии, а также обладателей иностранных удостоверений с категориями М, А, B, BE и подкатегориями А1 и B1
С 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года
Замена прав проводится при условии окончания школы вождения в России и сдачи практического и теоретического экзамена для владельцев иностранных прав (за исключением лиц, указанных выше) категорий С, D, СЕ и DE, а также с подкатегориями C1E и D1E.
После 1 апреля 2025 года
Замена прав проводится по общему правилу с прохождением обучения и сдачей экзамена для всех лиц
Нужно ли менять иностранные права тем, кто работает водителем
Выше речь шла исключительно об использовании транспорта в личных целях. При трудоустройстве водителем, согласно всё тому же закону, в России запрещено пользоваться иностранными или международными правами. Также российские права нужны для занятия любой другой коммерческой деятельностью, связанной с перевозками.
Это правило не распространяется только на иностранцев (без ВНЖ), кто имеет гражданство Киргизии и государств, где русский язык признан официальным: Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и Абхазии.
Как получить права в России на основании иностранных
Для замены прав нужно подготовить ряд документов:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если документ на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод.
- Иностранные водительские права. Если необходимо, тоже понадобится перевод с отметкой нотариуса.
- Документ, который подтверждает право нахождения на территории России: миграционная карта, виза или вид на жительство.
- Медицинская справка по форме 003-В/У (не старше 1 года).
- Свидетельство об окончании автошколы (в ряде случаев).
- Согласие родителей и его перевод (для несовершеннолетних).
Помимо комплекта бумаг, необходимо подать заявление. Это можно сделать через сервис Госуслуг при наличии подтверждённого аккаунта, а также лично в МРЭО — образец есть на информационном стенде и официальном сайте.
В зависимости от конкретной ситуации нужно либо записаться на экзамен, либо просто оформить удостоверение. В первом случае в ГАИ, возможно, придётся съездить ещё раз — после успешного прохождения испытаний с полным комплектом документов. Во втором случае ВУ, скорее всего, выдадут в тот же день — исключением будет только дополнительный запрос в дорожную полицию государства, выдавшего иностранные права, тогда процедура затянется до получения ответа. Но подобные запросы направляют не всегда, так как это необязательно.
Можно ли поменять просроченные иностранные права на российские
Если у иностранных водительских прав закончился срок действия, то в России они не будут подлежать обмену. В этом случае придётся пройти стандартную процедуру для получения российских прав либо поменять или продлить иностранное удостоверение в стране, где оно было выдано.
Итак, совсем коротко
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– С 1 апреля 2024 года в РФ действуют новые правила замены иностранных прав на российские.
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– До 1 апреля 2025 года замена иностранных прав для россиян и граждан Белоруссии с видом на жительство производится без экзаменов.
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– После 1 апреля 2025 года замена прав будет происходить по общему правилу с обучением и прохождением экзаменов.
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– Просроченные иностранные права нельзя обменять.