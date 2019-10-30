Как узнать по VIN, не находится ли машина в залоге

Как проверить, что автомобиль не в залоге?

Подержанную машину в любом случае стоит проверить на наличие залога, даже если с документами, на первый взгляд, всё нормально. Сделать это можно бесплатно или заплатив некоторую сумму денег.

Самая быстрая и простая проверка из бесплатных – на сайте ГИБДД. В ведомство поступает информация о наложенных на автомобиль ограничениях на регистрационные действия (а залог – в их числе), которую можно посмотреть, введя VIN-номер автомобиля на этой страничке.

Однако на практике такая проверка не даёт 100-процентной гарантии. Во-первых, мошенники стараются прежде всего «легализовать» автомобиль именно в глазах правоохранителей. Во-вторых, относительно быстро до ГИБДД доходят только ограничения прочих фискальных органов, а частные имущественные коллизии попадают на учёт в последнюю очередь.

Также бесплатно проверить залог по VIN можно на сайте Федеральной Нотариальной палаты России. С 2014 года ведомство ведёт реестр уведомлений о залоге движимого имущества, доступ к нему можно получить здесь. Чтобы перейти к проверке, выберите на этой странице пункт «По информации о предмете залога», затем «Транспортное средство» и в появившейся форме введите VIN-код.

По той же базе может «пробить» интересующий вас VIN любой нотариус, и в случае отсутствия залогов выдать заверенную выписку из реестра. Это ваша страховка на будущее: если информация о залоге появится уже после покупки (а такое бывает), справка докажет, что вы являетесь добросовестным покупателем. Стоимость услуги – 100 рублей.

Впрочем, не обольщайтесь. Как утверждают инсайдеры, информацию о находящемся в залоге имуществе банки в эту базу сливают хоть и в массовом, но отнюдь не в обязательном порядке. Поэтому даже «чистая» история автомобиля не гарантирует отсутствие проблем в будущем.

Большая и актуальная кредитно-залоговая информационная база есть также у Национального бюро кредитных историй (НБКИ). К сожалению, рядовому покупателю автомобиля доступ к ней закрыт: эти данные вносятся банками для других банков и считаются приватными. С базой вправе работать только аккредитованные в ЦБ юрлица, так что обнаружить залог сможет лишь сотрудник соответствующего отдела кредитной организации. А физлицо по запросу узнает только собственную кредитную историю.