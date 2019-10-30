Как узнать по VIN, не находится ли машина в залоге

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с рисками. И скрытые ДТП, скрученный одометр или неисправности агрегатов – не самые серьёзные из них. Сегодня можно нарваться на мошенников, которые продают автомобиль, числящийся в залоге у банка или другой организации.
В чём проблема?
В том, что продавать такой автомобиль вот так просто нельзя. Залоговые объекты продаются по специальным процедурам и не физическими лицами. А значит, сделка рано или поздно будет объявлена незаконной, и держатель залога на официальных основаниях отберёт у вас купленный автомобиль. Уплаченные за него деньги тоже вернуть будет непросто, особенно если продавца-мошенника и след простыл. Поэтому перед покупкой машину обязательно следует проверить на наличие залога и кредита.
И какая между ними разница?
Кредитный – то есть автомобиль, на покупку которого банк выдавал специальный заём (автокредит) – находится у покупателя только в пользовании. До полной выплаты кредита машина юридически принадлежит банку. Именно банк вписан в ПТС автомобиля (а заодно – в обязательный для кредитных машин полис КАСКО) как владелец, да и сам документ хранится там же. И только после закрытия кредита транспортное средство переоформляется на того, кто его покупал. С соответствующими записями в ПТС. Но мошенники умудряются продавать кредитные машины, не дожидаясь этого момента.
С залогом несколько сложнее. Помимо автокредитов, на финансовом рынке существуют и другие формы займов, в которых машина становится предметом залога. Банк или иная кредитная организация с удовольствием принимает автомобиль в качестве гарантии возвращения выданных средств как наиболее ликвидную и дорогостоящую собственность владельца. При этом саму машину оставляют собственнику и позволяют ей пользоваться, забирая лишь оригинал ПТС. И никаких записей в нём не делается – а значит, у мошенников появляется поле для манёвра.
Как понять, что автомобиль может быть в залоге?
Первое, что нужно сделать, причём ещё до начала осмотра машины, потребовать у продавца показать оригинал ПТС. Поскольку таковой у залогового автомобиля хранится за семью печатями в кредитной организации, вам под разными благовидными предлогами (забыл, боюсь потерять и т.п.) попытаются подсунуть его копию, а то и просто фальшивку. С большой осторожностью следует относиться к дубликату ПТС, выданному взамен утерянного (якобы). Может оказаться, что на самом деле первый экземпляр вовсе не утерян, а лежит себе в банке.
Что ещё выдаёт мошенников
Кроме сомнительного ПТС или его копии, вас должны насторожить и другие странности:
Цена автомобиля заметно ниже рыночной, свидетельствующая о желании продавца как можно скорее от него избавиться.
Слишком короткий срок с момента предыдущей сделки по автомобилю, особенно если этим фактом объясняют отсутствие записей о ней в ПТС. Кредитный автомобиль могут специально «перепродавать», скрывая следы мошенничества.
Данные в ПТС о том, что предыдущая сделка была проведена по договору комиссии, то есть с привлечением третьего лица (организации) – посредника между собственником и покупателем. У такой схемы может быть и вполне безобидное объяснение (продажа машины через автосалон), но зачастую комиссионные сделки используют именно мошенники, чтобы замести следы и уйти от ответственности.
Отсутствие документов на покупку автомобиля нынешним владельцем ТС. Ведь в договоре купли-продажи могло быть указано, что приобретаемая машина находится в залоге. Не удивляйтесь: при определенных условиях продать можно и залоговый автомобиль. Более того, есть конторы, занимающиеся массовой скупкой подобного транспорта (его цена в таком случае гораздо ниже рыночной).
Как проверить, что автомобиль не в залоге?
Подержанную машину в любом случае стоит проверить на наличие залога, даже если с документами, на первый взгляд, всё нормально. Сделать это можно бесплатно или заплатив некоторую сумму денег.
Самая быстрая и простая проверка из бесплатных – на сайте ГИБДД. В ведомство поступает информация о наложенных на автомобиль ограничениях на регистрационные действия (а залог – в их числе), которую можно посмотреть, введя VIN-номер автомобиля на этой страничке.
Однако на практике такая проверка не даёт 100-процентной гарантии. Во-первых, мошенники стараются прежде всего «легализовать» автомобиль именно в глазах правоохранителей. Во-вторых, относительно быстро до ГИБДД доходят только ограничения прочих фискальных органов, а частные имущественные коллизии попадают на учёт в последнюю очередь.
Также бесплатно проверить залог по VIN можно на сайте Федеральной Нотариальной палаты России. С 2014 года ведомство ведёт реестр уведомлений о залоге движимого имущества, доступ к нему можно получить здесь. Чтобы перейти к проверке, выберите на этой странице пункт «По информации о предмете залога», затем «Транспортное средство» и в появившейся форме введите VIN-код.
По той же базе может «пробить» интересующий вас VIN любой нотариус, и в случае отсутствия залогов выдать заверенную выписку из реестра. Это ваша страховка на будущее: если информация о залоге появится уже после покупки (а такое бывает), справка докажет, что вы являетесь добросовестным покупателем. Стоимость услуги – 100 рублей.
Впрочем, не обольщайтесь. Как утверждают инсайдеры, информацию о находящемся в залоге имуществе банки в эту базу сливают хоть и в массовом, но отнюдь не в обязательном порядке. Поэтому даже «чистая» история автомобиля не гарантирует отсутствие проблем в будущем.
Большая и актуальная кредитно-залоговая информационная база есть также у Национального бюро кредитных историй (НБКИ). К сожалению, рядовому покупателю автомобиля доступ к ней закрыт: эти данные вносятся банками для других банков и считаются приватными. С базой вправе работать только аккредитованные в ЦБ юрлица, так что обнаружить залог сможет лишь сотрудник соответствующего отдела кредитной организации. А физлицо по запросу узнает только собственную кредитную историю.
Какие шансы?
При покупке подержанного автомобиля вы с большой вероятностью можете обезопасить себя от возможных юридических осложнений. Только не нужно ограничиваться каким-то одним сервисом, лучше проверить залог по VIN и заодно провести комплексное исследование истории автомобиля во всех имеющихся базах. Всё равно потраченная сумма будет намного меньше возможных потерь. Причём опытные люди рекомендуют сделать это не только при первичном осмотре машины, но и непосредственно перед подписанием договора купли-продажи и передачей денег продавцу. Бывали случаи, когда результаты проверки спустя несколько дней вдруг оказывались совсем другими.