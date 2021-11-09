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Законопроект об отмене техосмотра принят в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект «Единой России», почти полностью отменяющий обязанность прохождения техосмотра для автовладельцев-физических лиц
Новости
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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект «Единой России», почти полностью отменяющий обязан­ность прохождения техосмотра для авто­владельцев-физических лиц. Как пишет ТАСС, заложенные в законопроект ограничения доброволь­ности системы после первого чтения изменений не претерпели.

  • Законопроектом, внесённым в Госдуму ещё до сентябрьских парламентских выборов, отменяется требование обязательного прохождения техосмотра для частного авто- и мото­транспорта. Однако в проекте упоминаются ряд категорий авто­владельцев и ряд ситуаций, в которых посетить пункты ТО всё же придётся.
  • Обязанность проходить техосмотр сохраняется за транспортом, который используется для перевозки людей. Это в первую очередь автомобили, работающие в такси, а также авто­мобили, которые используются в служебных целях. Кроме того, техосмотр придётся пройти при смене владельца машиной старше четырёх лет, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
  • По оценкам спикера Госдумы Вячеслава Володина, реформа освободит от прохождения ТО около 50 миллионов российских авто­владельцев, пишет «РИА Новости».
  • Ранее ТАСС сообщало, что правитель­ство выступило в поддержку этого законо­проекта, однако отметило необходимость приведения его текста в формальное соответ­ствие техниче­скому регламенту Таможенного союза. Альтернативный законо­проект на ту же тему, внесённый справедливо­россами, такой поддержки не получил. Он также предлагает сделать процедуру техосмотра добровольной для ряда категорий частных авто­владельцев, однако не содержит требования проходить ТО при перепродаже автомобилей либо при внесении изменений в конструкцию или замене основных агрегатов.

Пока неизвестно, планируется ли дорабатывать законопроект ко второму чтению и когда система доброволь­ного ТО начнёт работать.

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#Законы#Техосмотр
Комментарии
Комментарии22
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9 ноября 2021
Володин петух
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10 ноября 2021
Хуже.
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15 ноября 2021
ещё какой..
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15 ноября 2021
Что вы такое говорите??? Там не один Володин такой!
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9 ноября 2021
Наконец здравый смысл восторжествовал.
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10 ноября 2021
пошлину бы лучше отменили
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15 ноября 2021
Удар страховщикам за технически неисправный авто надо выплачивать.
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15 ноября 2021
Думаю теперь у страховщика появится повод отказать в выплате, если машина технически неисправна
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15 ноября 2021
даже не думаю, а так и будет.зачем тогда осаго?
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15 ноября 2021
Ну содержать машину в исправном состоянии необходимо
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15 ноября 2021
Ну когда-же поймёте, что они не имеют права отказать в выплате! Такой отказ рассчитан на лоха - &quot;а ну да отказали, значит останусь без денег&quot;. Они имеют право на регрессный иск к виновнику ДТП, если это самое ДТП произошло по причине технической неисправности. А виновник и так ничего не получит.
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16 ноября 2021
Это и сейчас есть в страховке. Читайте внимательно! Да и ГИБДД укажет это в акте о ДТП.
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15 ноября 2021
Ну и формулировки в опросе. Будто, кроме работников СТО, больше некому следить за техническим состоянием частных авто. Если я езжу сам и семью свою вожу на своей машине, я и безо всяких обязаловок буду за её техническим состоянием следить
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15 ноября 2021
один интересный нюанс, вот цитата из проекта Федерального Закона:<br />« Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ, не подлежат техническому осмотру»<br />Таки образом получается, что техосмотру не подлежат только «частные» автомобили, используемые исключительно в личных целях, а те, кто использует личный транспорт в служебных целях приравнивается к коммерческому и тоже должны проходить техосмотр. <br /><br />Кто и как это будет отслеживать?<br /><br />Какова вероятность, что какой-то индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, используя свой личный автомобиль в своей деятельности, признается в этом и поедет на техосмотр? Ответ очевиден....<br /><br />Ответственности за сокрытие информации никакой, если только страховая компания не докажет при ДТП, что автомобиль должен был пройти обязательный техосмотр, т.к. его владелец развозит на нем заказы и т.п.
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15 ноября 2021
Неужели наконец то хоть что то разрешат решать самим. Достали уже со своими запретами и штрафами.
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15 ноября 2021
А потом, через полгодика-годик, вернут тех.осмотр, но проводить его уже будут менты
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16 ноября 2021
Вот наверняка, после отмены обязяательного ТО, во всех договорах ОСАГО и КАСКО появится мелким шрифтом: &quot;при условии прохождения ТО в установленном порядке&quot;. То есть, все на ТО радостно забьют, а потом, случись чего - ОПА! )
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16 ноября 2021
А сегодня разве не так? Если будет установлено, что ДТП произошло из-за технической неисправности, то вы страховку не получите или получите регресс от страховой!!
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16 ноября 2021
Остановите гонку об изменениях!!! Успокойтесь!! Не ужели не хватает вам других поборов?? Хватит же!! Вспомните 50-60 годы 36 было дорожных знаков!!
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16 ноября 2021
А авто сколько было? 38? Логично, что и дебилов было меньше. Но согласен, тут не слоёный торт из кучи изменений и поправок делать нужно, а с 0 всё переработать. Но это никому не надо.
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16 ноября 2021
Только полный идиот ездит на технически неисправном транспорте!!! И это доказывает статистика ДТП.
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2 декабря 2021
Глупенькие! Ещё НИЧЕГО за 20 лет эта дума не сделала на пользу российского народа, здесь в чём-то подвох! Скоро узнаем и снова станет грустно!
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