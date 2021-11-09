Законопроект об отмене техосмотра принят в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект «Единой России», почти полностью отменяющий обязан­ность прохождения техосмотра для авто­владельцев-физических лиц. Как пишет ТАСС, заложенные в законопроект ограничения доброволь­ности системы после первого чтения изменений не претерпели.

Законопроектом, внесённым в Госдуму ещё до сентябрьских парламентских выборов, отменяется требование обязательного прохождения техосмотра для частного авто- и мото­транспорта. Однако в проекте упоминаются ряд категорий авто­владельцев и ряд ситуаций, в которых посетить пункты ТО всё же придётся.

Обязанность проходить техосмотр сохраняется за транспортом, который используется для перевозки людей. Это в первую очередь автомобили, работающие в такси, а также авто­мобили, которые используются в служебных целях. Кроме того, техосмотр придётся пройти при смене владельца машиной старше четырёх лет, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

По оценкам спикера Госдумы Вячеслава Володина, реформа освободит от прохождения ТО около 50 миллионов российских авто­владельцев, пишет «РИА Новости».

Ранее ТАСС сообщало, что правитель­ство выступило в поддержку этого законо­проекта, однако отметило необходимость приведения его текста в формальное соответ­ствие техниче­скому регламенту Таможенного союза. Альтернативный законо­проект на ту же тему, внесённый справедливо­россами, такой поддержки не получил. Он также предлагает сделать процедуру техосмотра добровольной для ряда категорий частных авто­владельцев, однако не содержит требования проходить ТО при перепродаже автомобилей либо при внесении изменений в конструкцию или замене основных агрегатов.

Пока неизвестно, планируется ли дорабатывать законопроект ко второму чтению и когда система доброволь­ного ТО начнёт работать.