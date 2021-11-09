Законопроект об отмене техосмотра принят в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект «Единой России», почти полностью отменяющий обязанность прохождения техосмотра для автовладельцев-физических лиц. Как пишет ТАСС, заложенные в законопроект ограничения добровольности системы после первого чтения изменений не претерпели.
- Законопроектом, внесённым в Госдуму ещё до сентябрьских парламентских выборов, отменяется требование обязательного прохождения техосмотра для частного авто- и мототранспорта. Однако в проекте упоминаются ряд категорий автовладельцев и ряд ситуаций, в которых посетить пункты ТО всё же придётся.
- Обязанность проходить техосмотр сохраняется за транспортом, который используется для перевозки людей. Это в первую очередь автомобили, работающие в такси, а также автомобили, которые используются в служебных целях. Кроме того, техосмотр придётся пройти при смене владельца машиной старше четырёх лет, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
- По оценкам спикера Госдумы Вячеслава Володина, реформа освободит от прохождения ТО около 50 миллионов российских автовладельцев, пишет «РИА Новости».
- Ранее ТАСС сообщало, что правительство выступило в поддержку этого законопроекта, однако отметило необходимость приведения его текста в формальное соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Альтернативный законопроект на ту же тему, внесённый справедливороссами, такой поддержки не получил. Он также предлагает сделать процедуру техосмотра добровольной для ряда категорий частных автовладельцев, однако не содержит требования проходить ТО при перепродаже автомобилей либо при внесении изменений в конструкцию или замене основных агрегатов.
Пока неизвестно, планируется ли дорабатывать законопроект ко второму чтению и когда система добровольного ТО начнёт работать.
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