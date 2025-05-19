Заказы на новые электромобили Xiaomi в Китае стали резко падать

Xiaomi SU7 быстро стал популярным в Китае после запуска в марте прошлого года. К декабрю мощный электрокар обогнал Tesla Model 3 по месячному объёму реализации. Однако теперь Xiaomi сталкивается с волной потребительского беспокойства, которая началась в прошлом месяце после смертельной аварии с участием SU7.

Новые заказы на SU7 упали на 55% в апреле по сравнению с мартом. Тенденция продолжилась в мае, когда поступило 13 500 заказов, размещённых за первые две недели месяца, сообщили аналитики Deutsche Bank. Для сравнения, только за вторую неделю марта было зафиксировано 23 000 заказов.

Авария, которая всё ещё расследуется, вызвала широкое общественное обсуждение безопасности системы автономного управления, предлагаемой Xiaomi. С тех пор китайские регуляторы ещё ужесточили нормативный надзор за маркетингом и продвижением таких функций.

Ранее в мае Xiaomi оказалась втянута в ещё один скандал. Владельцы SU7 заявили , что компания некорректно рекламировала крышку капота из углеродного волокна с вентиляционными отверстиями, которую она предлагает за дополнительную плату в размере 42 000 юаней (5826 долларов США) для гиперседана SU7 Ultra. Около 400 владельцев модели запросили возврат средств, обнаружив, что капот не имеет воздуховодов внутри, что противоречит предыдущим заявлениям Xiaomi и её генерального директора Лэй Цзюня, сообщало шанхайское государственное СМИ Paper.

Другие клиенты и аналитики сообщили Reuters о путанице с оценкой сроков доставки SU7. Покупатели часто обнаруживают, что сроки значительно завышают, и они получают свои автомобили намного раньше заявленного времени. Это заставило аналитиков задуматься о том, не пытается ли Xiaomi создать искусственный дефицит в качестве маркетинговой манипуляции. При проверке Reuters официальное приложение Xiaomi указало предполагаемые сроки доставки от 26 недель до 11 месяцев.