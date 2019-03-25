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Aston Martin от ателье Zagato будет очень красивым. Посмотрите сами

Эксклюзивный DBS GT Zagato можно будет купить только в паре с рестомодом
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Aston Martin DBS GT Zagato и рестомод DB4 GT Zagato Continuation
Aston Martin DBS GT Zagato и рестомод DB4 GT Zagato Continuation

Компания Aston Martin опубликовала официальные скетчи автомобилей, которые создаются в рамках сотрудничества с кузовным ателье Zagato. Проект приурочен к 100-летнему юбилею Zagato и называется DBZ Centenary Collection. В него войдут сразу два автомобиля: Aston Martin DBS GT Zagato и рестомод DB4 GT Zagato Continuation, а приобрести их можно будет только вместе.

Первый – это дизайнерский суперкар, созданный на основе модели DBS Superleggera. У него фирменная выштамповка крыши в форме «двойного пузыря», а корма выполнена в той же стилистике, что и у других совместных творений Aston Martin и Zagato. DBS GT Zagato получит 5,2-литровый V12 с двумя турбинами, выдающий 715 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Динамические характеристики не заявлены, но у обычной Superleggera разгон до сотни с таким двигателем занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 340 километров в час.

Второй автомобиль – это рестомод под названием DB4 GT Zagato Continuation. Модель выполнена в точном соответствии с обликом купе DB4 1958 года – даже кузовные панели будут изготавливаться вручную, но при разработке использовалось трёхмерное сканирование, чтобы обеспечить идеально ровные зазоры.

Классический DB4 Zagato Continuation приводится в движение рядной «шестёркой» объёмом 3,67 литра, которая выдает 380 лошадиных сил и работает в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Цена за такой «комплект» составит около 7,9 миллиона долларов. Всего будет сделано 19 пар, но к заказчикам они доберутся порознь: в последнем квартале 2019 года начнутся поставки DB4 Zagato Continuation, а спустя ещё год подоспеет суперкар DBS GT Zagato.

Какой из двух Aston Martin Zagato вам нравится больше?

Рестомод DB4
Новый DBS GT Zagato
Никак не могу определиться. Оба классные!

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#Aston Martin
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