Загадочные штрафы, жалоба на АвтоВАЗ и безумная «Буханка» за 1,2 миллиона. Главное за день

В 2026 году техосмотр может вырасти в цене сразу на 50% — правительство обсуждает соответствующий законопроект, предложенный ФАС. Рассказываем, что известно уже сейчас.

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Южнокорейский автобренд KGM официально пришёл в Россию. Мы побывали на запуске марки и выяснили, какие машины она будет продавать и почём. А заодно разобрались, как вообще появилась эта компания.