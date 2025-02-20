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Загадочные штрафы, жалоба на АвтоВАЗ и безумная «Буханка» за 1,2 миллиона. Главное за день

Что случилось в четверг, 20 февраля 2025 года
Новости

Добрый вечер! На Авто.ру продают уникальный самодельный вездеход — это скручивающаяся «Буханка» на раме ГАЗ-66 с 3,8-литровым дизелем, раздаткой от БТР и колёсами от трактора. Хотят за машину 1,2 миллиона рублей. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и свежим статьям. 

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Загадочные штрафы

Москвичи стали получать странные уведомления после проезда по МСД: в банковских приложениях и других сервисах автомобилисты увидели «штрафы» на 5–15 рублей якобы за перемещение транспортных средств на штрафстоянку, хотя машины у них никто не забирал. Мы разобрались, почему так происходит.

Jetour X50 против Chery Tiggo 4

На первый взгляд, это парочка близнецов: они производятся под крылом одного концерна и даже внешне довольно похожи. Хотя автомобили всё-таки разные. И вроде бы новичок рынка Jetour X50 должен выглядеть интереснее заслуженного Chery Tiggo 4, но, как показал наш сравнительный тест, на деле всё не так просто.

Важные новости

Почитать перед сном

В 2026 году техосмотр может вырасти в цене сразу на 50% — правительство обсуждает соответствующий законопроект, предложенный ФАС. Рассказываем, что известно уже сейчас.

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Южнокорейский автобренд KGM официально пришёл в Россию. Мы побывали на запуске марки и выяснили, какие машины она будет продавать и почём. А заодно разобрались, как вообще появилась эта компания. 

Кстати!

Как штрафуют за парковку на газоне и в зелёных зонах: подробный разбор.

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