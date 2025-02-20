Загадочные штрафы, жалоба на АвтоВАЗ и безумная «Буханка» за 1,2 миллиона. Главное за день

Добрый вечер! На Авто.ру продают уникальный самодельный вездеход — это скручивающаяся «Буханка» на раме ГАЗ-66 с 3,8-литровым дизелем, раздаткой от БТР и колёсами от трактора. Хотят за машину 1,2 миллиона рублей. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и свежим статьям.
Новости, тесты, подборки и другие материалы Журнала Авто.ру в одном письме: подписывайтесь на рассылку дайджеста!
Загадочные штрафы
Москвичи стали получать странные уведомления после проезда по МСД: в банковских приложениях и других сервисах автомобилисты увидели «штрафы» на 5–15 рублей якобы за перемещение транспортных средств на штрафстоянку, хотя машины у них никто не забирал. Мы разобрались, почему так происходит.
Jetour X50 против Chery Tiggo 4
На первый взгляд, это парочка близнецов: они производятся под крылом одного концерна и даже внешне довольно похожи. Хотя автомобили всё-таки разные. И вроде бы новичок рынка Jetour X50 должен выглядеть интереснее заслуженного Chery Tiggo 4, но, как показал наш сравнительный тест, на деле всё не так просто.
Важные новости
- Таксисты пожаловались на АвтоВАЗ в антимонопольную службу
- Марка Hongqi снизила цены на весь модельный ряд в России
- Нижегородский «Промтех» построил экстремальную Lada Niva Legend
- В Москве появится дублёр Ленинградского шоссе
Почитать перед сном
В 2026 году техосмотр может вырасти в цене сразу на 50% — правительство обсуждает соответствующий законопроект, предложенный ФАС. Рассказываем, что известно уже сейчас.
***
Южнокорейский автобренд KGM официально пришёл в Россию. Мы побывали на запуске марки и выяснили, какие машины она будет продавать и почём. А заодно разобрались, как вообще появилась эта компания.
Подождите
Новости загружаются