Выглядит автомобиль свежим. К объявлению даже приложено видео, на котором есть и показания толщиномера. Но возникает один вопрос, связанный с цветом: если чёрную крышу машина наверняка получила ещё на заводе (у многих Соулов двухцветный окрас), то вариантов с чёрным капотом у автомобиля не было. Откуда же он?

И происхождение капота продавец в комментарии никак не объясняет. Впрочем, он вообще оказался немногословным и не рассказал просто ничего. Но это не так уж важно: мы узнаем реальную историю машины из Отчёта Авто.ру.