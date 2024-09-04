Автомобилей ярких цветов на дорогах гораздо меньше, чем чёрных, серых и скучных. Заметно это и по выпускам рубрики «Не бит, не крашен». Поэтому сегодня наш герой — алый и относительно свежий компактный кроссовер Soul, который ищет нового владельца в Ивановской области. Что же с ним может быть не так?
В городе Кинешма предлагают рестайлинговую машину второго поколения. Год выпуска — 2018-й, одометр показывает чуть больше 83 тысячи километров, а цена немного выше среднерыночной — 1 600 000 рублей.
Выглядит автомобиль свежим. К объявлению даже приложено видео, на котором есть и показания толщиномера. Но возникает один вопрос, связанный с цветом: если чёрную крышу машина наверняка получила ещё на заводе (у многих Соулов двухцветный окрас), то вариантов с чёрным капотом у автомобиля не было. Откуда же он?
И происхождение капота продавец в комментарии никак не объясняет. Впрочем, он вообще оказался немногословным и не рассказал просто ничего. Но это не так уж важно: мы узнаем реальную историю машины из Отчёта Авто.ру.
На дороги Soul выехал вскоре после сборки. Однако почему-то уже через пять месяцев сменил владельца. И в руках второго собственника кроссовер пробыл до 2023 года.
В 2021-м автомобилю потребовался небольшой ремонт — у него были повреждены передний бампер и одно крыло. Их ремонт, судя по расчёту от страховой компании, потянул на 25 000 рублей. Но сведения о ДТП, которое этому предшествовало, отсутствуют. При этом есть информация о ещё одной аварии, случившейся около года назад.
В сентябре 2023-го во Владимирской области Soul столкнулся с пикапом Volkswagen. Досталось всей передней части корейского кроссовера. И примерно через месяц появился расчёт стоимости ремонта — куда более масштабный, чем первый!
Эксперт от страховой компании приговорил под замену бампер, капот, фары, оба крыла, один лонжерон, впускной коллектор со стартером, подушки безопасности и, внезапно, заднее стекло! Восстановление он оценил в 1 500 000 — 1 600 000 рублей. То есть удар был очень сильным.
Узнать, как выглядел автомобиль после столкновения, не составит труда, ведь ещё до оформления ремонтного расчёта тогдашний владелец выставил битую Киа на продажу — с фотографиями, сделанными прямо на площадке для осмотра страховой компании.
После встречи с пикапом хэтчбек выглядел так, словно влетел в столб. Невооружённым глазом видно, что деформировался моторный отсек, наверняка пострадала и подвеска. А заднее стекло действительно было разбито, но причина этого доподлинно неизвестна.
Покупатель на останки Солуа нашёлся очень быстро — всего за четыре дня. И ещё примерно через 10 дней машину сняли с учёта.
В серой зоне автомобиль находился три месяца, после чего, в самом конце 2023 года, побывал на техосмотре. А в начале 2024-го его оформили на нынешнего собственника, который почти сразу выставил Soul на продажу.
И нынешний владелец явно хочет поскорее избавиться от автомобиля. Ведь ценник на машину переписывался многократно, и в середине весны за двухцветный кроссовер просили на 150 000 рублей меньше. 10 процентов от стоимости — неплохой дисконт, не правда ли?
На момент подготовки этого материала хэтчбек всё ещё не продали, хотя прошло уже почти семь месяцев с размещения. Не исключено, что потенциальные покупатели переключались на другие Соулы в продаже после того, как заглянули в Отчёты Авто.ру. Изучать содержащуюся в них информацию полезно всем, кто хочет купить автомобиль без скрытых проблем и сюрпризов в истории. Отчёт можно получить даже бесплатно, если позвонить по объявлению с пометкой «История авто бесплатно».
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