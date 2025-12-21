Зачем Тесле человекоподобный робот и как он устроен

В начале октября Tesla провела день искусственного интеллекта и представила робота Optimus. Его фамилия не Prime, и он не трансформируется в грузовик Tesla Semi, но от автомобилей не так и далёк. Мы изучили презентацию Tesla, комментарии экспертов робототехники и готовы рассказать, как прежний опыт компании помог создать робота и зачем Тесле понадобился человекоподобный механизм.
Что такое Tesla Optimus
Это проект человекоподобного робота, который компания анонсировала ещё год назад. Тогда обошлось без прототипов, но в 2022-м на сцену вместе с Илоном Маском поднялся Bumble-C — так назвали первую версию робота. Очередная аллюзия на «Трансформеров» очевидна, не так ли?
Робот прошёлся по сцене, отрывая свои механические ноги от пола, помахал залу рукой, а потом призвал всех к аплодисментам. Сделал он это без какой-либо страховки прямо во время живой презентации. Удивляет и тот факт, что инженеры Tesla выпустили первый прототип меньше чем за год активной работы.
Что общего у бота с электрокарами Теслы
Эксперты в индустрии робототехники говорят о том, что ничего прорывного на презентации не показали. Но добиться даже таких результатов вряд ли получилось бы без чужих технологий или собственных многолетних исследований. И тут стоит напомнить, что компании Tesla — 19 лет. А один из инженеров когда-то описал путь бренда так: «Мы движемся от робота на колёсах к роботу на ногах».
Поэтому вполне логично, что бренд мог задействовать свою инфраструктуру и наработки, чтобы воплотить проект в жизнь. Например, аккумулятор робота на 2,3 кВт⋅ч собран на ячейках от электромобилей, имеет схожее охлаждение и систему защиты от перегрева. У инженеров не было проблем с тем, чтобы сделать его нужной формы и разместить в туловище, потому что батареи Теслы собираются из компактных ячеек.
Основной вычислительный модуль робота — тоже как в электромобилях. Он имеет выход в «облако» через LTE и умеет работать с автопилотом на базе системы автоматического вождения FSD (Full Self-Drive). Для отслеживания окружающих объектов используются искусственный интеллект и камеры. Эту же технологию Tesla активно применяет в своих автомобилях.
А чтобы робот не навредил себе или не нарушил нулевой закон робототехники, навредив окружающим его людям, предусмотрена функция дистанционного отключения. Но как она работает, пока не рассказали.
А ещё у Tesla богатый опыт в построении цифровых моделей. Краш-тесты Tesla Model 3 в реальности и виртуальной среде полностью совпадают — добиться этого удалось за счёт анализа 35 миллионов параметров. Схожую модель использовали и для Bumble-C — чтобы понять, выдержит ли он падение и как лучше защитить механизмы робота.
Tesla планирует массовое производство роботов и не собирается ремонтировать их после каждого удара об землю. Моделирование позволило отказаться от дорогостоящих углеродного волокна и титана — вместо них в конструкции использованы более дешёвый металл и прочные пластики, что снизит стоимость серийного продукта.
В конструкции робота используются 28 приводов собственной разработки, которые можно разделить на два вида: крутящие и линейные. В ходе разработки инженеры смоделировали на компьютере разные движения: ходьба по прямой, лестнице, подъёмы грузов и так далее. На основе полученных данных удалось выявить оптимальные характеристики для каждого из приводов.
Чтобы сделать производство более экономичным, на собранных данных был запущен алгоритм поиска соответствий, который проанализировал возможность унификации приводов. В результате отобраны 6 универсальных моторов: три крутящих и три линейных. Например, приводы в плечах и тазе прототипа идентичны.
В завершении блока про механику зрителям показали видео, в котором привод коленного сустава поднимает рояль весом 500 кг. Инженеры говорят, что вдохновлялись строением человеческого тела, в котором отдельные мышцы тоже способны на такие подвиги.
Ещё у робота нет манипуляторов. Вместо них — «привычные» руки с пятью пальцами. В конструкции ладони — шесть отдельных моторов и датчики касания, с помощью которых андроид оценивает размеры предмета, который держит.
Что общего у робота и человека
Мир вокруг нас спроектирован так, чтобы мы могли управлять им двумя руками: к этому приспособлена форма инструментов, органы управления спецтехникой и станками. Поэтому, по мнению разработчиков Теслы, робот должен взаимодействовать со всеми предметами и механизмами так же, как человек.
Реальных примеров взаимодействия робота с предметами пока нет — только ролик, в котором тот поднимает лейку и перемещает заготовки на заводе. Но эксперты уже сравнили металлические пальцы бота с вилками и отметили, что так держать мелкие предметы не получится и что в будущем андроиду понадобится аналог человеческой кожи.
Базовые движения Bumble-C программировали на основе движений человека, после чего они были оцифрованы и смоделированы их вариации. Например, сначала был записан процесс подъёма ящика человеком — а затем алгоритм дополнили инструкциями, как поступать роботу, когда ящик находится выше, ниже, левее или правее по сравнению с базовым сценарием.
Зачем это нужно? В теории, роботы могут заменить людей на производстве. Стоимость одного андроида составит около 20 000 долларов, а одного заряда хватит на целый рабочий день. Если представить, что рабочий склада зарабатывает 60 000 рублей в месяц, то робот (при текущем курсе валют) окупится примерно за полтора года. И это без учёта страховых, пенсионных и медицинских взносов, которых за железного сотрудника платить точно не надо.
Tesla обещает начать эксперимент по использованию роботов на своих заводах в течение ближайших месяцев. Но ведь мы знаем, как часто планы Маска расходятся с действительностью: например, электрический пикап Tesla Cybertruck должен был сойти с конвейера ещё к концу 2021 года, но его до сих пор не могут запустить в массовое производство.
А есть ещё человекоподобные роботы
Ближайшим конкурентом проекта можно считать проект Atlas от Boston Dynamics. Новинка от Теслы не использует гидравлику и из-за этого не умеет, например, крутить сальто, в отличие от Атласа. Точных характеристик по массе поднимаемых тяжестей мы не знаем, но известно, что в Boston Dynamics сфокусировались на человекоподобных движениях, а не на автоматических действиях робота.
Из-за высокопроизводительных механизмов Atlas работает от одного заряда не более 10–15 минут. Да и стоит примерно в семь раз дороже. Зато он явно незаменим в ситуациях, где нужна ловкость. Ещё одно отличие: Optimus оснащается пальцами, а у Atlas — лишь датчики. Но насколько работоспособными окажутся механические руки Теслы, пока непонятно.
Публичная разработка проекта от Boston Dynamics ведётся с 2013 года, но купить робота нельзя до сих пор. Когда он поступит в открытую продажу, тоже не совсем понятно.
Зато в продаже уже есть киберсобака Spot, которая стоит внушительные 74 000 долларов. И всё выглядит так, что прямо сейчас у Теслы есть возможность сделать первого работоспособного человекоподобного робота по цене подержанного кроссовера. Главное, чтобы ему действительно нашлось применение.