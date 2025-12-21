Зачем Тесле человекоподобный робот и как он устроен

В начале октября Tesla провела день искусственного интеллекта и представила робота Optimus. Его фамилия не Prime, и он не трансформируется в грузовик Tesla Semi, но от автомобилей не так и далёк. Мы изучили презентацию Tesla, комментарии экспертов робототехники и готовы рассказать, как прежний опыт компании помог создать робота и зачем Тесле понадобился человекоподобный механизм.

Что такое Tesla Optimus

Это проект человекоподобного робота, который компания анонсировала ещё год назад. Тогда обошлось без прототипов, но в 2022-м на сцену вместе с Илоном Маском поднялся Bumble-C — так назвали первую версию робота. Очередная аллюзия на «Трансформеров» очевидна, не так ли?

Робот прошёлся по сцене, отрывая свои механические ноги от пола, помахал залу рукой, а потом призвал всех к аплодисментам. Сделал он это без какой-либо страховки прямо во время живой презентации. Удивляет и тот факт, что инженеры Tesla выпустили первый прототип меньше чем за год активной работы.