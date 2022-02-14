Японский стартап GITAI показал, как роботизированный луноход работает руками

Подразумевается, что при работе на других планетах R1 будет отвечать за установку антенн связи, солнечных панелей и других устройств. Во время испытаний R1 смог извлечь солнечную панель из контейнера и осуществить её размещение и сборку.

Также он выполнил задачу по извлечению грунта. С помощью манипулятора R1 достал нужные инструменты, произвёл забор нужных образцов реголита и поместил их в контейнер.

Тест проходимости показал, что R1 способен преодолевать камни высотой до нескольких десятков сантиметров и взбираться на песчаный холм с крутизной в 15–20 градусов. Для этого в машине предусмотрены четыре поворачивающихся на 360 градусов колеса, каждое из которых имеет индивидуальный электропривод и может управляться отдельно.

Ранее о начале работ по созданию пассажирского лунохода сообщила Toyota Motor. По задумке компании, это должен быть комфортабельный и безопасный транспорт, который позволит планетарным колонизаторам использовать его для ежедневного передвижения и работы. Lunar Cruiser оснащён манипулятором со специальными насадками от Gitai Japan Inc, который позволит осматривать его и ремонтировать. Выпуск машины запланирован на конец 2030-х годов.