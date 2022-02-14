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Японский стартап GITAI показал, как роботизированный луноход работает руками

Испытания проводились на территории японского аэрокосмического исследовательского агентства (JAXA) ещё в декабре 2021 года, но видео с демонстрацией возможностей машины появилось только сейчас
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Японский космический стартап GITAI сообщил об успешных испытаниях роботизированного лунохода под названием R1, оснащённого манипуляторами. Испытания проводились на территории японского аэрокосмического исследовательского агентства (JAXA) ещё в декабре 2021 года, но видео с демонстрацией возможностей машины появилось только сейчас.

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  • Подразумевается, что при работе на других планетах R1 будет отвечать за установку антенн связи, солнечных панелей и других устройств. Во время испытаний R1 смог извлечь солнечную панель из контейнера и осуществить её размещение и сборку. 
  • Также он выполнил задачу по извлечению грунта. С помощью манипулятора R1 достал нужные инструменты, произвёл забор нужных образцов реголита и поместил их в контейнер.
  • Тест проходимости показал, что R1 способен преодолевать камни высотой до нескольких десятков сантиметров и взбираться на песчаный холм с крутизной в 15–20 градусов. Для этого в машине предусмотрены четыре поворачивающихся на 360 градусов колеса, каждое из которых имеет индивидуальный электропривод и может управляться отдельно.

Ранее о начале работ по созданию пассажирского лунохода сообщила Toyota Motor. По задумке компании, это должен быть комфортабельный и безопасный транспорт, который позволит планетарным колонизаторам использовать его для ежедневного передвижения и работы. Lunar Cruiser оснащён манипулятором со специальными насадками от Gitai Japan Inc, который позволит осматривать его и ремонтировать. Выпуск машины запланирован на конец 2030-х годов.

Хотели бы прокатиться на луноходе?

И поучаствовать в лунных гонках!
Я боюсь космоса, так что вряд ли

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#Будущее#Технологии
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