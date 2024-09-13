Забытую на 20 лет в гараже новую «Волгу» продают на Авто.ру

История стандартная для подобных машин. Владелец — пенсионер 1938 года рождения, а автомобиль был куплен, скорее, «про запас». Пробег по одометру — всего 946 километров. Отчёт подтверждает, что с октября 2001 года по настоящий момент у «Волги» был только один хозяин.

Тёмно-зелёный седан оснащён инжекторным мото ром ЗМЗ-406, в те годы выдававшим 131 лошадиную силу. Комплектация — самая простая, с механическими стекло­подъёмниками, ручной регулировкой зеркал. Из оборудования присутствует кассетная магнитола.

Судя по фотографиям, «Волга» пребывает практически в заводском состоянии. У неё идеально чистое и нетронутое коррозией днище, полный комплект инструментов, заводские шины без следов износа.

Летом прошлого года в продаже появлялся аналогичный автомобиль. ГАЗ-3110 1999 года выпуска с пробегом в 4000 километров оценили в 380 000 рублей. У него тоже был только один владелец, а в салоне сохранился даже заводской защитный полиэтилен.