Забастовка привела к остановке крупнейшего завода Ford

В Ford отмечают, что приложили все усилия для достижения компромисса с профсоюзом и дальнейшие действия сведутся лишь к перераспределению финансов в рамках имеющегося предложения

, которое уже названо лучшим из возможных

. Увеличение выплат, как того требуют профсоюзные лидеры, приведёт к невозможности дальнейших инвестиций в бизнес.