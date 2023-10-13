Забастовка привела к остановке крупнейшего завода Ford

8,7 тысячи сотрудников завода Ford в Кентукки, который считается крупнейшим предприятием концерна, присоединились к забастовке профсоюза UAW (United Auto Workers). Как пишет Reuters, связано это с тем, что руководство концерна, по мнению UAW, не желает идти навстречу своим сотрудникам и выполнять поставленные условия.
- На предприятии собирают тяжёлые пикапы серии Super Duty, а также кроссоверы Expedition и Lincoln Navigator. По некоторым оценкам, еженедельные потери Ford из-за забастовки могут достигать 150 миллионов долларов.
- В Ford отмечают, что приложили все усилия для достижения компромисса с профсоюзом и дальнейшие действия сведутся лишь к перераспределению финансов в рамках имеющегося предложения, которое уже названо лучшим из возможных. Увеличение выплат, как того требуют профсоюзные лидеры, приведёт к невозможности дальнейших инвестиций в бизнес.
- Главы профсоюза, в свою очередь, настаивают на том, что возможности ещё имеются: в качестве аргумента они приводят гигантские зарплаты топ-менеджеров американских корпораций, исчисляющиеся десятками миллионов долларов, тогда как выплаты руководителям японских автокомпаний в разы меньше.
- По оценке Reuters, сейчас в забастовке принимают участие порядка 34 тысяч рабочих концернов Ford, GM и Stellantis — это около четверти всех сотрудников, задействованных на предприятиях «Большой детройтской тройки». Остановка целого ряда предприятий уже начала сказываться на смежниках: из-за уменьшившегося объёма заказов компании-поставщики вынуждены увольнять часть персонала.
- В UAW заявили, что при необходимости готовы посредством забастовки остановить другие крупные предприятия — например, завод GM по выпуску больших внедорожников в Техасе и фабрики Stellantis, где собирают модели брендов Ram и Jeep.
Одна из крупнейших забастовок в современной истории американского автопрома была инициирована профсоюзом UAW в середине сентября. Профсоюзные лидеры требуют, к примеру, серьёзного повышения зарплат, уменьшения рабочей недели, а также пересмотра политики пенсионных выплат и организации временной занятости. Нынешний этап развития стачки эксперты называют резкой эскалацией, последовавшей после этапа вялого развития: первоначально в акции было задействовано менее 13 тысяч сотрудников.
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