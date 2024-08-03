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За звание автомобиля года в Европе поборются две китайские модели: список номинантов

Организаторы ежегодного европейского конкурса «Автомобиль года» опубликовали список номинантов. В него вошла 41 модель. Всё это новые машины, которые либо уже поступили в продажу, либо до конца года выйдут на рынки как минимум пяти европейских стран.
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Организаторы ежегодного европейского конкурса «Автомобиль года» опубликовали список номинантов. В него вошла 41 модель, две из которых китайские. Всё это новые машины, которые либо уже поступили в продажу, либо до конца года выйдут на рынки как минимум пяти европейских стран.

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За престижный титул будут бороться:

  • Alfa Romeo Junior
  • Audi Q6 e-tron
  • BMW X2/iX2
  • BYD Seal U
  • Citroen C3/e-C3
  • Citroen C3 Aircross
  • Cupra Tavascan
  • Cupra Terramar
  • Dacia Duster
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Explorer
  • Ford Tourneo Courier
  • Hyundai Inster
  • Hyundai Santa Fe
  • KGM Torres
  • Kia EV3
  • Lexus LBX
  • Maserati GranTurismo
  • Maserati Grecale
  • Mazda CX-80
  • MG Cyberster
  • MINI Cooper SE
  • MINI Countryman
  • Opel Grandland
  • Opel Frontera
  • Polestar 3
  • Polestar 4
  • Porsche Macan
  • Renault 5
  • Renault Symbioz
  • Renault Rafale
  • Skoda Superb
  • Skoda Kodiaq
  • Smart #3
  • Suzuki Swift
  • Toyota Land Cruiser
  • Volkswagen Passat
  • Volkswagen Tiguan
  • Volvo EX90
  • Xpeng G6
  • Таким образом, помимо собственно европейских марок, в перечень попали машины одного американского, трёх корейских и четырёх японских брендов. Китайских производителей формально только два — BYD и XPeng, при этом Volvo, Polestar и Smart в той или иной степени контролируются холдингом Geely, а британская марка MG давно принадлежит концерну SAIC.
  • Выбирать лучший автомобиль будет профессиональное жюри из 59 автожурналистов, представляющих 22 страны. Окончательный лонг-лист сформируют к 15 ноября. Неделей позже пройдёт первый этап голосования, по результатам которого 25 ноября опубликуют шорт-лист из семи номинантов.
  • Победителя должны объявить в начале следующего года. Скорее всего, как и в 2023 году, это произойдёт на международном автосалоне в Брюсселе, поскольку Женевский салон, в рамках которого традиционно проходила церемония награждения, теперь окончательно закрыт.

Автомобилем 2024 года в Европе стал компактный электрокроссовер Renault Scenic E-Tech, набравший 329 баллов. Его ближайшими соперниками были BMW пятой серии (308 баллов) и Peugeot 3008 (197 баллов).

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#Автомобиль года
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