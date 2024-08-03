За звание автомобиля года в Европе поборются две китайские модели: список номинантов

Организаторы ежегодного европейского конкурса «Автомобиль года» опубликовали список номинантов. В него вошла 41 модель, две из которых китайские. Всё это новые машины, которые либо уже поступили в продажу, либо до конца года выйдут на рынки как минимум пяти европейских стран.
За престижный титул будут бороться:
- Alfa Romeo
Junior
- Audi Q6 e-tron
- BMW X2/iX2
- BYD Seal U
- Citroen C3/e-C3
- Citroen C3 Aircross
- Cupra Tavascan
- Cupra Terramar
- Dacia Duster
- Fiat Grande Panda
- Ford Explorer
- Ford Tourneo Courier
- Hyundai Inster
- Hyundai Santa Fe
- KGM Torres
- Kia EV3
- Lexus LBX
- Maserati GranTurismo
- Maserati Grecale
- Mazda CX-80
- MG Cyberster
- MINI Cooper SE
- MINI Countryman
- Opel Grandland
- Opel Frontera
- Polestar 3
- Polestar 4
- Porsche Macan
- Renault 5
- Renault Symbioz
- Renault Rafale
- Skoda Superb
- Skoda Kodiaq
- Smart #3
- Suzuki Swift
- Toyota Land Cruiser
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Tiguan
- Volvo EX90
- Xpeng G6
- Таким образом, помимо собственно европейских марок, в перечень попали машины одного американского, трёх корейских и четырёх японских брендов. Китайских производителей формально только два — BYD и XPeng, при этом Volvo, Polestar и Smart в той или иной степени контролируются холдингом Geely, а британская марка MG давно принадлежит концерну SAIC.
- Выбирать лучший автомобиль будет профессиональное жюри из 59 автожурналистов, представляющих 22 страны. Окончательный лонг-лист сформируют к 15 ноября. Неделей позже пройдёт первый этап голосования, по результатам которого 25 ноября опубликуют шорт-лист из семи номинантов.
- Победителя должны объявить в начале следующего года. Скорее всего, как и в 2023 году, это произойдёт на международном автосалоне в Брюсселе, поскольку Женевский салон, в рамках которого традиционно проходила церемония награждения, теперь окончательно закрыт.
Автомобилем 2024 года в Европе стал компактный электрокроссовер Renault Scenic E-Tech, набравший 329 баллов. Его ближайшими соперниками были BMW пятой серии (308 баллов) и Peugeot 3008 (197 баллов).
Следите за подобными премиями?
Да, мнение профессионалов всегда интересно
Нет, их результаты имеют мало отношения к реальной жизни
Подождите
Новости загружаются