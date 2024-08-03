За звание автомобиля года в Европе поборются две китайские модели: список номинантов

Организаторы ежегодного европейского конкурса «Автомобиль года» опубликовали список номинантов. В него вошла 41 модель, две из которых китайские. Всё это новые машины, которые либо уже поступили в продажу, либо до конца года выйдут на рынки как минимум пяти европейских стран.