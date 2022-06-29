Госдума приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин

Физическое лицо, выбрасывающее мусор, будет оштрафовано на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч, для ИП штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч. В случае повторного нарушения гражданам грозят штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч, ИП и юридическим лицам — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Конфисковывать транспорт, из которого выбрасывали мусор, смогут у двух последних категорий, и только за второе и последующие нарушения.