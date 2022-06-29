Госдума приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий ответственность за выброс мусора из автомобилей в неположенных местах. За первое подобное нарушение предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, за повторное — штраф удвоят, а автомобиль могут конфисковать. Как уточняет агентство «Москва», отслеживать случаи нарушения будут органы, ответственные за лесной надзор.
- Физическое лицо, выбрасывающее мусор, будет оштрафовано на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч, для ИП штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч. В случае повторного нарушения гражданам грозят штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч, ИП и юридическим лицам — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Конфисковывать транспорт, из которого выбрасывали мусор, смогут у двух последних категорий, и только за второе и последующие нарушения.
- Отдельное наказание закон предусматривает для тех, кто использует для вывоза мусора грузовики, прицепы, трактора и тому подобное. В этом случае штрафы составят от 40 до 120 тысяч рублей уже за первое нарушение.
- Фиксировать случаи незаконного выброса отходов будут в том числе и с помощью камер. Владелец легкового автомобиля, попавший в «фотоловушку», заплатит 10 тысяч на первый раз и 20 тысяч — за второй и последующие, юридическое лицо, владелец грузовика, — 100 тысяч рублей.
Нарушением будет признана выгрузка из транспортного средства отходов вне специально отведённых мест. Подпадёт ли под этот закон, к примеру, оставленная на обочине дороги пластиковая бутылка, по-прежнему не уточняется. Отсутствие дифференциации наказания в зависимости от количества выброшенного мусора отмечалось ещё на стадии инициации проекта в марте прошлого года. Однако авторы закона заявляют, что он направлен в первую очередь против появления стихийных мусорных свалок.
Как считаете, свалок станет меньше?
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