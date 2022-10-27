За возрождение культовой марки DeLorean взялась ещё одна компания

Опубликованы первые изображения возможного преемника знаменитого купе DeLorean DMC-12. Ранее собственный проект на эту тему уже представила фирма DeLorean Motor Company, однако эти эскизы принадлежат другой компании — DNG Motors (DeLorean Next Generation). Как пишет Carscoops, её руководство называет компанию единственно возможным правопреемником оригинальной DeLorean, так как основана она дочерью Джона Делореана.
- Опубликованные Кэт Делореан эскизы изображают купе с очень динамичным силуэтом и крупными свесами. С исходным DeLorean DMC-12 его роднит несколько визуальных отсылок — к примеру, накладка на заднее стекло, пластика переднего бампера и многоспицевые колёса. Концептуальный спорткар оснащён и традиционными дверями в стиле «крыло чайки».
- Именоваться автомобиль будет DeLorean Model JZD (аббревиатура — это инициалы Джона Закари Делореана). Изображений интерьера пока нет, не озвучены и предполагаемые технические характеристики. Руководство DNG Motors обещает официально представить проект ближе к концу года, а производство запустить уже в начале 2023-го. Собирать новинку планируют в Детройте.
- Утверждается, что в разработке спорткара приняли участие «лучшие умы автомобильной отрасли и часть команды, которая помогла создать первый DeLorean более 40 лет назад».
DeLorean Motor Company показала свой проект возрождённого купе в конце весны. Дизайн экстерьера для Alpha5 проектировала фирма ItalDesign, а оснастили его мощными электромоторами, обеспечивающими разгон до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Сборку электрокара фирма рассчитывает наладить только в 2024 году.
Какой DeLorean больше похож на оригинал?
Вот этот вот
Весенний
Ни тот, ни другой
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