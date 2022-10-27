За возрождение культовой марки DeLorean взялась ещё одна компания

Именоваться автомобиль будет DeLorean Model JZD (аббревиатура — это инициалы Джона Закари Делореана). Изображений интерьера пока нет, не озвучены и предполагаемые технические характеристики. Руководство DNG Motors обещает официально представить проект ближе к концу года, а производство запустить уже в начале 2023-го. Собирать новинку планируют в Детройте.