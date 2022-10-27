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За возрождение культовой марки DeLorean взялась ещё одна компания

Новая фирма под названием DeLorean New Generation Motors (DNG) основана дочерью Джона Делореана Кэт. На этом основании DNG Motors называет себя единственной компанией, чьё происхождение не вызывает никаких сомнений
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Опубликованы первые изображения возможного преемника знаменитого купе DeLorean DMC-12. Ранее собственный проект на эту тему уже представила фирма DeLorean Motor Company, однако эти эскизы принадлежат другой компании — DNG Motors (DeLorean Next Generation). Как пишет Carscoops, её руководство называет компанию единственно возможным правопреемником оригинальной DeLorean, так как основана она дочерью Джона Делореана.

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  • Опубликованные Кэт Делореан эскизы изображают купе с очень динамичным силуэтом и крупными свесами. С исходным DeLorean DMC-12 его роднит несколько визуальных отсылок — к примеру, накладка на заднее стекло, пластика переднего бампера и многоспицевые колёса. Концептуальный спорткар оснащён и традиционными дверями в стиле «крыло чайки».
  • Именоваться автомобиль будет DeLorean Model JZD (аббревиатура — это инициалы Джона Закари Делореана). Изображений интерьера пока нет, не озвучены и предполагаемые технические характеристики. Руководство DNG Motors обещает официально представить проект ближе к концу года, а производство запустить уже в начале 2023-го. Собирать новинку планируют в Детройте.
  • Утверждается, что в разработке спорткара приняли участие «лучшие умы автомобильной отрасли и часть команды, которая помогла создать первый DeLorean более 40 лет назад».

DeLorean Motor Company показала свой проект возрождённого купе в конце весны. Дизайн экстерьера для Alpha5 проектировала фирма ItalDesign, а оснастили его мощными электромоторами, обеспечивающими разгон до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Сборку электрокара фирма рассчитывает наладить только в 2024 году.

Какой DeLorean больше похож на оригинал?

Вот этот вот
Весенний
Ни тот, ни другой

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#DeLorean#Дизайн#Автопром
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