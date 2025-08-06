За суперкар Lexus LFA предложили 785 тысяч долларов, и это ещё не конец

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за редкий суперкар Lexus LFA, примечательный белым цветом кузова и небольшим пробегом. Всего компания Lexus выпустила только 500 таких машин. До конца аукциона остаётся ещё неделя, но ставки уже достигли отметки 785 тысяч долларов. В США за эти деньги можно купить, например, четыре новых Porsche 911 Turbo.
- Lexus LFA стал в начале 2010-х как технологическим, так и имиджевым флагманом японского бренда. Полимерный монокок в основе его конструкции сочетался с композитным кузовом и специально разработанным V10, созданным при участии инженеров Yamaha. Этот двигатель при объёме 4,8 литра развивал 560 сил и сочетался с шестиступенчатой «секвенталкой» Aisin.
- Выпускали Lexus LFA лишь по 20 автомобилей в месяц в период с 2010 по 2012 год. Выставленный на продажу экземпляр — из середины партии, так как носит порядковый номер 205. Он официально был поставлен в США, при этом, по некоторым подсчётам, в стране было реализовано только 27 автомобилей с белыми кузовами. Салон суперкара отделан чёрной кожей с красными вставками.
- Пробег автомобиля с момента продажи немногим превышает 7 тысяч километров. Продавец приложит к суперкару набор сумок для багажа, чехол и масштабную модель Lexus LFA того же цвета, что и полноценная машина.
Не исключено, что ставки будут повышаться и дальше. Один из самых дорогих Lexus LFA ушёл с аукциона в 2023 году за 1 105 000 долларов. Впрочем, в этом случае величина ставки объяснялась тем, что 188-й по счёту в партии автомобиль с кузовом аналогичного белого цвета проехал к моменту продажи всего 76 километров.
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Прекрасной — пора повторить
Неудачной — кроссоверы у них лучше получаются
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