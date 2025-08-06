За суперкар Lexus LFA предложили 785 тысяч долларов, и это ещё не конец

и сочетался с шестиступенчатой

Полимерный монокок в основе его конструкции сочетался с композитным кузовом и специально разработанным V10, созданным при участии инженеров Yamaha. Этот двигатель при объёме 4,8 литра развивал 560 сил

Lexus LFA стал в начале 2010-х как технологическим, так и имиджевым флагманом японского бренда.

Выпускали Lexus LFA лишь по 20 автомобилей в месяц в период с 2010 по 2012 год. Выставленный на продажу экземпляр

— из середины партии, так как носит порядковый номер 205.

Он официально был поставлен в США,

при этом, по некоторым подсчётам, в стране было реализовано только 27 автомобилей с белыми кузовами. Салон суперкара отделан чёрной кожей с красными вставками.