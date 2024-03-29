За 13-летний Lexus на аукционе предлагают 753 тысячи долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer подходят к концу торги за Lexus LFA, выпущенный в 2011 году. За несколько часов до завершения ставка достигла 753 тысяч долларов: в США за эти деньги можно купить минимум три новых Porsche 911 Turbo. Цена объясняется не только редкостью самой модели, но и мизерным пробегом конкретного экземпляра: он до сих пор укомплектован заводскими шинами.
- Компания Lexus собрала всего 500 экземпляров суперкара LFA, который на момент выпуска считался флагманской моделью. Первые годы купе не пользовалось особым спросом, однако сейчас коллекционеры всё чаще обращают на LFA внимание, и ставки растут.
- На аукцион выставлен 107-й по счёту экземпляр. Ценности суперкару добавляет редко использовавшееся сочетание красного цвета кузова и кремовой кожи в салоне. Кроме того, отмечается его близкое к новому состояние: с момента сборки автомобиль проехал порядка 430 километров, что означает в среднем примерно по 30 километров в год.
- Как и прочие LFA, он укомплектован 4,8-литровым V10, разработанным японцами в содружестве с Yamaha. Мотор развивал до 560 сил и разгонял суперкар до 100 км/ч за 3,7 секунды.
- Среди оснащения этого экземпляра упоминаются 20-дюймовые диски с шинами Bridgestone Potenza выпуска 2011 года и тормозами Brembo, кресла с 10-позиционными регулировками, климат-контроль и премиальная акустика Mark Levinson из 12 динамиков. Кроме того, к суперкару прилагается набор багажных сумок.
В начале года на аукцион выставлялся экземпляр того же цвета Absolutely Red (всего было выпущено только 38 таких купе), с красно-чёрным салоном и пробегом 109 километров. За него рассчитывали выручить до 950 тысяч долларов.
Такой вот Lexus LFA или всё же новый Porsche 911 Turbo?
Конечно, Lexus — можно будет перепродать или в наследство оставить
Конечно, Porsche — машина должна гонять. Ещё и сдача останется
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