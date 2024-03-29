За 13-летний Lexus на аукционе предлагают 753 тысячи долларов

На аукцион выставлен 107-й по счёту экземпляр. Ценности суперкару добавляет редко использовавшееся сочетание красного цвета кузова и кремовой кожи в салоне. Кроме того, отмечается его близкое к новому состояние: с момента сборки автомобиль проехал порядка 430 километров, что означает в среднем

примерно по 30 километров в год.