За 26-летний Toyota Land Cruiser на аукционе предложили больше 100 тысяч долларов

Вероятнее всего, активность потенциальных покупателей связана не только со статусом Land Cruiser как такового, но и с состоянием конкретного экземпляра. С 1997 года он проехал менее 7,5 тысячи километров

— то есть проезжал

в среднем не более

300 километров

в год. Кроме того, автомобиль никогда не покидал пределов штата Калифорния.