За 26-летний Toyota Land Cruiser на аукционе предложили больше 100 тысяч долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за Toyota Land Cruiser выпуска 1997 года. 26-летний внедорожник уже готовы приобрести за 110 тысяч долларов — это примерно вдвое выше базовой стоимости новой Toyota Sequoia. При этом до конца торгов ещё пять дней и, соответственно, не исключено, что автомобиль будет дорожать и дальше.
- На продажу выставлен Toyota Land Cruiser FZJ80 белого цвета с трёхрядным салоном, отделанным светлой кожей. Внедорожник укомплектован рядной «шестёркой» объёмом 4,5 литра, развивающей 212 л.с. и 373 Нм в сочетании с четырёхступенчатым «автоматом», двухдиапазонной «раздаткой» и межосевой блокировкой.
- Набор опций, которыми располагает этот экземпляр, в целом стандартен для Land Cruiser этих лет. Автомобиль укомплектован 16-дюймовыми колёсами, люком, рейлингами и фаркопом. В салоне установлены CD-проигрыватель и кондиционер, а кресла имеют электрорегулировки.
- Вероятнее всего, активность потенциальных покупателей связана не только со статусом Land Cruiser как такового, но и с состоянием конкретного экземпляра. С 1997 года он проехал менее 7,5 тысячи километров — то есть проезжал в среднем не более 300 километров в год. Кроме того, автомобиль никогда не покидал пределов штата Калифорния.
В России встречаются экземпляры Land Cruiser с ещё меньшими пробегами. К примеру, в прошлом году на Авто.ру выставлялся внедорожник, проехавший с 2014 года всего 513 километров и сохранивший заводскую плёнку на сиденьях.
Выбрали бы новый внедорожник или старый Крузак вдвое дороже?
Крузак — это неубиваемая классика
Новый — ни к чему мне это старьё
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