Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За 26-летний Toyota Land Cruiser на аукционе предложили больше 100 тысяч долларов

До конца аукциона ещё пять дней: не исключено, автомобиль продолжит дорожать. Высокие ставки, вероятнее всего, связаны с состоянием внедорожника и его скромным пробегом
Новости
2

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за Toyota Land Cruiser выпуска 1997 года. 26-летний внедорожник уже готовы приобрести за 110 тысяч долларов — это примерно вдвое выше базовой стоимости новой Toyota Sequoia. При этом до конца торгов ещё пять дней и, соответственно, не исключено, что автомобиль будет дорожать и дальше.

Читайте нас в Дзене!
  • На продажу выставлен Toyota Land Cruiser FZJ80 белого цвета с трёхрядным салоном, отделанным светлой кожей. Внедорожник укомплектован рядной «шестёркой» объёмом 4,5 литра, развивающей 212 л.с. и 373 Нм в сочетании с четырёхступенчатым «автоматом», двухдиапазонной «раздаткой» и межосевой блокировкой.
  • Набор опций, которыми располагает этот экземпляр, в целом стандартен для Land Cruiser этих лет. Автомобиль укомплектован 16-дюймовыми колёсами, люком, рейлингами и фаркопом. В салоне установлены CD-проигрыватель и кондиционер, а кресла имеют электрорегулировки.
  • Вероятнее всего, активность потенциальных покупателей связана не только со статусом Land Cruiser как такового, но и с состоянием конкретного экземпляра. С 1997 года он проехал менее 7,5 тысячи километров — то есть проезжал в среднем не более 300 километров в год. Кроме того, автомобиль никогда не покидал пределов штата Калифорния.

В России встречаются экземпляры Land Cruiser с ещё меньшими пробегами. К примеру, в прошлом году на Авто.ру выставлялся внедорожник, проехавший с 2014 года всего 513 километров и сохранивший заводскую плёнку на сиденьях.

Выбрали бы новый внедорожник или старый Крузак вдвое дороже?

Крузак — это неубиваемая классика
Новый — ни к чему мне это старьё

Подождите

Новости загружаются

#Аукционы#Внедорожники#Toyota#Land Cruiser
Комментарии
Комментарии2
Войдите, чтобы комментировать
21 июня 2023
Смешно за тех, кто думает что крузак это неубиваемая классика
Нравится
Ответить
10 декабря 2025
Олег, купи российский автопром.
Нравится
Ответить
Читать ещё